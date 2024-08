De mensen die geil worden van filmpjes waarop puisten worden uitgeknepen

Als je ooit een kurk uit een champagnefles hebt gedraaid en vol spanning wacht op het moment dat-ie er door de druk uit plopt, ben je misschien wel een ‘popaholic’. Dr. Sandra Lee, een 48-jarige dermatoloog met een kliniek in San Bernardino in Californië, zegt dat ze het woord heeft bedacht.

Ze deelt filmpjes van dit soort ontladingsmomenten op YouIube en Instagram, maar in haar video’s word je niet getrakteerd op kurken die uit flessen ploppen. In plaats daarvan kijken de ongeveer 9 miljoen volgers van de dermatoloog naar video’s waarin ze puisten uitknijpt, cystes doorprikt en onlangs een lipoom (een goedaardig gezwel van vetweefselcellen) van drieënhalve kilo uit een arm haalde.

Dit soort video’s, waarin puisten worden uitgedrukt, zijn niets nieuws. Het fenomeen bestaat al jaren, maar het is met het verstrijken van de tijd verder geëvolueerd. Er zijn nu ook gelige teennagels, ontstoken voeten en amandelstenen bij sommige video’s betrokken. En daarnaast is het fenomeen geseksualiseerd. Henry, technicus bij Virgin Media en volger van Lee, vertelt me: “Je voelt een spanning als ze tegen een cyste drukt en weet dat-ie gaat barsten. Het enige waarmee ik het kan vergelijken is de spanning die je voelt als je weet dat je gaat klaarkomen.”

Henry begon dit soort video’s drie jaar geleden te kijken, toen een vriend hem in eentje had getagd. “Hij dacht waarschijnlijk dat ik het goor zou vinden.” Dat vond Henry niet. “Er was iets pornografisch aan dat filmpje – voor mij althans. Ik weet dat het een beetje gestoord is, maar als ik eerlijk ben, vind ik het daarom leuk. Ik vind het niet raar om bepaalde dingen leuk te vinden omdat ze een beetje taboe zijn.”

Een 33-jarige Canadese productontwikkelaar denkt er hetzelfde over. “Ik weet niet wat het is, maar ik word er geil van,” zegt hij. “De pus doet me denken aan sperma en dat vind ik lekker.”

Mark Griffiths, hoogleraar gedragsverslaving aan Nottingham University, is niet verbaasd dat mensen dit soort video’s geil vinden. “Bijna elke (ogenschijnlijk niet-seksuele) vloeistof die uit een menselijk lichaam kan komen, heeft een bijbehorende seksuele parafilie en/of fetisj,” schrijft hij in een artikel op zijn website. Hij somt de meer traditionele lichaamsvloeistoffen en hun bijbehorende fetisjen op: pis en urofilie, poep en coprofilie, kots en emetofilie. En nu is er dus een nieuwe fetisj: acnefilie.

Tegenwoordig zoeken popaholics extremen op om hun kicks te krijgen. Matthew Doyle, een podoloog uit Ontario, behandelt sinds 2014 schimmeltenen, wratten en eeltknobbels in zijn eigen kliniek Waterloo Foot Clinic. Iets meer dan een jaar geleden begon hij video’s van de heftigere procedures op YouTube en Instagram te zetten. Nu zijn die video’s in totaal 3,6 miljoen keer bekeken en heeft hij tienduizenden volgers en subscribers.

Doyle begon video’s van zijn werk online te zetten om mensen voor te lichten, maar hij besefte al snel dat zijn publiek niet alleen uit mede-podologen of patiënten bestond. “We hadden geen idee dat deze subcultuur bestond, dat mensen dit gewoon willen kijken en ze het bevredigend vinden,” zegt hij. Ik zeg dat ik een bepaalde video zag van een nagel die van een teen wordt getrokken, net zo makkelijk als de schil van een mandarijntje. De vlezige onderkant van de nagel had een kleurenpalet van babyroze, bloedrood en pusgeel. Goor? Niet voor iedereen. Eén persoon reageerde met “mmmmmm that’s sexyyyyy.”

Alex, een HR-manager uit Manhattan, die de reactie likete, is het daarmee eens. “Als ik aan het scrollen ben en zo’n video voorbij zie komen, krijg ik zin om mezelf af te trekken.” Soms vervangen deze video’s porno helemaal voor hem, zolang er maar “iets te zien is dat pijn doet.” Het gaat voor hem om sadomasochisme. “Sommige mensen houden ervan om naar mensen te kijken die met een zweep geslagen worden, ik houd ervan om nagels getrokken te zien worden.”

Rick, een 38-jarige verpleger uit Nieuw-Zeeland, vindt het opwindend als hij oorsmeer uit oren gehaald ziet worden. We praten over een bepaalde video: de oorsmeer die uit het oor van iemand wordt getrokken is zo lang en donker als een wesp. Het vindt het vies, maar zegt ook: “Seks is vies! Anale seks is vies! Het ding waarmee je pist steek je in het ding waar poep uitkomt. Je bent geconditioneerd om te denken dat dat geil is, en oorsmeer niet.”

Hij vind de procedure opwindend: “Ik word er niet hard van als ik gewoon een stukje oorsmeer zie. Het gaat om de macht die iemand heeft om een apparaat in iemands oor te steken en het eruit te halen. Ik denk dat het iets te maken heeft met dominantie.”

Als je naar de juiste plekken gaat, is Instagram een soort Pornhub geworden. In ieder geval voor iedereen die iets wil zien worden uitgedrukt, uitgeperst, afgescheurd of uitgetrokken. Neem bijvoorbeeld het verwijderen van amandelstenen: je drukt met een wattenstaafje tegen de ontstoken amandel aan en er vallen kleine boontjes uit, zacht als ricotta. Je kunt naar een filmpje kijken waarin tandsteen zo groot als een golfbal uit een mond wordt gewrikt. Je kunt een man zien die met een pincet de larve van een horzel uit zijn eigen gezicht trekt. Het aanbod is oneindig.

Net als dr. Sandra Lee maakt Doyle zijn eigen HD-content en groeit zijn aanhang snel. Haar succes leverde haar een eigen show op TLC op, maar Doyle weet niet zeker of hij ook zoiets zou willen. Hij zou het wel moeten doen: hij is ontspannen en gedreven voor de camera en de fetisj van een nagelverwijdering verdient het grote scherm. Op dit moment wordt alles gefilmd wat je uit een mens kunt halen, behalve navelpluis. Denk jij wat ik denk? Te laat! Ik heb zojuist een account gemaakt als dr_smellybutton.