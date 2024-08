Deze reality tv-sterren ruilden het influencerschap om voor een ‘gewone’ baan

Toen voormalig Love Island-deelnemer Paige Thorne de show in 2022 verliet, moest ze zich een weg banen door een onbekende wereld met eindeloze evenementen, lucratieve branddeals en duizenden volgers die haar constant in de gaten hielden. “Het was een behoorlijk ontmoedigende periode,” herinnert ze zich. “Ik voelde plotseling een enorme druk om een influencer te ‘worden’… ik was letterlijk een konijn in de koplampen.”

Ze zegt dat ze er “constant met angst door vervuld was” en “altijd” aan het drinken was bij de vele evenementen die ze moest bijwonen. “Ik besefte me het eigenlijk pas recent, van, nee, ik ben gewoon geen influencer.”

Thorne stopte vorig jaar met fulltime influencer zijn toen ze weer als paramedicus ging werken – een baan waar ze altijd weer naar wilde terugkeren – en ze is recentelijk ook gestopt met drinken. Vorig jaar sloot Thorne zich bij haar collega’s op de stakerspost aan om te vechten voor betere lonen en arbeidsomstandigheden voor paramedici. Ze zegt dat het een “ontnuchterende” ervaring is geweest.

Ondanks dat ze 1.4 miljoen volgers heeft, ziet Thorne influencing niet als een carrièrepad waar ze volledig op zou bouwen – en niet alleen maar door de levensstijl die erbij komt kijken. “Die hele influencerwereld is niet voor eeuwig,” zegt ze. “Het is zo’n instabiele situatie, dus het is belangrijk om een back-up te hebben.”

Moeite doen om nog relevant te blijven is voor alle voormalige reality tv-sterren een uitdaging, maar de afgelopen tijd is het, nu de tv-show-naar-influencer-pijplijn aan het opdrogen is, nog moeilijker geworden. Ook de meest recente editie van Love Island verbiedt deelnemers om tijdens de show actieve social media-accounts te hebben, wat betekent dat ze misschien maar een piepklein deel verdienen van wat vorige tv-sterren binnenhaalden – het soort geld waarvoor Molly Mae nooit of te nimmer haar bed uit voor zou komen.

Zelfs hiervoor al waren de volgersaantallen voor reality tv-sterren aan het afnemen – en niet alleen voor Love Islanders. Suzana Somers, die @bachelordata beheert – een Instagramaccount die data van The Bachelor en soortgelijke shows vergelijkt – merkt op dat de volgersaantallen voor deelnemers van The Bachelor en Love Island al jaren sneller aan het dalen zijn dat de kijkcijfers van de show.

“Het laat echt zien dat het probleem niet bij de kijkcijfers of de beoordelingen ligt – maar bij Instagram,” zegt Somers, die wijst op het feit dat Instagram ook elk jaar steeds minder gebruikt wordt. Dan heb je ook nog het groeiende anti-influencer-sentiment, het resultaat van mensen die moe zijn van roemzuchtige deelnemers die reality tv gebruiken als een lanceerplatform om brand deals te verwerven.

Het zal dus voor niemand als een verrassing komen dat veel reality tv-sterren zoals Thorne, die met de onzekerheid van influencing te maken krijgen, ervoor kiezen om normale carrièrepaden te volgen. Wilfred Webster, een finalist van de inaugurele BBC-show The Traitors, wil nu naast het influencing terugkeren naar parttime liefdadigheidswerk of werk in het onderwijs. Webster stopte in januari met zijn werk in de liefdadigheidssector – nadat de eisen van de media te veel werden om met zijn dagelijks leven te balanceren.

Hij is het ermee eens dat het niet meer zo makkelijk is om na een reality tv-show een volgerschap te krijgen als vroeger. “Ik weet dat sommige mensen van The Traitors waarschijnlijk teleurgesteld waren,” zegt hij. “Ze dachten dat we meer Instagramvolgers zouden krijgen.” (Webster had 600 volgers toen hij aan de show begon en eindigde met 28.000. Hij heeft momenteel meer dan 32.000 volgers.)

Nadat hij met een fulltime baan als influencer vrijwel geen hypotheek met een goede kredietverstrekker kon vinden, is Webster nu op zoek naar iets stabielers. “Het ding met social media is dat het altijd schommelt,” zegt hij. “Dus je zult nooit altijd een gegarandeerd inkomen hebben. Dat is moeilijk, zeker als je een gezin hebt.”

Anna Cromie, de talent en community director bij The Digital Fairy, zegt dat het, gezien de eindeloze stroom aan reality tv-show, lastiger kan zijn voor influencers om langetermijndeals met merken te verkrijgen die de flexibiliteit willen om een partnerschap aan te gaan met de nieuwste tv-ster (Love Island heeft nu bijvoorbeeld twee seizoenen per jaar). “De industrie is geëvolueerd,” zegt ze. “De verwachtingen zijn hoger en direct meetbaar.”

Dit plaatst influencers in een onzekere positie: “In de verzadigde markt zijn influencers bang om achtergelaten te worden, te stagneren, op een steeds instabieler freelance salaris te leven, en smachten ze naar de zekerheid die alleen bij de hoogste niveaus van influencer-beroemdheid komt kijken,” zegt Cromie. Voor veel influencers is de enige manier om die zekerheid te bereiken een gewone baan.

Naast de stabiliteit die het biedt hebben Thorne en Webster ook sociaal werk uitgezocht als een tegengif tegen het vaak isolerende werk dat influencing is. “Ik denk dat een van de aspecten van een baan krijgen, gewoon ‘met mensen zijn’ is – daadwerkelijke mensen en niet alleen schermen,” zegt Webster. Maar hier zitten ook nadelen aan: hij is bang dat zijn publieke profiel hem kan tegenzitten bij het vinden van werk.

Thorne zegt dat ze vaak ongewilde aandacht aantrekt op haar werk. “Familieleden van patiënten staren me aan en vragen me, ‘Ben jij zus en zo?’ Maar op dit moment, als het alarmnummer wordt gebeld, dan ben ik haar niet,” zegt ze. “Ik denk dat de mensen die ik tijdens mijn werk ontmoet het erg raar vinden om me in dat perspectief te zien.”

Als influencer werken wordt vaak afgebeeld als een makkelijke manier om beroemd te worden, of niet als echt werk. Maar daarmee wordt de constante druk en spanning waar influencers mee te maken krijgen genegeerd. “Social media is een katalysator voor vergelijking, zelfs in het brein van de alledaagse gebruiker; maar voor influencers wordt die vergelijking vertienvoudigd,” zegt Cromie. “Of je nou een collega van de ene dag op de andere succesvol ziet worden, video’s die precies hetzelfde zijn als de jouwe populair worden of je content zorgvuldig moet uitplannen alsof je salaris ervan afhangt, en het dan alsnog slecht doet – je kunt makkelijk zien hoe influencers in een door competitie en vergelijking aangedreven spiraal van zelftwijfel kunnen belanden.”

Abigail Louise Rawlings deed in 2021 mee aan “Love Island” maar werkt nu als tattoo-artist.

Abigail Louise Rawlings, die in 2021 op Love Island verscheen en momenteel als tattoo-artiest werkt, zegt dat ze afstand moest nemen van social media toen ze merkte dat ze zichzelf te erg met anderen aan het vergelijken was. “Na de show voelde het alsof ik dit platform als influencer had gekregen, ik wist niet echt wat ik ermee moest,” herinnert ze zich. “Dus ik begon andere influencers te volgen om te kijken wat zij deden… en ik raakte mezelf een beetje kwijt, omdat het voelde alsof ik me op een bepaalde manier moest gedragen. Om eerlijk te zijn was het behoorlijk geestdodend… ik probeerde iemand te zijn die ik niet ben.”

Ze worstelde met de druk om consistent te moeten posten en het dagelijks vechten met het Instagramalgoritme. “Het stelde mijn zelfvertrouwen behoorlijk op de proef,” weet ze nog. Toen ze het steeds moeilijker vond om online een façade aan te houden, besloot ze om minder te posten, te stoppen met andere influencers “nadoen” en zich te focussen op haar grote passie: tatoeëren. “Als merken niet met me willen werken, dan ga ik gewoon tatoeëren,” zegt ze. “Het is zo belangrijk om een andere bron van inkomsten te hebben.”

Rawlings vermoedt dat Love Island-vermoeidheid het voor deelnemers moeilijk maakt om hetzelfde enorme niveau van beroemdheid te behalen vergeleken met vorige edities. “Ik denk dat het mensen niet zoveel meer boeit, omdat er gewoon zoveel edities zijn geweest,” zegt ze.

Sarah Goodheart, die in 2017 aan Geordie Shore meedeed en een schoonheidssalon beheert, is het ermee eens dat mensen verveeld raken van reality tv, en merkt op dat het ook een verzet tegen influencers heeft aangewakkerd. “Je kunt mensen maar een beperkte hoeveelheid hiervan door de strot duwen voordat het gewoon verheven advertenties worden,” zegt ze. “Mensen zien dat nu iets beter in.”

Financieel privilege bepaalt ook wie er na een reality tv-verschijning een succesvolle influencer kan worden, zegt Goodheart. “Toen ik terugkwam van Geordie Shore was ik gewoon weer iemand uit de arbeidersklasse, dus ik moest gewoon weer aan het werk,” legt ze uit, “terwijl als ik meer vrije tijd had kunnen hebben, ik waarschijnlijk had kunnen proberen om een influencer te worden – maar je moet een paar maanden wachten voor het geld van de show binnenkomt.”

Dus is dit het einde van de reality tv-ster-naar-influencer-pijplijn? Cromie denkt van niet, maar ze voegt er wel aan toe dat de business moet worden “gereanimeerd”. “Als branddeals het einddoel zijn, dan moeten castleden zich als pr-getrainde robots gedragen,” zegt ze, en ze merkt op dat dit op gespannen voet staat met de ongefilterde, chaotische persoonlijkheden die de tv-bazen willen. “Ik geloof wel dat tv-shows tegen zullen stribbelen en nieuwe manieren zullen vinden om ervoor te zorgen dat de casting echte mensen aantrekt die op zoek zijn naar een ervaring, in plaats van naar de bekendheid die erop kan volgen.”

Dit zou kunnen betekenen dat producers opzettelijk deelnemers uitkiezen met alledaagse banen, in plaats van dat ze mensen scouten die al als influencers werken en hun volgersaantallen willen vergroten. Wat betreft mensen die hun publiek willen behouden nadat ze op een reality tv-show zijn verschenen, benadrukt Somers dat “alle deelnemers meer moeite zullen moeten steken in het maken van kwalitatieve content op social media,” met name op platforms zoals TikTok, dat content met veel betrokkenheid voorop zet, en niet per se video’s van de mensen die je volgt.

Velen zullen zich misschien willen aanpassen, maar het is ook waarschijnlijk dat voormalige realitytv-sterren buiten social media professionele en persoonlijke vervulling zullen zoeken – zeker nu influencing een zwaarder streven wordt. “Word je blij van die persoon zijn die constant trends moet bijbenen, constant zichzelf moet bewijzen en constant moet bewijzen waarom je relevant zou moeten blijven?” vraagt Thorne. “Dat is een zwaar leven om lange tijd na te streven.”

