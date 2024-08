Title zet met zijn EP ‘Rapture’ een ijzersterk staaltje Belgische bass neer

Het is alweer iets te lang geleden dat je naar met hiphop en funk doordrenkte elektronica luisterde, en Title kon dat niet meer met lede ogen aanzien. De dj/producer/duizendpoot uit Antwerpen brengt met Rapture een verzameling van tracks die de nadruk leggen op bass-sound waar Rusko jaloers van zou kunnen worden. Op hun eigen manier zijn ze afgeroomd met jazzy intermezzo’s, funk synths en samples van Lil Wayne tot Congo Natty. Als je nog wou gaan protesteren dat Rapture je eenheidsworst zou serveren, ga dan rustig weer zitten. Een broedend sfeertje, jungle rhythms en glitch schuiven gezwind mee aan tafel en de gehele bende creëert mooie, genuanceerde lawaaierigheid.

Toon Janssens maakt al jaren muziek en dat werpt zijn vruchten af. Steun van grote meneren als Ivy Lab, Kutmah, The Gaslamp Killer en ook een beetje Lefto spreken voor zich. Title leent ook vaak zijn producties aan andere artiesten, wat al mooie samenwerkingen opleverde met bijvoorbeeld het immer eclectische Chrome Brulée en de Belgisch-Congolese rapper Baloji. De producer zat bovendien een tijd mee in die eerste band en zijn beat L’Hiver Indien voor die tweede nestelde zich zomaar op de soundtrack van Fifa 2018 — het zal je maar overkomen. Dringend tijd dat Title wat meer nationale of, godbetert, internationale aandacht krijgt en daarom reiken we je met enige noodgedwongen ernst deze Rapture EP aan. “Get with this”.