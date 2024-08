Een kaalgeschoren kop en vastgoed: zo leeft Sammy Kuffour nu

Pieter Vink blaast in de slotfase van sc Heerenveen-Ajax op zijn fluitje. Om wat tijd te rekken, wil trainer Adrie Koster wisselen bij Ajax. Sammy Kuffour staat te trappelen langs de zijlijn, en rent het veld in om Thomas Vermaelen te vervangen. Drie minuten later fluit Vink af. Ajax wint, en Kuffour wisselt high-fives uit met Klaas-Jan Huntelaar, Luis Suarez en zijn andere teamgenoten.

Wat Kuffour dan nog niet weet, is dat die drie minuten in het voorjaar van 2008 de laatste minuten van zijn lange carrière als voetballer zullen blijken. De Ghanese verdediger is dat jaar naar Ajax gekomen om de gestopte Jaap Stam te vervangen, maar komt uiteindelijk niet verder dan twee invalbeurten in de Eredivisie, waarvan de laatste in Heerenveen. Aan het einde van het seizoen licht Ajax de optie in zijn contract niet. Kuffour, die eerder met Bayern München zo’n beetje alles ter wereld had gewonnen, besluit daarna te stoppen met voetballen.

Hij keert terug naar Ghana, het land waar hij opgroeide en als kind voor voetbalclub King Faisal Babes speelde. In Ghana bouwt Kuffour na zijn voetbalcarrière een nieuw leven op. VICE Sports belde hem op om erachter te komen hoe het nu met hem gaat. Over de telefoon vertelt Kuffour over zijn band met de koning van de Ashanti-stam, investeren in Ghanese wolkenkrabbers en de keer dat zijn hoofd werd kaalgeschoren op nationale televisie.

VICE Sports: Ha Sammy, hoe gaat het nu met je?

Sammy Kuffour: Alles gaat prima, jongen. Ik woon in Ghana, in de hoofdstad Accra. Ik werk nog steeds in de voetbalwereld en daarnaast doe ik zaken in vastgoed. Ik investeer in van alles, van appartementencomplexen tot wolkenkrabbers. Het gaat dus prima, soms spreek ik zelfs met de koning van de Ashanti-stam.

Wie is dat?

De koning heet Otumfuo Nana Osei Tutu II. Ik kom uit dezelfde stam als hij, dus hij is mijn koning. We spreken elkaar regelmatig over het land. Toen ik na mijn voetbalcarrière mijn afscheidswedstrijd in Ghana had, ben ik ook bij de koning langs geweest. Trouwens, Edgar Davids en Patrick Kluivert zouden eigenlijk ook bij mijn afscheidswedstrijd zijn, maar die moesten uiteindelijk helaas afzeggen. Er waren wel veel andere legendes, zoals Andy Cole en Dwight Yorke.

Op verschillende websites staat dat je na jouw vertrek uit Amsterdam nog even in Ghana hebt gespeeld voor de club Asante Kotoko. Klopt dat?

Nee man, ik heb na Ajax nergens meer voor gespeeld. Daar klopt helemaal niks van.

Waarom besloot je na Ajax te stoppen?

Ik had wel wat opties om te tekenen bij clubs in Duitsland en bij FC Khimki uit Rusland, maar dat voelde allemaal niet goed. Ik had alles al bereikt wat er te bereiken was. Echt alles. Ik wilde op het hoogste niveau stoppen en ik vind Ajax op basis van de geschiedenis van dezelfde categorie als bijvoorbeeld Bayern München, Real Madrid en FC Barcelona. Dus Ajax was een mooie club om te eindigen. Ik ben daarna niet helemaal uit de voetbalwereld verdwenen: ik analyseer wedstrijden op televisie en probeer het voetbal in Ghana te helpen. We zitten hier nu in een enorme crisis.

Ik heb daar inderdaad van gehoord. Kan je uitleggen wat er precies mis is gegaan?

We zitten in deze crisis sinds vorig jaar een enorm schandaal uitbrak. Journalisten hadden op beeld vastgelegd hoe allemaal officials uit het Ghanese voetbal omkoopsommen aannamen. Een van die journalisten is later op straat vermoord. De voetbalcompetitie is door dit schandaal eerst stilgelegd en uiteindelijk helemaal gestopt, zodat een speciale commissie orde op zaken kan stellen. Ik werk er nu aan mee om te helpen het voetbal hier weer de goede kant op te krijgen.

Wat moet er gebeuren, denk je?

Ze moeten gewoon terug naar de basis en kijken wat er moet gebeuren om richting de Europese standaard te gaan. Daar kan ik bij helpen, omdat ik mijn hele profcarrière in Europa heb gespeeld. Ghana is internationaal een sterk voetballand en het wordt tijd dat daar een goede nationale competitie bij hoort.

Heb je sinds jouw vertrek uit Amsterdam nog contact gehouden met mensen van Ajax?

Jazeker! Ik heb vooral heel goed contact met Herman [Pinkster, teammanager, red.]. Hij was als een grote broer voor mij bij Ajax. Herman hielp me om van alles te regelen, zoals mijn huis, en nam me zelfs mee uit eten. De jonge jongens waren trouwens ook geweldig, zoals Vertonghen, Vermaelen, Heitinga, Suarez en Urby. Bij Bayern München ging iedereen na de training altijd meteen naar huis. Bij Ajax was het meer als een school, we bleven samen op het trainingscomplex en lunchten of ontbeten samen. Zo krijg je vanzelf een goede band.

Met welke spelers kon je het beste opschieten?

Luque en Gabri, de Spanjaarden. Die waren al wat ouder, dus daar kon ik goed mee opschieten. Zij waren erg cool. Met Sarpong had ik trouwens ook een goede band. Hij is deels Ghanees, dus we konden altijd onze taal met elkaar spreken. Dat was mooi om mee te maken. In de kleedkamer waren Urby en Suarez trouwens de grappenmakers.

In jouw halfjaar bij Ajax heb je eerst wat wedstrijden bij Jong Ajax gespeeld. Was dat niet vreemd, als speler die de Champions League had gewonnen met Bayern München?

Nee joh, ik had daar zelf om gevraagd. Ik had al een tijdje niet gespeeld, dus ik zei tegen de trainers dat ik wedstrijdritme op wilde doen bij Jong Ajax. Dat was alleen maar goed. Ik kon daar al een paar hele grote talenten zien. Bij Jong Ajax speelde ik samen met Toby Alderweireld. Hij was toen al heel goed. Als ik hem zie spelen bij Tottenham Hotspur, denk ik nog weleens aan die potjes bij Jong Ajax.

Wat denk jij, als professioneel voetbalanalist, van Ajax dit seizoen?

Ik heb ze in de Champions League twee keer zien spelen tegen Bayern München en de eerste wedstrijd tegen Real Madrid. Ik vind dat ze enorm veel talent hebben, zoals altijd. Ik vind ze alleen wat onervaren, want ze hadden die eerste wedstrijd tegen Real Madrid helemaal niet hoeven verliezen. Als ze de koppies erbij houden, hebben ze gewoon een kans in Madrid.

Als analist heb je trouwens ook eens je hoofd kaal laten scheren op nationale televisie. Waarom?

Ghana speelde de finale van de Afrika Cup in 2015 tegen Ivoorkust en ik had vooraf gezegd dat we sowieso zouden winnen. Dat kon gewoon niet anders, dus ik had een weddenschap afgesloten met de andere analisten. Als Ghana de wedstrijd zou verliezen, mochten ze me kaal scheren. Als Ghana won, zou ik hun allemaal kaal scheren. Helaas verloren we die wedstrijd.

Hoe was het om kaal te worden op tv?

Geen probleem. Je moet een man zijn, en ik ben een man van mijn woord.

Dit is een verhaal uit de serie Het Nieuwe Leven, waarin gestopte profvoetballers vertellen over hun nieuwe carrières binnen en buiten de voetbalwereld. Zie hier alle verhalen uit deze serie van VICE Sports.