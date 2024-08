Taylor Swift vervoert zichzelf in een grote koffer om paparazzi te vermijden

Vorig jaar verspreidde er een gerucht dat Taylor Swift zich verstopte in een koffer om zichzelf van haar auto naar haar appartement te vervoeren zonder gezien te worden door de paparazzi. In juli 2017 verscheen er een foto op Splash News met het onderschrift: “Taylor Swift wordt vervoerd in een enorme koffer”. Het gerucht werd redelijk snel de kop ingedrukt door mensen op het internet, maar nu blijkt dat het wel degelijk de popster was in de koffer.

https://twitter.com/spin1038/status/886958783670386688?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E886958783670386688&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.spin.com%2F2018%2F11%2Ftaylor-swift-suitcase-photo-zayn-comment%2F

In een nieuw profiel voor de Britse Vogue onthult Zayn Malik, die eerder met Swift samenwerkte, dat “Taylor rondreisde in een koffer” om paparazzi te ontwijken. Het is fijn om eindelijk een bevestiging te krijgen dat dit waar is. Hopelijk is dit niet het einde van het verhaal – graag horen we van Taylor zelf nog tips over hoe je jezelf opvouwt om in een koffer te passen, hoeveel luchtgaatjes je moet prikken om erin te overleven, en welk type koffer het meest geschikt is hiervoor. Lees het hele Vogue-profiel van Zayn hier.