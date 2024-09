Sensuele foto’s van twinkelende Trump-aanhangers

Fotograaf Lucian Wintrich houdt van geld, Trump en een haarloos mannenborstje.

2016 is een bijzonder jaar: de Amerikaanse Republikeinse Partij verkoos een reality-ster als presidentskandidaat, Keith Richards leeft nog maar David Bowie en Prince niet meer, en zo waren er nog tal van andere tegenstrijdige gebeurtenissen. Alle logica is verdwenen, dus voelde het voor fotograaf Lucian Wintrich logisch om tijdens de Republikeinse conventie een Twinks for Trump-expositie te organiseren. Twink is een acroniem voor Teenage White Into No Kink, en meestal gaat dit over knappe, jonge homoseksuelen met weinig lichaamsbeharing.

Wintrich woont en werkt als reclamemaker in New York, en maakte deze foto’s in zijn eigen appartement. “Wat ik van politiek vind, laat ik graag zien met de foto’s van deze heerlijke jongens,” vertelt hij. “Als ze opgewonden raakten tijdens de shoot, was dat twee voor de prijs van één.”

Het is misschien lastig om een politieke boodschap te zien in blote mannenbilletjes, maar volgens Wintrich passen twinks perfect bij het culturele erfgoed van de conservatieven. Hij wordt zelfs boos als je zijn kunst progressief noemt. “Ik vind echt dat homo’s zich bij de conservatieven moeten aansluiten, want zij zijn het die vrijheid hebben bevochten, bijvoorbeeld door slavernij af te schaffen, en door…” Hij zoekt naar een meer recent voorbeeld van de Republikeinen die vechten voor onze vrijheid, naast die van het recht om een wapen te mogen bezitten. “Nou goed, door slavernij af te schaffen dus.”

Kijk naar deze sprankelende foto’s van de twinks, en beslis zelf maar of je hier iets politieks in ziet.

