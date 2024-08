De puber die zijn naam in “Lionel Messi” veranderde

Ik had nooit gedacht dat het zo makkelijk zou zijn om het nummer van Lionel Messi te regelen. Ik stuurde gewoon een berichtje op Facebook naar zijn club, en een paar minuten later kreeg ik het al.

Met “zijn club” bedoel ik trouwens niet FC Barcelona, maar IK Junkeren, een club die uitkomt op het derde niveau van Noorwegen. Want ook daar speelt een voetballer die Lionel Messi heet – alleen dan een zestienjarige jongen die tot voor kort nog door het leven ging als Daniel Are Knutsen, maar besloot zijn naam officieel te veranderen in die van zijn grote idool. Dit nieuws ging de hele wereld over.

VICE belde Messi op en sprak hem over zijn naamsverandering, hoe hij viral was gegaan en wat zijn ouders er eigenlijk van vinden.

VICE: Hey, moet ik je Lionel of Daniel noemen?

Lionel Messi: Doe maar Lionel.

Waarom heb je je naam veranderd in Lionel Messi?

Ik vond mijn naam niet echt bij me passen. Daniel ging nog wel, maar de rest voelde ik gewoon niet. Ik zat na te denken over een andere naam en toen dacht ik ineens: waarom zou ik hem niet gewoon veranderen in die van mijn grote voorbeeld? Mijn vrienden vonden het wel een vet idee. Een vriendin dacht dat het me nooit zou lukken, dus toen zijn we een weddenschap aangegaan. Die heb ik gewonnen, want het is gelukt.

Was het dan zo makkelijk om je naam te veranderen?

In eerste instantie wilde ik mijn naam veranderen in Lionel Nemé Messi. Nemé vond ik een mooie naam en zo noemden teamgenoten me weleens in het veld. Helaas werd dat verzoek afgewezen. Toen heb ik het zonder die tussennaam geprobeerd, en lukte het wel. Het was eigenlijk heel makkelijk, gewoon online. Ik geloofde het zelf eigenlijk pas echt toen ik mijn bank aan de lijn kreeg, en ik moest bevestigen dat ik echt mijn naam had veranderd. Toen was ik pas echt blij: ik heette Lionel Messi.

Lionel Messi met zijn vriendin. Foto via Lionel Messi.

Waar komt je adoratie voor Messi vandaan?

Ik probeerde Messi al van kleins af aan te kopiëren, al was ik in mijn omgeving altijd als een van de weinigen voor Real Madrid. Het was een beetje gek om dan fan te zijn van de grote rivaal, dus ik zei maar dat Cristiano Ronaldo mijn grote idool was. Ik had wel posters van Lionel Messi in mijn kamer, maar als mijn vrienden over de vloer kwamen verstopte ik die snel onder mijn bed, en hing ik een grote poster van Ronaldo op. Niemand wist dat ik stiekem een Messi-fan was. Maar tegenwoordig mag iedereen het weten. Dat gaat ook niet echt anders, met zo’n naam.

Inmiddels weet heel de wereld het, want je ging compleet viral.

Cool, toch? Ik had al eens eerder een interview gehad met een klein lokaal krantje, dat vond ik al heel vet, maar toen gebeurde er verder niets. Maar nadat ik laatst ook in de Verdens Gang was gekomen, een van de grotere kranten in Noorwegen, was dat wel anders. Een maatje stuurde een screenshot dat ik op de Instagram-pagina van ESPNFC stond, die hebben 760.000 volgers. “Bro, je bent populair.” Toen ben ik gaan googelen op “Noorse Lionel Messi” en zag ik dat er over de hele wereld over me was geschreven: van Zweden, Duitsland en Engeland tot de Verenigde Staten. Het moest even tot me doordringen. Ik ben ook maar een jongen uit een klein plaatsje in Noorwegen.

Wat vinden je ouders er eigenlijk van?

Ze vinden het een rare actie. Ze willen dat ik mijn naam weer terugverander, maar dat zie ik voorlopig zeker niet gebeuren.

Hoe noemen ze je nu?

Mijn familie en vrienden noemen me nog steeds Daniel. Maar nieuwe mensen die ik ontmoet moeten me Messi, Lionel of Lio noemen. Als ik de telefoon opneem voor onbekenden doe ik dat tegenwoordig als volgt: “Hoi, je spreekt met Lionel.”

Hoe reageren mensen als je je zo voorstelt?

Compleet verbaasd, meestal. Toen ik mezelf voorstelde aan mijn nieuwe team, zeiden ze gelijk: “Hóe heet je?” Ik noemde m’n naam nog een keer en ze vroegen zich af of ik wel serieus was. De coach verduidelijkte toen dat ik echt gewoon zo heette. Hoe hij erop reageerde was eigenlijk nog het raarst.

Waarom?

Juist omdat hij als enige deed alsof het compleet normaal was. Toen ik hem ontmoette zei hij: “Zo, je heet Lionel Messi. Cool.” Het boeide hem verder geen reet.

Je schept wel hoge verwachtingen als je met deze naam op het veld stapt.

Ze zullen inderdaad niet verwachten dat ik de slechtste speler op het veld ben, maar vast ook weer niet dat ik ineens net zo ga voetballen als de Messi van Barcelona. Ik heb wel wat gelijkenissen in mijn spel, omdat ik veel naar hem heb gekeken, maar ik kom nog lang niet bij hem in de buurt. Al is het wel mijn doel om op een dag de beste speler van de wereld te worden en net zo veel Ballon d’Ors te winnen als hij.

Gaat dat lukken?

Ik hoop het. Laatst speelden we op de training een keer met mijn juniorenteam tegen een seniorenelftal. Die gasten kregen op een gegeven moment door dat ik Lionel Messi heette, en als ik een mooie actie maakte hoorde ik ze dingen zeggen als: “Hij speelt echt als Messi” en “Is het echt Messi?” Mooi om te horen.

Misschien zien we je ooit schitteren in Camp Nou.

Ik ga er sowieso een keer heen om een wedstrijd te kijken, en als ik een beetje geluk heb ook om te spelen. En een foto van Lionel Messi met Lionel Messi zou natuurlijk geweldig zijn.