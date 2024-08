Je sterrenbeeld vertelt je naar welke ADE-feesten je moet gaan dit weekend

ADE staat inmiddels zo gelijk aan keuzestress, dat thuis op de bank herhalingen van Temptation Island kijken ineens aantrekkelijker lijkt dan een weekend lang vruchteloos door het ADE-programma scrollen. Maar ja, zit je goed en wel op de bank, schiet je ineens vol fomo omdat vrienden meer fun hebben dan jij.

Wat jij niet wist, is dat jouw partyweekend allang in de sterren geschreven staat. Die sterren heb ik mogen zien, ik heb ze gelezen, en aan de hand daarvan voor eenieder een persoonlijk feestprogramma samengesteld. Als je dit niet leest heb je zeven jaar slechte seks.

Videos by VICE

PS. De maan staat in Tweelingen, en dat wil zoveel zeggen als: we geven een gratis feest op ons kantoor waar je van harte welkom bent.

Steenbok

Steenbok (22 december – 19 januari)

Michelle Obama en Kate Middleton zijn het schoolvoorbeeld van Steenbokken: betrouwbaar, gesloten en serieus. Mensen met wie je graag in een werkgroep wilt, maar die je niet per se op een feest hoeft te zien. Maar als deze werkgeiten zich eindelijk op hun gemak voelen, kunnen ze, als ze het gevoel hebben dat ze het verdiend hebben na al dat harde werk, een goeie zwengel geven aan die partyknop. Onder de dikke laag verantwoordelijkheidsgevoel zit namelijk een klein kind dat schreeuwt om naar buiten te mogen. Je kan je avond rustig beginnen met een lekker hapje en een filmpje in Lab111 en als je eenmaal ontdooid bent kan je jezelf in Skatecafé verdrinken in Moscow Mules. De feestbok komt echter pas echt naar boven op een huisfeestje waar je, omringd door mensen die je vertrouwt, eindelijk even kan vergeten dat het leven een grote werkmarathon is.

Waterman

Waterman (20 januari – 19 februari)

Watermannen zijn de weirdo’s van de dierenriem: enerzijds zijn het allemaal fuckboys (onweerstaanbaar, maar niet geïnteresseerd in wie jij bent), anderzijds zijn ze een beetje freaky, alsof hun gedachten ergens vastzitten in een andere dimensie. Bij zo’n vreemde persoonlijkheid hoort dan ook een vreemd feestje. Als Waterman word je beregeil van innovatie. Avant-garde! Een naakte danser die vijf uur lang de letter ‘B’ roept! Zolang je na de performance maar onder het genot van speciaalbier en een zelfgerold sjekkie de performance tot in detail kan analyseren om vervolgens weer terug te keren naar de planeet waar je vandaan komt. Ga eerst eens naar het Eye, waar je kan genieten van een experimentele zwartwit-film, dan naar Studio/K voor een modulaire synth-performance, of neem het pontje naar Het Hem voor je broodnodige kunst-fix.

Vissen

Vissen (20 februari – 20 maart)

ADE betekent voor jou: feesten, dansen, drinken, de demonen vergeten, elke dag verliefd worden op iemand anders, bijnakken, tongen met onbekenden, en natuurlijk karaoke. Voor de romantische Vissen kan de wereld een nare plek zijn, maar de club is bij uitstek een plek waar deze escapisten even tot rust komen en kunnen opgaan in de kolkende mensenmassa. Dat kan je deze week doen op NDSM, waar Into The Woods plaatsvindt, of naar Ruigoord voor een psytrance-feestje – plekken waar je even het gevoel hebt niet meer in Amsterdam te zijn, maar in een hippiecommune ergens op het platteland. Als creatief visje is het geen wonder dat jij (net als je mede-Vissen Rihanna), je voor het uitgaan opmaakt alsof je net bent wezen carnavallen in Rio de Janeiro.

Ram

Ram (21 maart – 20 april)

Planeet Mars, de heersende planeet van de Ram die staat voor vuur, chaos en vernieling, voel je deze week al aan je kont kietelen. Feesten betekent voor jou namelijk een battle royale die begint met een avondje wijnen met de meiden en twee dagen later eindigt met een neus vol pep fistpumpend met mensen die je pas net hebt ontmoet. Als een van de meest roekeloze en sociale sterrenbeelden van de dierenriem kan jij feesten alsof je leven ervan afhangt (als je jouw vernielingsdrang de vrije loop laat gaan, mag je dit laatste ook letterlijk nemen). Gelukkig is dit weekend De School zestig uur open en kun je altijd nog thuis afsauzen als je dit niet genoeg vindt.

Stier

Stier (21 april – 20 mei)

Over Stieren hoor je vaak dat het ongelooflijk koppige koeien zijn, maar eigenlijk zijn het vooral hele gezellige knuffeldieren. Je houdt van het goede leven, en als je uitgaat, geniet je ervan om eerst wat te keuvelen met je vrienden, voordat je al je hersencellen vermoordt met frisse pintjes. Begin je avondje ADE in The Rolling Rock Kitchen met een Belgisch biertje, uiensoep als voorgerecht en kaasfondue als hoofdgerecht en op de achtergrond gezellige disco. Daarna ga je naar Skatecafé, een andere venue om de hoek of gewoon lekker naar huis naar je warme, zachte bed. ¯\_(ツ)_/¯

Tweelingen

Tweelingen (21 mei – 21 juni)

Tweelingen heeft als basiselement ‘lucht’ en daarmee kun je – net zoals bij de persoonlijkheid van een Tweelingen – alle kanten op: het ene moment ben je een lieflijk zomerbriesje, het andere moment een wervelwind die alles wat op zijn/haar pad komt verwoest. En alhoewel je volledig onvoorspelbaar bent en je mood elk moment kan omslaan, ben je dus ook hartstikke fun op feestjes. Donald Trump is bijvoorbeeld een Tweelingen en zelfs al is hij niet je meest favoriete persoon op aarde, het is een, eh, fascinerend figuur. Daarbij houdt een Tweelingen zelf ook van een feestje en als ze op gang zijn, schuwen ze de foute feestjes niet. Op ADE kan je rustig beginnen door wat te ouwehoeren in Struik, vervolgens ga je volledig naar de tering in Club Nyx en eindig je avond in Club Yolo.

Kreeft

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Onlangs kwam uit dat Lana Del Rey eigenlijk een Kreeft is en geen Tweelingen, zoals altijd werd beweerd, en was niemand echt verbaasd. Lana del Rey is namelijk het klassieke voorbeeld van een Kreeft: romantisch, snoezig en een beetje melancholisch. Jij bent het moedertje van de sterrenbeelden: je hoeft je vrienden maar even aan te kijken om door te hebben dat ze je even nodig hebben. Dat maakt je de ideale partner in crime op een feestje. Slechte lsd-trip? Sociale angsten? Gewoon zin in knuffelen? Komt goed, dankzij jou. Het liefst van al loop je de hele avond hand in hand met een vriend, tong je met alle mensen in de club en eindig je de avond knuffelend in bed met al je nieuwe vrienden. Jij zal vooral floreren in Cinetol, waar er voldoende knuffelhoekjes zijn, of in Oumuamua, waar sowieso je hele vriendengroep naartoe gaat.

Leeuw

Leeuw (23 juli – 23 augustus)

Men zegt weleens ‘aan de klauw herken je een leeuw’, en jou herken je uit duizenden in een club: jij staat op een verhoging op de dansvloer met een boa rond je nek, in het midden van een groep fans die urenlang aan je lippen hangt, of nonchalant in de VIP-ruimte met een fles Dom Pérignon en een dozijn oesters. Kortom: jouw avond is geslaagd als minstens de helft van de club een keer dacht: who dat? Daarbij kan ook oprecht genieten van samen met je posse al het zweet uit je lijf te dansen. Jouw sterrenbeeld staat dan ook niet voor niets in een vuurteken. Dit weekend kan jij de koning van de club zijn in de Soos, de Claire of de Jimmy Woo, allemaal clubs waarvan het publiek knettergeil wordt van alles wat naar status ruikt.

Maagd

Maagd (24 augustus – 23 september)

Maagden zijn hyperperfectionistisch: ze hebben constant een stemmetje in hun hoofd dat ze vertelt dat alles beter kan. Hoewel ze heel boeiend zijn – Beyoncé is bijvoorbeeld Maagd – is een nachtje doorzakken met Maagden niet altijd even relaxed, omdat ze zo streng zijn voor zichzelf. Maagden zijn bovendien hypochonders. Als ze één Jägertje achteroverslaan zijn ze al bang om dood te gaan. Toch zijn Maagden aardetekens. Dat betekent dat ze wel aangetrokken zijn tot drank, drugs en seks. Ze zoeken namelijk een manier om die corrigerende stem in hun hoofd te vergeten. Dat kan jij dit weekend doen in de Melkweg. Daar heb je het gevoel dat je toch nog bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling door goede muziek te leren kennen. Anderzijds heb je daar ook het gevoel dat je niet te veel moet, omdat feesten in de Melkweg lekker toegankelijk is.

Weegschaal

Weegschaal (24 september – 23 oktober)

Weegschalen worden aangestuurd door de planeet Venus, de planeet van schoonheid, liefde en balans. Het zijn charmante fuckers en uitgaan is voor hen de ideale gelegenheid om hun meest sexy outfit aan te trekken en de hele fucking dansvloer te verleiden. Weegschalen zijn hypersociale shapeshifters die bij elke gelegenheid als een puzzelstukje hun plekje in het geheel vinden. Weegschalen zijn, ondanks hun behoefte aan balans, ook enorm gulzig: ze willen alle glitter, alle glamour, alle extravaganza en alle aandacht. Na een avondje uitgaan ben jij dan ook platzak, maar gelukkig kan jij de balans weer herstellen door volgende week te leven op instant noodles of mee uit eten genomen te worden door die nieuwe fling die je ontmoette op ADE in de semi-prestigieuze Chin Chin Club, de Marktkantine of in LOFI voor Supernature.

Schorpioen

Schorpioen (24 oktober – 22 november)

Schorpioenen zijn belachelijk paranoïde. Je gelooft in samenzweringen en de hele wereld heeft het op jou gemunt, maar lieve schat, soms is het leven ook maar gewoon wat het is. En dit weekend is dat snoeiharde party! Een uitgelezen kans om de druk die je dagelijks voelt op donkere, sfeervolle plekken zoals Garage Noord, Sexyland (tijdens de avond van Club Church) en De School los te laten. Want hoewel jij met je giftige staart iedereen die dichtbij komt aanvalt, word je óók een zacht ei in de club als alles volgens jou wél klopt: seksuele spanning, de juiste muziek, perfecte belichting en donkere hoeken waar je je voyeurisme kunt botvieren op hete mensen.

Boogschutter

Boogschutter (23 november – 21 december)

Een feestje vind jij leuk, tien feestjes op een avond vind je leuker. Als Boogschutter ben je constant in beweging, op zoek naar meer prikkels, contacten en kennis die je het gevoel geven dat je geen slaaf bent van van de saaie, burgerlijke wereld waarin je leeft. Op een avondje uit ga je dan ook liefst eerst naar een vernissage, een lezing, een Q&A over inclusiviteit in de clubscene, een performance en vervolgens vijf verschillende feestjes, telkens in een ander stadsdeel. Deze week kan jij naar een lezing over poëzie, naar De Balie voor wat lezingen, de Brakke Grond voor je portie kunst, VondelCS voor nog wat lezingen en eindigen in Cinetol waar je nog wat kan dansen op een intellectueel verantwoorde plek.