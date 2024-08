Foto’s van een ouderwets potje oorlogvoeren in Groenlo

Terwijl de Randstad beukend het weekend inging voor ADE, was het in Groenlo evengoed rammen. Daar werd namelijk het Beleg van Groenlo nagespeeld, een groot gevecht tussen de Staatse troepen van Frederik Hendrik van Oranje en het Spaanse leger. Deze veldslag vond plaats in 1627, tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Het evenement de Slag om Grolle duurt drie dagen in totaal, en het daadwerkelijke gevecht wordt elke middag nagespeeld. Daarbij moet je je zoiets voorstellen: 1500 mensen in zeventiende-eeuwse soldatenpakken die met snoeiharde knalwapens schieten, of te paard op elkaar in rammen. Ook worden er een boel kanonnen afgevuurd, of zoals de website het zelf verwoordt: “Een gevecht met bulderende kanonnen, pieken, rapiers en musketten en paarden, die speciaal voor dit soort situaties zijn getraind.”

Groenlo werd niet alleen afgezet om een weekend lang te knokken, maar ook om er antiek handelswaar te kopen en verkopen, knus met elkaar te eten en drinken, voorstellingen te zien en varken van ‘t spit te eten. Onze fotograaf Vinny Vlemmix was erbij en maakte er foto’s van: