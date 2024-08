Sommige tatoeages zou je voor geen goud willen bedekken

Ik heb het altijd al leuk gevonden om verhalen en anekdotes over tatoeages te vertellen. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld een waardeloze tattoo van een zon en een maan op mijn rechterenkel. Stuk voor stuk kregen mijn exen de slappe lach toen ze die voor het eerst zagen. Momenteel laat ik het gedrocht weglaseren en intussen heb ik ook al tien elegantere exemplaren laten zetten om dit gekrabbel – serieus, het lijkt wel een tekening van een driejarige – te overstemmen.

Als mijn vrienden en ik het over onze tatoeages hebben, is “Welke vind je de mooiste?” de vraag die het vaakst gesteld wordt. Persoonlijk vind ik het onmogelijk om te kiezen. Daarom vroeg ik het aan mensen die dubbel (of soms wel drie keer) zo veel tatoeages op hun lijf hebben staan dan ik en er bovendien ook veel meer vanaf weten: vijf Belgische tatoeëerders die veel cooler zijn dan ik.

Videos by VICE

Sven aka svenrayen (41 )

VICE: Hey Sven, wat is jouw favoriete tattoo?

Het is een kleine buste van de Griekse filosoof Democritus, die ook bekend staat als de “lachende filosoof”.

Heel cool. Wat maakt deze voor jou zo speciaal?

Het is de eerste tattoo die ik kreeg nadat ik mijn beide armen brak. Door dat ongeluk kon ik twee en een halve maand niet tatoeëren.

Heb je een tatoeage waar je spijt van hebt?

Ik heb mijn eerste tattoo laten zetten toen ik zestien was en dat was niet het beste idee. Ik heb toen een Chinees teken gekozen uit een tekenboek. Een paar jaar later heb ik die opnieuw laten bedekken.



Heb je ooit mensen getatoeëerd die een indruk op je hebben nagelaten?

Ik herinner me een bezoek van een kapitein, ik denk dat die ergens in de 70 moet zijn geweest. Hij vertelde me dat hij nooit een tatoeage wilde omdat hij dat te cliché vond voor een zeeman. Maar toen zijn vrouw stierf, besloot hij er een te nemen met haar naam erop. Ik was erg ontroerd, omdat ik voelde dat hij erg veel van haar had gehouden. We hebben ook een klant die al 11 jaar lang elke maand langskomt. Ik vind het een eer om te weten dat de meeste van zijn tatoeages van mijn hand afkomstig zijn.

Indy aka indyvoet (33)

VICE: Hey Indy, wat is jouw favoriete tattoo?

Indy: Mijn volledige rug, die is getatoeëerd door Jacob Redmond uit Coeur d’Alene in Amerika. Het is een vrij old school weergave van de hel, pre Dante Alighieri. Je ziet een grote demonenbek vol met vuur, duivels en brandende mensen.

Waarom die?

Ik waardeer de persoon die het gedaan heeft, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Het was ook een lange en pijnlijke weg, de verschillende sessies waren verspreid over verschillende jaren. Maar ik ben blij dat ik heb doorgezet.

Heeft de tatoeage er ooit voor gezorgd dat je iets geks hebt meegemaakt?Een paar jaar geleden maakte ik een trektocht door de Sahara, samen met twee vrienden en een paar gidsen. Op een gegeven moment kwamen we een nomade tegen bij een warmwaterbron en we raakten aan de praat. Toen hij doorhad dat wij tatoeages zetten, bood hij ons een koud blikje cola aan – zeer zeldzaam in de woestijn – in ruil voor een kleine maan en ster op z’n arm. Dat hebben we alledrie om beurten met veel plezier gedaan.

Is er iets dat je beu bent om te tatoeëren?

Als de persoon vriendelijk en gemotiveerd is, als het motief niet racistisch is, als mijn technische vaardigheden het toelaten en als de tatoeage de kans krijgt om goed oud te worden, dan maak ik er nooit een probleem van.

Heb je al spijt gehad van een tatoeage?

Soms wel. Maar als ik “spijt” heb, gaat het eerder om de grootte van de tattoo. Dat ik bijvoorbeeld iets groters had moeten doen of die lichaamsruimte had moeten behouden om een groter en gekker ontwerp te maken – zoiets, bijvoorbeeld.

Axelle Christopher aka Calixte Tattoo (31)

VICE: Axelle, mag ik je favoriete tatoeage zien?

Ja! Dat zijn de pioenrozen die ik op m’n heupen heb staan.

Wat maakt deze zo speciaal voor jou?

Het heeft waarschijnlijk te maken met de pijn die ik toen voelde. Het duurde vier uur per kant, dus acht uur in totaal. Het was een hele karwei, maar ik vind het resultaat prachtig. Het is een heel persoonlijke tatoeage, dat komt ook door de intieme plaatsing. Ik vind het mooi hoe tatoeëren je kan helpen om een deel van je lichaam te herontdekken, een deel dat je voordien niet per se waardeerde.

Wat is het vreemdste dat je in je carrière is overkomen?

Ik had ooit een klant die heel blij was dat ik hem pijn deed… Die kerel vroeg me om hem zoveel mogelijk pijn te doen. Ik zat toen de hele tijd met Tous les cris les SOS in mijn hoofd.

Eng. Heb je ooit spijt gehad van een tatoeage?

Helaas wel, ja. Ik heb “69 love” op mijn arm staan. Ik kom uit Lyon, in Frankrijk, en het nummer van het departement is 69. In België snapt natuurlijk niemand dat, iedereen denkt meteen aan de andere betekenis van het getal. Hoe dan ook, daar wordt binnenkort iets over gezet.

Heb je advies om van je tatoeages te leren houden, zelfs als je er een paar hebt die niet bepaald kunstwerken zijn?

Neem er een heleboel. Op die manier worden degenen die je het minst leuk vindt, overstemd door de anderen.

Dave aka finelinetattooantwerpen (44)

VICE : Hey Dave, heb je een favoriete tattoo?

Degene die ik een paar jaar geleden voor mijn vriendin heb ontworpen. We waren al vier jaar samen, maar hadden nog nooit “Ik hou van je” tegen elkaar gezegd. Ik denk dat we aan het wachten waren tot de ander het zou zeggen, maar ik liet haar dus deze tattoo zien om mijn liefde te verklaren.

Is er een tattoo die je beu bent om te zetten?

Oneindigheidstekens, uiteraard. Maar ik vind het over het algemeen ook echt niet leuk om dezelfde tattoo op verschillende mensen te zetten. Ik leg mijn cliënten altijd uit dat ik iets soortgelijks kan doen, maar dat het nooit exact hetzelfde zal zijn.

Bestaan er misvattingen over tatoeëren die jou aan het lachen brengen?

Wat me echt aan het lachen brengt, is het moment waarop ik nieuwe klanten vertel dat het geen pijn zal doen. De meesten van hen verwachten hevige pijn en maken zich klaar om op hun tanden te bijten, maar dat gebeurt nooit! Het hangt er natuurlijk vanaf waar je de tattoo laat zetten, maar het blijft altijd draaglijk.

Begrijp je dat sommige mensen bang zijn dat hun tatoeages lelijk zullen verouderen?

Mensen denken te veel na en leven niet genoeg in het moment. Als het op tatoeages aankomt, is alles relatief. Ik hoor veel mensen zeggen dat ze zich zorgen maken over hoe hun tatoeages eruit zullen zien als hun huid slap wordt. Weet je wat? Als je oud bent en een slappe huid hebt, ben je veel cooler met tatoeages dan zonder. Het maakt je minder saai.

Maxime aka Il Est Libre (25 ans)

VICE: Hey Maxime, wat is jouw favoriete tattoo?

Maxime: Mijn tovenaars-tarotkaart, die werd gezet door HUQ.

Wat maakt die tattoo zo speciaal?

Ik kreeg hem toen ik aan mijn stage begon, deze kaart was – en is nog steeds – een soort van memo aan mezelf. De betekenis van de tovenaarskaart is creatie: iets waarmaken en een impact uitoefenen op je omgeving en de wereld. Ik heb er jaren van gedroomd om tatoeëerder te worden en ik denk dat deze kaart een vrij goede representatie is van de tatoeage-wereld in z’n geheel.

Is er een ontwerp dat je beu bent om te tatoeëren?

Niet echt. Ik sta mezelf toe om elk ontwerp dat ik niet leuk vind te weigeren. Dat gezegd zijnde, moet ik toegeven dat ik in het verleden oneindigheidstekens in al hun variaties getatoeëerd heb.

Heb je tips om geen spijt te krijgen van je tatoeage?

Ik denk dat je moet kiezen voor een artiest die gepassioneerd is. Ik zou aanraden om geen beslissing te maken op basis van de prijs. Als je erover nadenkt, kost je iPhone veel meer dan je tatoeage. Met dat verschil dat je iPhone over drie jaar niet meer werkt en je tatoeage er nog altijd perfect zal uitzien.

Volg VICE België ook op Instagram.