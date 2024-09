‘Silver Tongue’ van Dakota is het perfecte antwoord op alle haters en non-believers

Niet iedereen in je leven kan zo motiverend en positief zijn als DJ Khaled. Sommige mensen zijn cynisch, somber of gewoon eikels. Terwijl jij je dromen probeert na te jagen zullen deze negatieve Nina’s je een flinke hoeveelheid twijfel proberen aan te praten met klassiekers als: “Weet je het wel zeker?”, “Ik zou het niet zo aanpakken!” en niet te vergeten: “Dit gaat sowieso mis”.

En precies over deze onverlaten gaat de nieuwe single Silver Tongue van Dakota, waarvan de clip hier in première gaat. De band maakt in de dromerige nieuwe single een statement tegen alle haters en non-believers, terwijl zangeres Lisa je met haar engelenstem regelrecht naar je dromen begeleidt. Bekijk de clip hierboven en doe je best op school!