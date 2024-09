Nonna Gilda’s pastataart

Porties: 6

Voorbereiden: 60 minuten

Totaal: 90 minuten

Ingrediënten

Halve kilo penne 300 g varkensvlees (bij voorkeur varkensribben) 300 g rundvlees 4 aubergines 1 ui witte wijn 150 g Parmezaanse kaas 200 g provolone-kaas 200 g caciotta-kaas 1 kg tomatensaus Basilicumblaadjes voor de versiering

Bereidingswijze

1. Snij twee aubergines in plakken van een halve centimeter dik en besprenkel ze met zout. Laat de plakken ongeveer een uur liggen met een gewicht er op – Gilda gebruikt bonen of rijst – om het water uit de aubergines te laten lekken. Droog ze na een uur af.

2. Snij een ui fijn in stukjes en doe ze in een pan met zonnebloemolie (geen olijfolie, daarvan blijft de smaak teveel hangen) totdat ze lichtbruin zijn. Snij daarna de andere helft van de aubergines in blokjes van 1 bij 1 centimeter en gooi ze in de pan.

3. Voeg het varkensvlees en het rundvlees toe. Doe er een beetje witte wijn bij en laat het vlees in de pan sudderen voor 10 à 15 minuten totdat het vet uit het vlees komt. Voeg daarna geleidelijk de tomatensaus bij het vlees toe. Laat het mengsel 30 tot 40 minuten op een laag vuur staan, en haal daarna de stukken bot eruit (als je die hebt).

4. Zet een grote pan water op het vuur en doe er een flinke scheut zout bij. Doe de halve kilo pasta in de pan als het water begint te koken, en haal ze eruit als ze extra al dente zijn (de pasta wordt daarna nog doorgekookt in de oven). Doe alle kaas bij de pasta en daarna ook de saus erbij.

5. Doe de plakken aubergine in een tulbandbakvorm, zorg dat ze elkaar deels overlappen zodat je geen gaten krijgt in je taart. Giet je pasta in de taartvorm en doe deze voor ongeveer 15 minuten in de oven. Laat de taart daarna goed afkoelen zodat hij niet uit elkaar valt. Kieper de taart om op een bord en haal hem voorzichtig uit de bakvorm. Besprenkel met wat basilicumblaadjes voor de versiering.