Een greep uit de meest surrealistische foto’s van 2021

Mr Lordi van de Finse metalband Lordi kreeg in augustus zijn tweede coronavaccinatie. Zelfs metalzangers die deels eeuwenoude demon en deels trol zijn, moeten om hun gezondheid denken.

Cumbre Vieja

Foto: AP Photo/Emilio Morenatti.

We hadden dit hele stuk kunnen vullen met foto’s van het Spaanse eiland La Palma, waar de vulkaan Cumbre Vieja dit jaar meer dan tienduizend miljoen kubieke meter as uitstootte. Fotograaf Emilio Morenatti schoot tientallen beklemmende, haast buitenaardse foto’s van het eiland, waaronder deze van een huis dat in oktober onder de as kwam te liggen.

President in een doosje

Foto: Roman Vondrous/Pool/AFP via Getty Images.

In november benoemde de 77-jarige Tsjechische president Miloš Zeman een nieuwe premier vanuit een doos van plexiglas, die speciaal voor hem was ontworpen nadat hij positief was getest op het coronavirus.

De Taliban in het pretpark

Foto: Wakil Kohsar/AFP via Getty Images.

Afghanistan is enorm veranderd sinds de westerse troepen zich na twintig jaar terugtrokken en de Taliban het land overnamen. Veel van de jongere Talibanstrijders hadden nog nooit een grote stad bezocht, wat leidde tot bizarre beelden: selfies met Talibanleiders, het combineren van traditionele kleding met designerbrillen en – misschien wel het allervreemdst – een bezoekje aan een pretpark.

De vulkaan Fagradalsfjall

Foto: Jeremie Richard/AFP via Getty Images.

Honderden wandelaars kwamen in maart bijeen op de vulkaan Fagradalsfjall in de buurt van Reykjavik, die voor het eerst in achthonderd jaar weer eens goed uitbarstte.

De aanval op het Capitool

Foto: Win McNamee/Getty Images.

Adam Christian Johnson uit de Amerikaanse staat Florida grijnsde en zwaaide naar de camera terwijl hij wegliep met de lessenaar van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Dat gebeurde tijdens de aanval op het Capitool in januari. Johnson werd een paar dagen daarna gearresteerd.

Coronatentjes voor het koor

Foto: David Ryder/Getty Images.

Koorleider Dawn McCormick van een middelbare school in Wenatchee in de Amerikaanse staat Washington dirigeert haar leerlingen, die vanwege de coronamaatregelen in tentjes moeten zingen.

De verdwijnende zee

Foto: Menahem Kahana/AFP via Getty Images.

In opdracht van de Amerikaanse fotograaf Spencer Tunick liepen in oktober ongeveer tweehonderd naaktmodellen door de woestijn rond de Dode Zee. De foto’s van de shoot moesten de aandacht vestigen op het feit dat het beroemdste zoutmeer ter wereld sinds de jaren zestig met een derde is gekrompen.

Het schip dat een pik tekende

Foto: Suez Canal Authority.

De Ever Given, het vierhonderd meter lange vrachtschip dat in maart een gigantische pik tekende in de oceaan en vervolgens een week lang overdwars vast kwam te liggen in het Suezkanaal, waardoor de internationale handel miljarden misliep – wie kan het ooit vergeten? Ik niet!

Het coronakanon

Foto: AP Photo/Francisco Seco.

Wegens de coronamaatregelen was het in april niet geoorloofd om met veel mensen samen te komen in de Brusselse parken. De politie zette een waterkanon in om de menigte uiteen te drijven.

Het Mars-experiment

Foto: Jack Guez/AFP via Getty Images.

Twee astronauten in ruimtepakken lopen door de Negev-woestijn in Israël, waar een maand lang een experiment werd uitgevoerd om de leefomstandigheden op Mars na te bootsen.

Blauwe honden

Foto: Mikhail Solunin/TASS via Getty Images.

In februari gingen in Rusland foto’s van zwerfhonden met een blauwe vacht viral. De honden kwamen uit Dzerzjinsk, een stad op ongeveer 360 kilometer ten oosten van Moskou, en hadden naar verluidt in een verlaten chemicaliënfabriek liggen rondrollen in chemicaliën. Het verhaal liep gelukkig goed af, want de honden zijn opgevangen door dierenrechtenactivisten en hebben een nieuw thuis gekregen.

