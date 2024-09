Section Boyz heeft een nieuwe video uit voor ‘Section Music 2’

Section Boyz uit Londen willen er zeker van zijn dat in 2016 iedereen van ze heeft gehoord. In Nederland gaat dat zeker lukken, ze spelen hier regelmatig en staan deze zomer op Appelsap. Maar ze bedoelen zeg maar echt iedereen – de hele wereld.



Gelukkig is er al een ijzersterke co-sign van Drake, de prins uit Toronto en er is weinig voor nodig om te begrijpen waarom hij ze zo vet vindt. Het zestal heeft een nieuwe video uit voor Section Music 2, een maximale posse cut. Het is de ideale track om met wat vrienden iemands nacht op te gaan fokken. Hopelijk komen ze snel met een opvolger van Don’t Panic uit 2015.