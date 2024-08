Suzanne Schulting over kansloze DM’s en hoe ze als traumapatiënt werd afgevoerd

Over sporters wordt vaak gezegd dat ze altijd dezelfde saaie antwoorden geven. Maar misschien komt dat wel door de vragen die ze gesteld krijgen. In de serie De VICE Sports Q&A stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante sporters. In deze aflevering spreken we shorttracker Suzanne Schulting (22). De Olympisch kampioen strijdt dit weekend om het Europees kampioenschap.

VICE: Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd van je ouders?

Suzanne Schulting: Mijn ouders hebben me geleerd dat ik altijd moet blijven doorzetten en me niet uit het veld moet laten slaan. Vroeger viel ik met schaatsen best wel veel, omdat ik weleens over mijn grenzen heen ging qua snelheid. Dan kwam die les wel van pas. Mijn hardste val was denk ik tijdens de wereldbeker, zo’n vier jaar geleden in Bulgarije. Toen klapte ik met een ander meisje de boarding in en ben ik als traumapatiënt afgevoerd. Ik kwam er wel achter dat je op zo’n moment wel beter in een Nederlands dan in een Bulgaars ziekenhuis kunt liggen. Alle apparaten waren verouderd. Gelukkig had ik uiteindelijk niks, maar het was wel een flinke klap.

Als je de VAR mocht gebruiken om een moment uit je leven terug te draaien, wat zou dat dan zijn?

Ik was niet echt een leuke puber. Achteraf had ik wel iets liever en minder opstandig tegen mijn ouders willen doen. Hoewel, het heeft me uiteindelijk misschien wel gebracht waar ik nu ben. Toen ik Sportvrouw van het Jaar werd, heb ik in mijn speech wel even sorry gezegd. Mijn ouders zijn nu heel trots. En vooral heel blij dat ik iets minder opstandig ben.

Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

Dat was niet zo lang geleden, toen mijn opa overleed. Mijn opa en oma waren altijd mijn grootste supporters en keken al mijn wedstrijden. Toen ik goud won op de Olympische Spelen in Pyeongchang zaten ze thuis voor de televisie. Dat is opgenomen door een cameraploeg. Die beelden zijn echt goud waard voor me. Ze waren heel trots en huilden tranen van geluk. Ik vind het heel bijzonder dat ik die beelden de rest van mijn leven kan blijven zien.

Wat is de gekste DM die je ooit hebt gekregen?

Ik krijg weleens berichtjes van mannen of ik een nude wil sturen. Gozer, wat denk je zelf? Natuurlijk niet, waarom vraag je dat überhaupt? Ik heb weleens de prijs gewonnen voor de beste billen van Nederland, daar gingen mensen ook wel goed op. Bij vrouwen heeft het al snel iets seksistisch, maar ik ben gewoon trots op mijn lichaam.

Al jouw jeugdvrienden zullen vast stiekem een beetje jaloers zijn op jouw leven. Maar op welke jeugdvriend ben jij zelf jaloers?

Ik ben niet echt jaloers, maar soms zou ik net als mijn vriendinnen weleens student willen zijn. Ik vind shorttracken het allerleukste en reis de hele wereld over, maar ik zou wel een keer voor een week of vier in hun schoenen willen staan. Dan kan ik feesten wanneer ik wil. Lekker dansen en er hoort natuurlijk ook een drankje bij. Nu doe ik dat alleen na het seizoen. Dan vind ik een gin-tonic, wodka-Red Bull en mixdrankjes wel lekker. Op een gegeven moment kan ik ook wel aan het bier gaan, maar dan moet het echt laat zijn.

Wat is het grootste dat je ooit hebt gesloopt?

Wat denken jullie wel niet van mij? Ik heb niet zoveel gesloopt in mijn leven. Ik heb wel een keer bij de wereldbeker in Montreal een penalty en een diskwalificatie gekregen. Mijn trainers en ik vonden dat vrij onterecht. Daar was ik echt pissed over. Toen vloekte ik even, trapte ik een deur open en gooi ik mijn flesje water op de grond. Gelukkig bleef alles heel.

Stel, je hebt een tijdmachine. Naar welke periode zou je reizen?

Dan zou ik teruggaan naar het begin van de middelbare school. In die tijd hoefde je alleen maar naar school, lekker sporten en verder alleen maar chillen. Ik hoefde nergens over na te denken. Soms denk ik bij mezelf dat ik niet genoeg heb genoten van die tijd in de brugklas.

Wat kook je als je iemand wil versieren?

Ik kan best wel koken, maar of ik er ook zin in heb, is een tweede. Als ik toch iets zelf moet koken, ga ik voor biefstuk, salade, frietjes en een wijntje erbij. Zoiets? Joh, ik zou gewoon lekker uit eten gaan. Wat een klotevragen!

Welke leraar heeft veel voor je betekend?

Ik had een hele leuke leraar Engels op de middelbare. Ik kon soms best wel chagrijnig zijn. Als ik de klas binnenkwam, zei hij altijd: ‘Hey sunshine!’ Daar werd ik meteen vrolijk van. Ik ben ‘s ochtends trouwens nog steeds niet te genieten. Ik zit in de kleedkamer altijd naast Sjinkie Knegt. Als ik niet zo goed geslapen heb, kun je me beter met rust laten. Sjinkie gaat me dan juist uitdagen en kloteopmerkingen maken, waarop ik vaak ga happen. Hoe later het wordt, hoe beter mijn humeur. Nu ben ik best gezellig, toch?

Vind je het een eng idee dat je een steeds ouder lichaam krijgt?

Het hoort bij het leven. Ik zou wel willen dat mijn gezicht een beetje mooi blijft en mijn lichaam slank. Ik zou het wel klote vinden als mijn hele lichaam gaat uitdijen. Mijn moeder is best wel slank, dus qua genen komt het wel goed.

Wat zou je doen als je Harry Potters onzichtbaarheidsmantel een dagje mocht lenen?

Het lijkt me mooi om een horrorfilm met mijn vriend te kijken en hem daarna de stuipen op het lijf te jagen. Dan zou ik bijvoorbeeld doen alsof er allemaal geesten zijn. Ik denk dat hij dat doodeng zou vinden. Uiteindelijk zou ik wel onder die mantel vandaan komen: ‘Yo, ik ben het!’ Prachtig lijkt me dat.

