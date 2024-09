Premiere: Tsar B – Escalate

Als je iets op Tsar B’s single hoort dat hint naar het Midden Oosten, dan komt dat door de Disney-film Aladdin. De Belgische muzikante is zwaar geinspireerd door de musical-versie van de film die ze zag toen ze piepjong was. Niet dat Tsar B’s muziek kinderlijk klinkt, of flamboyant. Verre van dat. Haar donkere R&B-achtige liedje doet eerder denken aan de meest gedurfde artiesten binnen de alternatieve pop, zoals FKA Twigs en Banks.

Vandaag brengt ze haar video voor Escalate uit, opgenomen in Lissabon en geregisseerd door Maximiliaan Dierickx. Bekijk hem hieronder.