Tekeningen van knokige handen die door de natuur graaien

A photo posted by (@noelbadgespugh) on Dec 13, 2016 at 2:01pm PST

Handen zijn eigenlijk best vreemd. De tekeningen van illustrator Noel Badges Pugh herinneren ons daar even aan. Badges Pugh tekent vaak met een wetenschappelijke insteek en richtte zich eerst vooral op wetenschappelijke tekeningen van bijen en kleurrijke bloemen. Tegenwoordig maakt hij vooral gerimpelde mensenhanden die in aanraking zijn met de natuur.

In een serie die Pugh in de afgelopen twee maanden op Instagram plaatste, tekent hij enorm gedetailleerde handen samen met zachte bloemen, takken en bladeren. Je kunt de aanraking bijna voelen als je de vingers van waterverf een een bloemblaadje of de top van een doorn ziet strelen. Maar hoewel Pugh een wetenschappelijke achtergrond heeft, duikt hij soms volledig in het surrealisme en tekent hij smeltende tengels die als regendruppels naar beneden sijpelen, of voegt hij ogen toe aan de bladeren van varens. In de biografie op zijn website noemt hij dat “kunst met een psychedelisch perspectief”. De natuur en zijn dromen zijn voor hem de belangrijkste inspiratiebronnen. “Alles is gemaakt met een enorme waardering voor details en de structuur van elk voorwerp,” legt hij op zijn website uit.

Hieronder kan je nog een aantal van zijn anatomisch gedetailleerde handen bekijken.

A photo posted by (@noelbadgespugh) on Nov 27, 2016 at 2:22pm PST

A photo posted by (@noelbadgespugh) on Dec 4, 2016 at 1:31pm PST

A photo posted by (@noelbadgespugh) on Nov 25, 2016 at 9:59am PST

A photo posted by (@noelbadgespugh) on Nov 20, 2016 at 2:59pm PST

A photo posted by (@noelbadgespugh) on Dec 11, 2016 at 12:06pm PST

A photo posted by (@noelbadgespugh) on Nov 11, 2016 at 11:56am PST

A photo posted by (@noelbadgespugh) on Nov 13, 2016 at 12:44pm PST

A photo posted by (@noelbadgespugh) on Dec 24, 2016 at 1:13pm PST

Als je nog niet genoeg hebt van de werken van Noel Badges Pugh, volg hem dan op Instagram.