Holy Pink was dit jaar weer een zwoel en liefdevol zweetfestijn

Op een propvolle zevende editie van Holy Pink namen mensen in Tilburg gisteren een voorschotje op de hittegolf die ons deze week te wachten staat. Genoeg smeren en voldoende drinken, wordt er dan altijd gezegd, maar je echt voorbereiden op een zwoel en liefdevol festival als deze kan eigenlijk niet. Desond de line-up The Black Madonna, Elias Mazian en Sandrien was de Muzentuin afgeladen, en was er enkel gemoedelijkheid te bespeuren op deze Roze Maandag. Onze fotograaf Raymond van Mil was erbij en legde het vast.