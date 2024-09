Robotjurken die je beschermen tegen engerds en cocktails voor je maken

In 1939 dachten mode-ontwerpers dat we vandaag allemaal in aluminium japons zouden rondlopen. Ook zouden alle vrouwen een lampje in hun haar dragen om probleemloos een geschikte man te vinden. Nu is het bijna zeventig jaar later en lopen we nog steeds rond in polyester hemden, plastic crocs en fleecetruien van uh… fleece. Toch biedt technologie ons nog een wereld van mogelijkheden en zetten we onze zoektocht naar hypermoderne kleding voort. Een van die ontdekkingsreizigers is ontwerpster Anouk Wipprecht. Zij onderzoekt met Robotic Couture hoe we technologie kunnen verwerken in mode.

Ze maakt vooral robotjurken. Met haar technologische mode speelt ze met kunstmatige intelligentie en onderzoekt ze hoe robots onze levens makkelijker kunnen maken. “Al is technologie er vooral om ons te helpen, is het vaak genoeg ook juist erg overweldigend,” legt de ontwerpster aan Creators uit. “Maar ik probeer het in het dagelijkse leven te integreren, door het te laten reageren op onze innerlijke, emotionele toestand.”

Haar kleding reageert op de omgeving, meet stressniveaus en beschermt de drager. De jurken nemen zelfs enkele lichamelijke functies over, zoals engerds afstoten in de club. Haar Robotic Couture is dus een soort tweede huid. O, en het ziet er ook nog erg vet uit.

Foto door Allan Amato

DrinkBot-jurk

“Deze jurk toont hoe mode kan entertainen,” legt Anouk uit. De DrinkBot-jurk is ideaal voor festivals, want naast een cocktailjurk is het ook een bar. In de jurk zit een rugzak die je kunt vullen met drank. Via een pompje gaat je alcohol naar een hartjesvormig middenstuk op je borst, waar een kraantje aan hangt. Met deze jurk aan ben je dus een lopende bar en dus gegarandeerd de populairste persoon van elk feest. “Het idee is wel dat model die het draagt samenwerkt met de robotjurk. Als je een drankje wilt van de jurk, moet je namelijk eerst een spelletje truth of dare doen. Dan pas krijg je een shotje. Dit vergroot het entertainmentgehalte van het kledingstuk.”

door Jason Perry

De spinnenjurk

De spinnenjurk zit vol beweeglijke, mechanische lichaamsdelen in die reageren op externe prikkels. De spinachtige uitsteeksels strekken zich als iemand te dicht in je persoonlijke ruimte komt. Maar het werkt ook omgekeerd: als je de drager kalm benadert, nodigen de stekels je zelfs zachtjes uit om dichterbij te komen. Je jurk flirt dus voor je en wijst de agressieve feestgangers af, zodat jij je simpelweg met het feest kan bemoeien. Hij is dus perfect voor in de late grimmige uurtje in de club. Je staat al enkele uren te dansen, de mensen worden zatter en plakkiger en een engerd zit met z’n stinkadem in je nek te kreunen. Je seint naar je vriendin, maar ook zij is te lazarus om je gebarentaal te verstaan. Deze jurk biedt een oplossing.

door Jason Perry

Foto door AUDI AG

Audi AG-jurk

De naam van deze collectie van vier jurken lijkt verdacht veel op de naam van een auto. Dat is niet toevallig, want de 3D-geprinte kledingstukken zijn vernoemd naar het design van de Audi A4. Op een van de jurken worden bijvoorbeeld figuren op de vormen en texturen van de jurk geprojecteerd die sterk doen denken aan de gladde sportwagen. In een andere jurk zitten zelfs parkeersensoren die oplichten als mensen in de buurt komen. Met dat om je lijf ben je dus een soort wandelend voertuig.

Foto door Marije Dijkema

Agent Unicorn

Agent Unicorn is een soort draagbare technologie die speciaal is bedoeld voor kinderen die last hebben van ADHD. Voor dit project werkte Anouk samen met therapeuten, neurowetenschappers en experts. Het hoofddeksel kan aan de hand van sensoren en een EEG-hersenscan zien waar de drager naar kijkt. Die beelden worden geanalyseerd door een therapeut, zodat ze kunnen vaststellen welke prikkels een kind afleiden. Ideaal dus voor therapeuten, maar misschien niet het ideale hoofddeksel voor als je stiekem iets anders zit te doen op je werk.

‘Viktoria Modesta’ door Nhu Xuan Hua

Smokification

Smokification is geen jurk, maar wel een hele vette prothese. Anouk maakte Smokification voor de beroemde popster Viktoria Modesta, die een been verloor. Terwijl Modesta danst, verspreidt het valse been een sierlijke rook. Zo wordt iets lastigs als een prothese plotseling een adembenemende performance.

Foto door Michiel Kivits

Rookjurk

De rookjurk is een 3D-geprinte jurk die z’n drager beschermt, net als de spinnenjurk. Deze jurk flirt met mensen door te flikkeren met lichtjes, maar scheidt een dikke muur van rook af van zodra een of andere smeerpijp je lastigvalt. Pluspunt: je kan in dit gewaad als een soort vampier de kamer verlaten. Poef. En het is nog eens volledig draadloos ook.

Anouks designs zijn tot 3 september te zien bij Tetem. Ontdek hier meer van haar werk.