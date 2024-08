Mango- en maïspudding

Porties: 4

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 2,5 uur

Ingrediënten

voor de pudding:

2 mango’s (ongeveer 230 gram), geschild, zonder pit, grof gesneden

230 gram diepgevroren maïs (ontdooid)

355 milliliter room (met een vetpercentage van minstens 36%)

120 milliliter volle melk

1 eetlepel maïzena

60 milliliter kristalsuiker

1 theelepel vanille-extract

om te serveren:

slagroom

1 mango, geschild en in blokjes gesneden

pure chocolade

snufje gemalen kaneel

snufje chilipeper

Bereidingswijze

1. Plaats de mango in een blender en pureer tot een glad mengsel. Je moet misschien een beetje water toevoegen om het mooi glad te krijgen. Bewaar een kopje met de mangopuree en vries de rest in voor een ontbijtsmoothie.

2. Doe de mango in een kom, en doe de maïs in de blender. Pureer deze tot het glad is. Nogmaals, misschien moet je een beetje water toevoegen zodat het goed glad wordt. Je hebt uiteindelijk een half kopje maïspuree nodig.

3. Breng 295 milliliter room en alle melk aan de kook in een middelgrote pan. Meng in een kleine kom de resterende room (60 milliliter) met de maïzena. Voeg de suiker en vanille aan de pan toe kook, al roerend, tot ze dik zijn, ongeveer 10 minuten. Haal van het vuur en zet dit opzij. Roer de mango en maïspuree erdoor laat twee uur lang in de koelkast afkoelen en opstijven.

4. Om te serveren: verdeel de pudding over de kommen en spuit hier slagroom bovenop en verdeel de blokjes mango eroverheen. Rasp wat chocolade over de bovenkant en strooi er wat kaneel en chili overheen.

