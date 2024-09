Nineties r&b is nog steeds oppermachtig in 2017

We sluiten het tweede seizoen van onze serie Under the Influence wederom af met een reis terug in de tijd. Na een geschiedenisles over glamrock en outlaw country kijken we in de derde aflevering naar de revolutionaire r&b stroming die de jaren negentig ons bracht. We ontleden de hiphopinvloeden in new jack swing met grondlegger Teddy Riley, en Vogue legt uit hoe belangrijk dans en mode waren voor het genre. Ook blikken we met Jodeci terug op hoe zij alle regels aan hun laars lapten.

Maar wat vooral duidelijk wordt is hoe de innovaties in r&b terug zijn te vinden in het vocabulaire van hedendaagse muziek – van de romantische liedjes van Ty Dolla $ign tot de indiepop van Phantogram. Kijk de aflevering hierboven.