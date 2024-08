Robot Marty is de vakkenvuller waar supermarkten van dromen

Bij het Zuiden van de Verenigde Staten denken veel mensen aan mierzoete ijsthee, gefrituurde kip, torenhoge koekjes en misschien binnenkort ook… een robot met geavanceerde kunstmatige intelligentie die naast ouderwetse, saaie mensen in een supermarkt werkt.

Het zevenduizend inwoners tellende stadje La Follette in Tennessee verwelkomde een paar weken geleden Marty als nieuwste inwoner. Hij is een supermarktrobot die ontwikkeld is door het bedrijf Badger Technologies uit de nabijgelegen stad Lexington. Hij ‘werkt’ fulltime bij een filiaal van supermarktketen Food Lion. Marty bestaat uit een obelisk-achtig frame bovenop een zwart rijdend onderstel. De googly eyes knallen uit zijn hoofd en hij draagt zijn naamplaatje met trots op zijn borst. Hij rolt de hele dag door de supermarkt en scant de schappen om te kijken of er producten uitverkocht zijn en of ze juist zijn geprijsd. Ook controleert hij de gangpaden op mogelijke gevaren voor de winkelbezoekers.

“Hij is leuk en je verwacht hem niet meteen in een supermarkt,” zegt Matthew Harakal, communicatiemanager van Food Lion. Hij voegt eraan toe dat Marty “onderdeel van het Food Lion-team is” en dat veel klanten stoppen als ze de robot zien, zichzelf even voorstellen en wat selfies met hem nemen.

Marty maakt elke dag twaalf rondes door de supermarkt. Hij controleert gangpaden op mogelijke “struikelgevaren”, zoals een kapotte fles tomatensaus en hij waarschuwt personeel als er iets niet in orde is. De robot scant ook alle producten die in de winkel te koop zijn, zorgt dat al hun prijzen overeenkomen met wat er in de reclamefolders staat en kijkt welke schappen er moeten worden bijgevuld. Hij doet dat allemaal met geavanceerde kunstmatige intelligentie en lasertechnologie.

Marty is het laatste ontwikkeling in een grote reeks winkelbots. In 2016 testte een Target-winkel in San Francisco robot Tally al uit. Tally is een vakkenvuller zonder naamplaatje en zonder ogen – zeker niet zo charmant als Marty. Afgelopen zomer heeft supermarktketen Schnuck Markets uit St. Louis Tally ook al ingezet in drie verschillende winkels. Daarnaast heeft ook supermarktreus Walmart een patent aangevraagd voor een drone die producten voor klanten kan vinden.

Dat het heel erg aantrekkelijk is voor winkels om een robot te gebruiken, is wel duidelijk. In plaats van een inefficiënte werknemer die langzaam door de winkel slentert, prijzen controleert, producten vindt en betaald wordt voor de simpelste maar tijdrovende taken, kan een robot dit veel sneller doen, met minder fouten en zal hij ook niet om meer vakantie gaan zeuren.

Robots kunnen zelfs fysieke winkels die bedreigd worden door online shoppen redden. CommonSense Robotics, een Israëlische start-up, heeft een robotinfrastructuur ontwikkeld die gebruikmaakt van een netwerk van robots. Als een klant een online bestelling plaatst bij een lokale winkel, kunnen die robots deze artikelen snel lokaliseren, organiseren en binnen no time verzenden.

Het is niet zo moeilijk om je een toekomst in te beelden waar in supermarkten alleen nog Marty’s en Tally’s rondrijden. Maar volgens Harakal is het niet in het belang van Food Lion om al hun personeel te vervangen door robots.

“Marty verzamelt informatie om ons efficiënter te laten werken en ervoor te zorgen dat onze klanten een betere winkelervaring hebben, maar hij zal menselijke werknemers niet vervangen,” denkt Harakal. “Bovendien moeten mensen bepaalde veiligheidschecks doen op plekken waar Marty niet kan komen,” voegt hij eraan toe.

Maar dit rooskleurige beeld van intelligente robots, die samenwerken met hun menselijke scheppers, is niet hoe de onlangs overleden natuurkundige Stephen Hawking de toekomst zag. Een paar jaar geleden waarschuwde hij voor een mogelijke robotapocalyps in de volgende eeuw. Computertechnologie gaat ons dan te slim af zijn en zal misschien wel de hele wereld overnemen. “Het zou uit zichzelf gaan werken en gaat zichzelf dan op steeds grotere snelheid opnieuw ontwerpen. Mensen worden beperkt door hun langzame biologische evolutie, kunnen hier dus niet mee concurreren en worden vervangen,” zei Hawking in in 2014 in een interview met de BBC. “De ontwikkeling van volledige kunstmatige intelligentie zou het einde van de mens kunnen betekenen.”

Blijf dus op je hoede voor die vriendelijke supermarktrobots. Misschien leidt hij je nu nog langs een plas cola, maar eigenlijk is-ie al bezig te bedenken hoe hij de wereld gaat overnemen.

