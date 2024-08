Help met in kaart brengen hoe alcohol- en drugsgebruik verandert door corona

Onlangs schreven we over de invloed van de pandemie op de Nederlandse drugshandel.

We zijn inmiddels bijna twee maanden verder. De testpunten van Jellinek zijn op beperkte kracht weer open, maar zij raden nog steeds aan drugsgebruik uit te stellen zolang de coronamaatregelen van het RIVM van kracht zijn. Ook het Trimbos-instituut geeft weinig nieuwe informatie. Daan van der Gouwe, die onderzoek doet voor Trimbos, vertelt in dit interview dat er nog veel onzeker is. Drugs zijn nog wel verkrijgbaar, maar over de kwaliteit valt weinig te zeggen.

Het is een stuk makkelijker om te onderzoeken hoe wij – liefhebbers van plezier – omgaan met drank en drugs nu we praktisch veroordeeld zijn tot de vier muren van onze eigen woning. Zijn mensen massaal in hun ‘adje kratje’-kunsten aan het perfectioneren voor het moment dat de jeugdcamping in Ommen weer opengaat? Wordt er nu meer geëxperimenteerd met lsd? Of is dit juist het perfecte moment om van die beginnende alcoholverslaving af te komen? Wat voor invloed heeft dit alles op onze gemoedstoestand?

Precies dit is waar de nieuwsgierige mensen van de Global Drug Survey benieuwd naar zijn, zodat ze beter kunnen begrijpen hoe we met z’n allen omgaan met de pandemie. Het zou hen enorm helpen als jij daarom deze survey invult. Duurt maar tien minuutjes – oké, vijftien als je ook weleens drugs gebruikt.