Foto’s van een gloeiend hete Roze Zaterdag in Rotterdam 

Roze Zaterdag is de oudste Pride van Nederland. In 1979 zei bisschop Gijssen uit Roermond in een interview dat homo’s geen volwaardig lid van de katholieke kerk kunnen zijn. Het COC besloot als reactie daarop te demonstreren in de Limburgse stad. Ze werden daarbij geïnspireerd door de Pride in New York, die volgde op de Stonewall-rellen. Sinds die eerste editie toert Roze Zaterdag door verschillende steden in Nederland, en dit jaar was Rotterdam voor de tweede keer in de geschiedenis aan de beurt. We waren uiteraard van de partij, en fotograaf Raymond van Mil legde het zomerse humeur van de feestgangers vast.

“Bij de Amsterdamse botenparade ligt de nadruk op het feest, maar in Rotterdam is Pride vooral inhoudelijk,” vertelt Pepper Wering van de organisatie. De komende week zal er bijvoorbeeld een conferentie plaatsvinden waar gepraat wordt over wat er nog verbeterd kan worden aan de lhbtiq-emancipatie in de stad. “Het zijn altijd kritische gesprekken,” zegt Wering. Er is bijvoorbeeld een panel met burgemeester Ahmed Aboutaleb en één over homofobie in de voetbalwereld. Dat laatste is zeker geen overbodige luxe: toen Feyenoord-fan Paul van Dorst vorig jaar de lhbtiq-supportersvereniging de Roze Kameraden oprichtte leverde hem dat doodsbedreigingen op en hij wordt nog altijd beveiligd. Feyenoord reageerde niet altijd adequaat op de homofobie van sommige van hun fans, maar heeft vandaag de regenboogvlag gehesen. Pepper is daar verguld mee, en laat me de instapost van de voetbalclub zien op haar telefoon. Helaas bewijst het grote aantal vijandige reacties onder de post dat er ook nog altijd veel haat en onbegrip is.

Pepper Wering

Naast de serieuze gesprekken biedt Roze Zaterdag de gelegenheid om ook het feest-gedeelte van de Rotterdamse Pride zeer serieus aan te pakken. “Het is de eerste keer dat we een écht festival hebben: er kunnen 15000 mensen op dit terrein.” De Coolsingel is inderdaad een kolkend festijn vol regenboogvlaggetjes en regenboogschmink. De zon verwarmt de menigte met zijn gulle stralen en onder andere S10 en Doppelgang en Willie Wartaal komen langs om de hitte nog eens extra op te stoken. Pepper benadrukt dat zulke feesten vol “queer joy” op prominente plekken sowieso al een vorm van protest zijn. “We hebben letterlijk de straat ervoor afgesloten. We zijn er, en we gaan niet weg.”