We spraken Kanye West-fans over hun Kanye-tattoos

Misschien dacht je dat de uitspraken van Kanye West – over slavernij, abortus, Joden, noem maar op – hun dieptepunt wel hadden bereikt, totdat hij in een uitzending van Alex Jones’ show Infowars uit volle borst de woorden “Ik mag Hitler wel” uitsprak. “Elke persoon heeft wel iets waardevols om met de wereld te delen, vooral Hitler,” zei hij tegen de rechtse complotdenker, die tijdens het gesprek zichtbaar ongemakkelijk was.

De neerwaartse spiraal van Ye’s gedrag, waaronder het publiekelijk lastigvallen van zijn ex-vrouw Kim Kardashian en het optrekken met Donald Trump, heeft ervoor gezorgd dat een hoop fans afstand hebben gedaan van de ooit bejubelde rapper en producer. Maar dat neemt niet weg dat zijn muziek miljoenen mensen heeft geïnspireerd. Het is dan ook niet ongewoon om een Kanye-tattoo te hebben. Het in Londen gevestigde NAAMA Studios, een zaak voor het verwijderen van tattoos, ging zelfs viral na het aanbod om gratis Ye-tattoos te verwijderen.

VICE sprak met een paar van Kanye’s grootste getatoeëerde fans en grootste voormalige fans om te kijken hoe ze nu denken over hun Kanye-tattoos.

Chance (20)



Ik heb m’n tattoo ongeveer een jaar geleden laten zetten. Ik was fan van Life of Pablo, en de bovenste tattoo is een kunstwerk van My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ik keek vroeger naar al z’n interviews. Ik vond het leuk dat hij een tijd lang tegen de stroming in ging, maar daar is hij nu absoluut te ver in gegaan.

Foto met dank aan Chance

Kanye was voor mij echt een visionair denker: hij startte zijn eigen kerk en school, ook al zeiden een hoop mensen tegen hem dat het hem niet zou lukken. Maar toen ik hoorde wat hij op de show van Alex Jones had gezegd dacht ik echt van, ‘wauw’. Je kunt geen verschillende perspectieven hebben als het gaat over massale genocide. Er is maar één juiste kant. Persoonlijk wil ik de tattoo niet met iets anders laten bedekken, omdat het album dieper is dan de persoon. Maar als ik een tattoo van z’n gezicht had gehad, zou ik er zeker wel over na hebben gedacht.

Foto met dank aan Zee

Zee (23)

Ik heb m’n tattoo bijna zes jaar geleden laten zetten, in 2017. Ik was net 18 en het was m’n eerste tattoo. Ik was natuurlijk een grote Kanye-fan, maar drie maanden nadat ik hem had laten zetten zei hij dat slavernij een keuze was, en ik kon m’n oren niet geloven. Toen is het allemaal begonnen.

Ik ben al drie jaar aan het zoeken naar iets wat de tattoo kan bedekken, maar de enige optie lijkt een zwart vierkant te zijn. Ik heb de tattoo genomen omdat ik dacht dat het grappig was, maar het begint nu wel serieus te worden – de lol is er echt af, ik vind hem niet meer leuk.

Ik draag maar weinig vesten, eigenlijk vooral losse shirts. Als de tattoo zichtbaar is krijg ik er een hoop vragen over. Sinds 2017 is er altijd iets aan de hand geweest met Ye, het is niet bij één rare uitspraak gebleven. Ik ga nooit meer een tattoo van een persoon laat zetten – alleen maar van levenloze objecten. Deze week ben ik begonnen met het proces van verwijderen. Het gaat een paar sessies duren, maar ik ben nu al erg opgelucht. Ik heb gebruik gemaakt van die gratis sessies die door NAAMA Studios werden aangeboden, anders had ik het niet kunnen betalen – ik kan niet zomaar vier ruggen ophoesten om het weg te laten halen.

Foto met dank aan Liam

Liam (31)



De eerste die ik liet zetten was Kanye’s naam in 2012. Ik heb er ook nog een op m’n been, en recent eentje geïnspireerd door Donda, twee maanden geleden. Ik denk niet dat iets wat hij heeft gezegd m’n mening over hem en z’n nalatenschap gaat verpesten, maar ik snap dat andere mensen gefrustreerd zijn. Ik denk dat sommige mensen zich te snel bij de critici voegen, zonder dat ze alle details kennen. Meestal maakt hij na een tijdje wel duidelijk wat hij echt bedoelde. Op dit moment is het allemaal wel iets extremer – zo van, we moeten Hitler en Poetin kunnen waarderen? Op welke manier? Maar ik geloof niet dat hij dat echt allemaal denkt.

Foto met dank aan Liam

Ik ben al de hele dag Kanye aan het luisteren. Ik vind het absurd dat zijn muziek van de streamingdiensten wordt gehaald, terwijl een hoop artiesten die daadwerkelijk misdaden hebben gepleegd er nog steeds opstaan. Veel mensen zetten vraagtekens bij m’n tattoos, maar ik neem het allemaal met een korreltje zout. Ik heb er flink wat discussies over gehad, en bijna een paar ruzies.

Foto met dank aan Arthur

Arthur (30)

Ik heb een ballerina-tattoo van My Beautiful Dark Twisted Fantasy – ik heb ‘m in 2020 laten zetten omdat Ye gewoon een genie is, ik vind het geweldig hoe hij jazz en soul in rapnummers verwerkt.

Ik vind het als zwart persoon erg moeilijk om zijn huidige gedrag te moeten aanschouwen. Het is moeilijk om te zien dat hij bevriend is met Marilyn Manson. Hij heeft gezondheidsproblemen, sinds de pandemie zijn z’n mentale problemen best wel verslechterd. Maar dat is geen excuus. Ik ben het niet eens met zijn politieke standpunten.

Sinds die Alex Jones-video heb ik niet meer naar hem geluisterd. Helaas is dat het enige wat ik kan doen. Ik denk op dit moment niet dat ik naar het nummer dat op me staat getatoeëerd zou luisteren. Misschien over tien jaar, maar nu zeker niet. Ik vind de cartoon van het kunstwerk wel mooi – als iemand erover vraagt zeg ik wel gewoon dat het een willekeurige ballerina van Google was.

Foto met dank aan Jack

Jack (37)

Ik heb deze tattoo op Kanye’s 40ste verjaardag laten zetten; het was een impulsief besluit, en op social media kreeg ik reacties zoals “Nou, dat is zonde van een prima arm”. Mij boeide het niet, ik wilde gewoon de wereld laten weten dat dit muziek is waar ik van hou. Voor mij was het hetzelfde als het Metallica-logo op je pols of een krabbel van John Lennons “Imagine” op je schouder.

Nu weet ik niet zeker wat ik moet denken – is hij te ver gegaan? Absoluut, zijn recente uitspraken laten zien dat hij nog nooit heeft ervaren hoe het is om al je bronnen van steun en inkomsten te verliezen. De hele maatschappij heeft het altijd maar afgeschreven als “oh, Kanye is weer eens Kanye aan het zijn”, en hij is echt wel zelfbewust genoeg om te weten dat hij nog een paar van dat soort troeven in handen had.

Foto met dank aan Parker

Parker (23)

Ik heb deze Graduation-tattoo ongeveer een jaar geleden laten zetten. Ik kan de artiest en diens kunst wel scheiden, maar het is wel moeilijk als de artiest dit soort haatdragende dingen verspreidt. Dit album komt uit 2007 – toen was er ook een andere Kanye. Visueel is het een mooi ding, maar ik ondersteun hem als persoon niet. Ik volg beroemdheden niet zo veel, dus een tijd lang had ik er niet echt een mening over, maar wat hij de laatste tijd heeft gezegd heeft me wel meer geraakt. Ik zou die tattoo nu waarschijnlijk niet laten zetten, of in ieder geval niet zo prominent op m’n onderarm. Ik voel me ook wel meer vervreemd van z’n muziek – het geeft nu een naar gevoel.

Foto met dank aan Jaye

Jaye (23)

Ik was 18 en net afgestudeerd. Ik ga niet ontkennen dat hij in die 20 jaar dat hij produceerde gewoon een muzikaal genie was. Ik vond het ook fijn dat hij zich uitsprak over de onverdraagzaamheid in de mode- en muziekindustrie. De afgelopen jaren en maanden is het wel een stuk moeilijker geworden om hem nog te verdedigen.

Ik wil hem niet verdedigen. Hij heeft geen enkele reden om zoveel haat te verspreiden. Ik zou niet zeggen dat ik volledig spijt heb van de tattoo, omdat ik weet wat die voor mij persoonlijk betekent, maar ik kan me wel voorstellen dat hij een slechte eerste indruk aan iemand zou kunnen geven. Als ik terug kon gaan en hem niet laten zetten, of hem volledig laten verwijderen, dan zou ik dat waarschijnlijk wel doen. Als mensen erover vragen zeg ik dat het lang geleden was en dat ik de muziek leuk vind. Gelukkig denken mensen vaak dat het een of andere teddybeer is, dus dat laat ik ze dan maar lekker denken.



