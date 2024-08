Ray Fuego maakt zich liever druk om bier dan om andere mensen

In onze serie Het VICE Interview stellen we elke keer ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. Dit keer spreken we Ray Fuego over het slopen van bestelbusjes, over waarom hij geen vrienden kan zijn met mensen die tegen iedereen aardig doen en over hoe hij in aanraking kwam met mondwater dat rechtstreeks uit de hel leek te komen.



Wat is het grootste wat je ooit hebt gesloopt?

Ik was een keertje zo dronken, ik kan me niet meer herinneren of het avond of ochtend was. Ik liep toen van een feest naar huis en ik was over bestelbussen aan het springen. En toen sprong ik dus met m’n voet door de ruit van een bestelbus. Ik wilde op het dak springen maar ik haalde het niet, dus m’n voet ging door het glas heen. Ik denk dat dat een van de grootste dingen was die ik ooit heb gesloopt.

Waar gaat jouw bloed van koken?

Heb je pen en papier bij je? Als je mensen de ruimte geeft om eerlijk te zijn over iets, en ze liegen alsnog. Daar gaat m’n bloed echt van koken. Ik hou niet van mensen die andere mensen zijn als ze bij anderen zijn. Wanneer ik zie dat iemand een heel ander persoon is dan wanneer-ie bij mij is, ik hou niet van zulke mensen. Ik weet niet of ik je kan vertrouwen, ik weet niet wie je bent. En ik hou ook niet van mensen die aardig zijn tegen iedereen. Iedereen. Kijk, je kan respectvol zijn naar iedereen. Maar als je aardig bent tegen iedereen en vrienden probeert te zijn met iedereen, then we will never be friends. Never ever. Ik zei al: pen en papier. Ik hou trouwens ook niet van mensen die te veel praten over andere mensen. Dat vind ik ook kut. Praat gewoon over jezelf, man. Mijn leven is een soap, ik heb genoeg te vertellen over mezelf. Andere mensen interesseren me niet, echt niet. Tenzij het op het moment zelf gebeurt en ik iets zeg van: “Ah, die gast. Ik kan hem echt niet uitstaan.” Maar je gaat me niet een week later nog horen praten over die gast die ik niet kan uitstaan. I have enough shit going on in my life. Ik moet me druk maken over welk bier ik ga drinken.



Wat is je grootste daad van verzet?

Gewoon leven man, gewoon mezelf zijn. Growing up as a black man zijn er genoeg barrières, die je een soort van willen drijven naar wat jij moet zijn, of naar wat het beeld van een man is. Hoe hij zich moet gedragen, waarover hij moet denken en waarover hij moet praten. Hoe hij zich moet kleden, wat zijn visie op de wereld is. Ik heb me altijd tegen al die shit afgezet, ik ben gaan zoeken in mezelf naar wat ik belangrijk vind als persoon, als human being. Ook in de vorm van community. Ik ben veel meer op die manier gaan nadenken, in plaats van: oh, een man moet een Karl Kani-broek aanhebben en G-Unit-schoenen. En een tank top dragen, en altijd heel veel schelden. Ik scheld ook best wel veel, maar…Ik weet niet, gewoon mezelf zijn op alle fronten, in elke cirkel, maakt niet uit met wie ik ben. Waarom zou ik iets blijven doen wat heel moeilijk gaat en heel stroef gaat, if that’s not me? Het is easier om mezelf te zijn en achter alles te staan waar ik voor sta, en dat het uit m’n hart komt, dan dat ik mezelf moet voordoen als iemand die ik niet ben, en dat dan te moeten verdedigen. Dat kan je maar tot een bepaald punt doen, daarna val je door de mand. Ik denk dat dat mijn grootste vorm van verzet is.

Voor welk optreden zou jij je eerstgeborene opgeven om het te herbeleven?

Ik heb al een kind, dus geen enkel optreden. Geen enkel optreden. Die guy is golden, hij is echt speciaal. Hij is alles wat ik zou willen zijn. Ik vind hem echt geweldig, hij is echt een geweldig gastje. In alles wat hij doet lijkt hij op mij. Ik ben vijfentwintig, ik wil niet die guy zijn die in elk interview de hele tijd over z’n kind praat, maar ik zou hem echt voor geen enkel optreden inruilen. Geen enkel optreden was zo goed. Maar misschien komt dat nog [lacht].

Stel, de apocalyps breekt uit. Bij welke collega ga jij schuilen?

Ik bel gelijk Dio op. “Dio bro, wat ben je aan het doen? Laten we nog één keer batra’s halen en laten we nog wat drinken.” Als ik Dio zou bellen, dan denk ik dat heel veel andere collega’s en friends met wie ik veel ben, ook daar bij hem zouden zijn. Dio heeft Expeditie Robinson gedaan, hij kan vast wel een vuurtje maken.

Welke beautyproducten gebruik je?

Ik gebruik Dr. Bronner voor mijn haar, shea butter voor mijn huid, nagellak van OPI, eyeliner van whatever, dat maakt me niet echt uit. Elizabeth Arden voor m’n lippen, maar ik raak die shit altijd kwijt, en die shit is niet per se goedkoop. En Sleepy, van Lush. Dat is een soort paarse lavendelachtige crème die je kan gebruiken om goed in slaap te vallen. Dat mix ik meestal met m’n shea butter. I’m a black man, ik kan geen lotion ofzo zetten. Dat helpt gewoon niet echt. En ik gebruik bepaalde oliën, misschien. Beetje tea tree. Ik voel me wel nicer als ik het heb, dan dat als ik random ergens op een after wakker word en ik wil gaan douchen en er is niks. Alleen lotion ofzo, en dat soort shit maakt me niet per se happy.

Wanneer was dat eigenlijk, dat je voor het laatst ergens wakker werd en niet wist waar je was?

Ik denk vorig weekend. Most of my friends have the same issues as me, gelukkig, dus er was wel vaseline waar ik wakker werd. En er was een mouthwash, die mouthwash was zo heet. Ik heb daar geloof ik nog twee dagen last van gehad. Mijn wangen, de binnenkant van mijn lippen was helemaal gerimpeld, net als wanneer je heel zure snoep eet. Die mouthwash kwam straight out of hell. Het was een Duits merk. Duitsers hebben geen remorse. Ik was in de douche en ik deed zo [hij gebaart dat hij een fles leegschudt boven zijn mond, red.] zodat ik genoeg had om mijn mond te spoelen. En ik weet niet wat me overkwam, maar ik was gelijk nuchter man. Die shit maakte me nuchter.