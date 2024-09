Het nieuwe album van Tiny Knives is de ideale Crass-plaat voor liefhebbers van The Melvins

Beeld: James Rexroad

Tiny Knives is met geen enkele andere hedendaagse band te vergelijken, wat tegenwoordig al een prestatie op zich is – helemaal voor een band die nog niet zolang bezig is. Black Haze is de derde release van Tiny Knives, en fuck wat is het een fascinerende plaat.

De bandleden zijn trotse dragers van de riot grrl-vlag, maar zoals elke zichzelf serieus nemende anarcho-punkband betaamt, houdt Tiny Knives er ook een hechte relatie met Crass op na. Ik hoor een hoop penisnijd voorbij komen op Black Haze – van de politiek gelaagde, donkere punkriffs op The Fuck (een referentie naar Crass’ What the Fuck?) tot aan Cowschwitz. Het trio uit Portland mixt anarchistische punk met flarden noiserock, hardcore en vroegere grunge (denk aan Melvins, Screaming Trees, en niet Kurts schattige gezichtje). En ook de zang valt meteen op: zangeres Jai Milx schreeuwt, gromt, grunt en doet aan spoken word – alles bij elkaar klinkt Black Haze als een urgente, gevaarlijke plaat: brutaal, luid en intens. Het album is hieronder te beluisteren. Doe dat zo snel mogelijk, doe het nu. Bestellen kan hier.