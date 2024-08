Het is hartstikke nuttig om een superfan te zijn

Honderd verenboa’s omringden me op het perron in Macdonaldtown, Sydney, toen ik op weg was naar mijn trein en me met mijn eigen zaken bemoeide. Gehuld in cowboyhoeden, kleurrijke kleding, glimmende oogmake-up, driftig rondspringend en fluisterend geroezemoes over “proberen backstage te komen”, kon dit maar één ding betekenen: Harry Styles was in de stad.

Een rij bovenaan de trap om op de trein naar Olympic Park te stappen, gevormd om een stormloop-achtige situatie te vermijden, strekte zich uit tot buiten het station, en er hing een licht manische sfeer.

Het is gemakkelijk om op dit soort momenten (als je een eikel bent) de spot te drijven met mensen: de “hysterische”, “huilende” en “schreeuwende” tieners (meestal aangeduid als “tienermeisjes”) die niets liever willen dan erkend worden als aanhangers van hun favoriete muzikant, filmster of beroemdheid. En door de jaren heen zijn ze voer geweest voor artikelen en cultuuroorlogen, en bestudeerd als een of ander obscuur buitenaards ras.

Maar de vaak negatieve perceptie van superfans door het publiek begint om te slaan. Fans, ooit gezien als oppervlakkig en frivool, worden nu meer geaccepteerd als een vitaal instrument in het arsenaal van elke succesvolle beroemdheid. Ze zijn een gemeenschap; een plaats voor verbinding en creativiteit.

En…verrassend genoeg…een superfan zijn kan je zelfs helpen succesvoller te zijn in je carrière. Dat zegt Kate Pattison, een promovendus (en tevens social media manager) die studeert aan de RMIT University in Melbourne, wiens onderzoek gaat over vaardigheden die worden ontwikkeld tijdens fandom en overdraagbaar zijn naar carrières in de echte wereld.

Haar belangrijkste fandomfocus ligt op: Harry Styles, Taylor Swift, Delta Goodrem en BTS.

“De belangrijkste vaardigheden die de deelnemers die ik sprak identificeerden waren schrijven, ontwerpen, videobewerking, ideeëngeneratie, sociale media en community management,” vertelt ze aan VICE.

“Toevallig ook wat zachte vaardigheden. Dingen als meer zelfvertrouwen, of goed kunnen werken met anderen, dat soort dingen.”

Pattison is altijd een grote popmuziekfan geweest, wat haar naar de wereld van het fandom leidde. Volgens haar zijn beroemdheden – en de omgeving die ze creëren – de perfecte motivatie om creatieve vaardigheden te stimuleren die je normaal niet zou inzetten. Ze worden figuren van stimulans.

“Dus of dat nu het maken van een fan edit video is, of het praten met andere fans, of het herontwerpen van album artwork, ze gaan dan de vaardigheden leren die nodig zijn om te doen wat het is dat ze willen doen,” zegt ze.

“Sommige mensen zeiden dat ze toch al creatief waren, en waarschijnlijk zouden ze dat op de een of andere manier nog steeds zijn. Maar door iets te hebben waar ze fan van zijn, gaf het hen een kanaal om dat te doen. Anders hadden ze misschien niet zoveel inspiratie om creatief te zijn.”

Hoewel sommigen dit misschien lezen en het bewijs tussen beter zijn in je werk – vooral in de creatieve industrie – en superfan zijn moeilijk te geloven vinden, zegt Pattison dat dat dit te danken zou kunnen zijn aan percepties die zijn vertroebeld door genderstereotypen, waardoor deze vaardigheden onbelangrijk of luchthartig lijken.

“Meer dan 90% van de mensen die de enquête invulden waren vrouwen, of identificeerden zich als vrouw. Maar het terugkerende thema was dat ‘fangirl’ zijn wordt geassocieerd met gillende tienermeisjes”, zegt ze.

Daardoor wordt het werk van fans en hun vaardigheidsniveau, vooral als het gaat om zaken als organisatie, misschien niet zo legitiem gezien als wanneer ze elders waren onderwezen.

Bij de MTV European Music Awards heeft de Koreaanse superband BTS sinds 2018 vijf jaar op rij gezegevierd over artiesten als Harry Styles voor de “Biggest Fans Award”. Het is de som van ultieme devotie en organisatie van fans en hun diverse social media accounts zoals de BTS Stembrigade.

“Ik denk dat de perceptie kan bestaan dat het gewoon een hoop boze tweets zijn,” zegt Pattison.

“In tegenstelling tot leren hoe je Photoshop gebruikt, leren hoe je een campagne opzet om iets te steunen. Er is dat klassieke BTS voorbeeld van toen ze alle kaartjes kochten voor de Trump rally. Dit zijn slimme, jonge mensen. Soms wordt er minachtend gedaan over die vaardigheden door de omgeving waarin ze zijn ontwikkeld, zeker.”

En superfans zijn het daarmee eens.

Febs is een Social Media & Artist Manager die ooit met 5 andere meisjes over de hele wereld een 5SOS en One Direction-fan account runde. Het leverde meer dan 60.000 volgers op.

Volgens haar moest de site 24 uur per dag worden bijgewerkt en moesten er strategieën voor social media-engagement worden ontwikkeld, die ze tot 3 uur ‘s nachts in hun slaapkamers moesten uitwerken terwijl ze allemaal 15 waren. Eén persoon was altijd wakker om de site in de gaten te houden.

“Je moest op de hoogte blijven van de nieuwste apps en trends om ervoor te zorgen dat je niets miste,” vertelt ze aan VICE.

“Content creëren was een tweede natuur. Ik leerde op zeer jonge leeftijd alles over social media data en analytics.”

Febs werkt nu al een paar jaar in teams voor publieksontwikkeling en digitale communicatie en creëert groeistrategieën voor sociale media voor 15 artiesten tegelijkertijd.

“Deze vaardigheden hebben een enorme impact gehad op mijn rol in de muziekindustrie. Als ik geen superfan was en niet zo gepassioneerd over de artiesten waarmee ik werk, denk ik niet dat ik zou zijn waar ik nu ben.”

Hetzelfde geldt voor Sunny Roger, een superfan van Tyler the Creator en zelf ook een artiest, die aan VICE vertelt dat het “me door mentale, sociale en creatieve blokkades die ik had hielp navigeren.”

“Creativiteit is alles,” zei hij.

“Het liet me dingen doen waarvan ik dacht dat ik ze niet kon. Ik begon te produceren op Ableton, werd erg goed in Photoshop, begon piano te spelen… leerde te vertrouwen op mijn ideeën.”

Het belangrijkste, in sociaal opzicht, was dat het hem uit zijn schulp haalde.

Maar volgens Pattison weet niet iedereen hoe deze vaardigheden noodzakelijkerwijs worden overgedragen. Nadat ze meer dan 237 fans had geïnterviewd, zei ze dat de meesten nooit tot zulke conclusies waren gekomen.

“Het was interessant, omdat ik een vraag had die ging over ‘Denk je dat fan zijn heeft geholpen?’ En de meeste mensen hadden er nog niet eerder over nagedacht,” zei ze.

“Er waren fans die zeiden dat het hen zeker had geholpen. Dus het lijkt erop dat tot dit punt niet veel mensen echt hadden nagedacht over waar deze vaardigheden eigenlijk vandaan komen.”

Het onderzoek van Pattison zal aan het eind van het jaar worden afgerond. Daarbij hoopt ze de perceptie rond de miskende superfan te veranderen.

“Ik was echt geïnteresseerd om te zien hoe het superfandom nuttig kan zijn. Ik denk dat het soms een beetje een slechte reputatie heeft. Ik wil niet zeggen dat er geen negatieve kanten aan fandom zitten, maar ik wilde zien of er ook positieve effecten aan fandom zitten,” zei ze.

“En als je niet in een fandom zit, zou je het misschien niet begrijpen.”



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Australia.

