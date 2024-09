De kristalheldere pop van Ultimate Painting doet je verlangen naar een leven als schaapsherder

Ik (en ik ben zeker niet de enige) heb de neiging om de muziek van Ultimate Painting te omschrijven als landelijk. Natuurlijk, Jack Cooper en James Hoare’s kristalheldere gitaarpop raakt lichtjes het minimalisme van Velvet Underground, het melancholische van The Chills en de dromerige pop van The Kinks, maar het heeft ook iets rustiek, alsof het duo uit de periferie van Engeland komt.

​De realiteit is dat Cooper is opgegroeid aan de noordkust en Hoare in Devon en dat het nieuwe, derde album Dusk is opgenomen in het mini-appartement van Hoare in Londen. De hoofdstad van Engeland heeft genoeg plantsoenen, parken en stukjes groen, maar het is niet per se een gebied dat je associeert met vee en herders.

Videos by VICE

De twee ontmoeten elkaar op tour, wanneer de ene met Mazes speelt en de ander met Veronica Falls. Ze komen erachter dat ze een liefde delen voor subtiele pop en ook kunst en films. Na het debuut in 2014 en Green Lanes in 2015, is het nu tijd voor plaat nummer drie: Dusk, een fijn en fijnzinnig artpopalbum. Vanaf vrijdag 30 september is het te koop, maar je kunt hem alvast hieronder streamen.

Ultimate Painting gaat op tour:

Sep 30 – Manchester at The Deaf Institute ^

Oct 1 – Leeds at Brudenell Social Club ^

Oct 2 – Glasgow at Stereo ^

Oct 4 – Birmingham at Hare V2 ^

Oct 5 – Bristol at Exchange ^

Oct 6 – London at the Islington Assembly Halls ^£

Oct 10 – Amsterdam at Paradiso $

Oct 11 – Brussels at Botanique

Oct 12 – Paris at Le Pop Up du Label

Oct 13 – Cologne at King Georg

Oct 14 – Hamburg at Aalhaus

Oct 15 – Berlin at Berghain Kantine

Nov 26 – Nashville at High Watt*

Nov 27 – New Orleans at Saturn Bar *

Nov 28 – Austin at Barracuda *

Nov 29 – Dallas at Double Wide Bar *

Nov 30 – Memphis at Bar DKDC *

Dec 1 – Columbia at Cafe Berlin*

Dec 2 – Chicago at The Hideout *

Dec 3 – Detroit at El Club *

Dec 4 – Toronto at Horseshoe Tavern *

Dec 5 – Montreal at Casa del Popolo *

Dec 6 – Cambridge at Middle East Upstairs *

Dec 7 – New York at Bowery Ballroom

^ met Leif Erikson

* met EZTV

£ met JC Flowers

$ met Ulrika Spacek

Beeld: John Sturdy