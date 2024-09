Foto’s van de laatste dagen van de ‘Jungle’ in Calais

Op 24 oktober werd het vluchtelingenkamp bij Calais, dat door migranten ook wel ‘The Jungle’ wordt genoemd, ontruimd. Voor de ontruiming woonden er nog zo’n zevenduizend vluchtelingen in het kamp. Fotograaf Michael Bunel van VICE France was bij de ontruiming om de chaos vast te leggen.

Ik begon de Europese vluchtelingencrisis te verslaan in september 2015, toen ik naar de Oostenrijks-Hongaarse grens ging om de aankomst te fotograferen van de treinen vol vluchtelingen die waren afgewezen door de Hongaarse overheid. De eerste keer dat ik de Jungle bezocht was in oktober 2015, en in het jaar daarna ging ik een paar keer terug om het dagelijks leven in het kamp vast te leggen. Omdat ik er zoveel tijd had doorgebracht, leek het me logisch om ook de ontruiming vorige week te fotograferen.

Ik besloot een panoramalens te gebruiken toen ik de vluchtelingen in de rij zag staan voor het Oriëntatiecentrum – een overheidsgebouwtje waar ze konden uitrusten en het volgende deel van hun reis konden plannen. Tegelijkertijd waren er ook honderden politieagenten en journalisten aangekomen bij het kamp. Het voelde voyeuristisch om onderdeel te zijn van die groep, terwijl de vluchtelingen toekeken hoe hun tenten en spullen in rook opgingen. Toch zag ik te midden van de chaos ook ontroerende momenten – een emotioneel afscheid tussen vrijwilligers en vluchtelingen, of Eritrese mensen die baden voor hun geïmproviseerde kerk voordat-ie met de grond gelijk werd gemaakt, bijvoorbeeld.

Ik praatte met wat vluchtelingen over hun plannen voor de toekomst. De meesten hadden geen idee waar ze nu heen moesten. Sommigen overwogen om het kamp in Stalingrad in Parijs te proberen [dat de Franse politie vanochtend begonnen is te ontruimen]. Een paar anderen zeiden dat ze gingen proberen om naar Duitsland, België en Zweden te komen.

