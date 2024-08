Deze tweeling is dankzij TikTok na 20 jaar weer met elkaar herenigd

Er waren eens twee 24-jarige tweelingzusjes uit Indonesië, die kort na hun geboorte van elkaar werden gescheiden. Ze zagen elkaar meer dan twintig jaar niet, maar toen stuitte Trena Mustika op een TikTik-video van haar tweelingzus, de blogger Treni Fitri Yana. Het viel Trena direct op dat Treni erg op haar leek, dus besloot ze haar op social media te benaderen.

Nadat ze elkaar weken hadden gesproken op whatsapp, pakte Treni de trein naar Blitar in Oost-Java om haar tweelingzus te zien. Uiteindelijk zagen de twee elkaar op het treinstation van Tasikmalaya in West-Java, meldde het lokale nieuws.

Treni zette een video op YouTube waarin te zien is hoe de zusjes elkaar lang omhelzen en huilend in elkaars armen hangen op de achterbank van een auto. De journalisten die bij het moment aanwezig waren, kregen naar verluidt allemaal een brok in hun keel toen ze het emotionele moment meemaakten.

De tweelingzusjes werden in 1996 op Ambon geboren. Hun ouders, Enceng Dedi en Enok Rohenah, komen uit Java. Toen de meisjes twee maanden oud waren, moesten hun ouders terug naar Java om voor een ziek familielid te zorgen. Ze lieten de tweeling achter bij hun buren: Treni bij de ene buur en Trena bij de andere.

Enceng en zijn vrouw bezochten hun kinderen regelmatig, totdat er in 1999 onrust uitbrak tussen de moslim- en christelijke gemeenschap op het eiland en duizenden mensen Ambon moesten ontvluchten. Enceng en zijn vrouw konden Treni niet meer vinden en namen Trena mee naar hun woonplaats in West-Java. Treni was ondertussen met haar pleegouders naar Oost-Java vertrokken.

De twee waren ongeveer 10 uur van elkaar verwijderd, maar de beide gezinnen raakten het contact met elkaar kwijt. Treni groeide op zonder te weten dat ze een tweelingzus had, maar Trena en Enceng zijn altijd naar haar op zoek geweest, meldt de Indonesische krant Kompas.

“Ik groeide op zonder van het bestaan van Trena te weten, maar mijn biologische familie heeft haar altijd over mij verteld,” zegt Treni.

Treni’s pleeggezin heeft haar naar verluidt nooit iets over haar biologische familie verteld, uit angst dat ze haar zouden kwijtraken. Treni verwijt hen niets.

Sinds de twee zussen elkaar hebben ontmoet, heeft Treni al meerdere video’s op haar kanaal gezet, waarin te zien is dat ze het erg gezellig met elkaar hebben.

