Romige mais

Porties: 6

Ingrediënten

110 gram ongezouten boter

1 witte ui, gesnipperd

875 gram mais uit de diepvries (laat het niet ontdooien)

250 ml slagroom

90 ml ahornsiroop

zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

Beredingswijze

1. Verhit de boter op middelhoog vuur in een grote koekenpan, voeg de ui toe en bak al roerend tot de ui glazig is, in ongeveer 10 minuten.

2. Als de ui klaar is, voeg je de mais, room en ahornsiroop toe. Roer goed door, breng op smaak met zout en peper en laat 20 minuten zachtjes koken.

3. Hierna doe je het maismengsel in een keukenmachine of blender. Pureer, maar niet tot het helemaal fijngemalen is. Je wilt nog wel stukjes mais proeven en zien. Proef en voeg nog meer ahornsiroop, zout en peper toe als je dat nodig vindt.