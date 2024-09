Dit Duitse metalfestival bouwt een gigantische pijpleiding voor bier

Elk jaar stromen meer dan 75.000 metalheads als Vikingen het kleine stadje Wacken in Duitsland binnen. De 1800 mensen die er wonen moeten er even vrede mee nemen dat hun woonplek overgenomen wordt door Wacken Open Air, een van Europa’s beste en populairste metalfestivals.

Er is een hoop metal en bier nodig om zoveel mensen tevreden te houden, en dit jaar is er volgens de organisatie van het festival meer nodig dan een paar zweterige mannen die Heinekenkratten over hun schouder de weide opslepen. De organisatoren willen een gigantische bier-pijpleiding leggen, om de drank zo snel mogelijk richting de metalfans te kunnen pompen. Ze gaan er ook echt voor: ze hopen 400.000 liter (de gemiddelde hoeveelheid alcohol die jaarlijks gedronken wordt op Wacken) te vervoeren via die pijpleiding.

Volgens de festivalorganisatie is een bierpijpleiding de meest efficiënte en logische oplossing om ervoor te zorgen dat een grote groep mensen in zo’n korte tijdspanne “gehydrateerd” blijft. Dus terwijl hoofden op en neer beuken en lichamen door de modder glijden op het gedreun van Megadeth, Amon Amarth, Avantasia en Kreator, zal onder hun in kisten gesnoerde voeten een constante stroom van fris bier vloeien.

“De afgelopen jaren moesten we altijd met tientallen vaten door het veld ploeteren,” vertelt Wacken op hun website. “Voor en tijdens shows moesten we gevulde vaten binnenbrengen en na shows moesten we de lege vaten wegbrengen. Dat zorgde voor veel opstoppingen dat met een beter systeem vermeden kan worden. De nieuwe pijpleiding helpt ons onze grond te beschermen! We gaan ook geen bier in flesjes meer verkopen achter de bar; wachten totdat een nieuw vat op de tap is aangesloten zal namelijk niet meer voorkomen.”

De mensen achter het festival klinken als professionele drinkers. Het aanleggen van de pijpleiding gaat ongeveer een miljoen euro kosten. Dit is een investering in de toekomst van het metalfestival en haar locatie in het kleine Duitse stadje. “De pijpleidingen zorgt ervoor dat er nog vele jaren op Heavy Metal gefeest kan worden op Wacken Open Air!” Proost, daar drinken we op.