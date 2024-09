Verdwaal tussen prachtige toiletten, urinoirs en poepdozen

Soms ben je in een museum en vind je er gewoonweg geen drol aan. Dat zal je bij de expositie Everything You Always Wanted To Know About Toilets niet gauw overkomen. Ja, je hoort het goed: een tentoonstelling volledig gewijd aan wc’s, toiletpotten, urinoirs en nog veel meer.

Urinoir Clark Sorensen

In deze tijd van strak toiletdesign, anusfonteinen en witte zweefttoiletten laat de tentoonstelling een heel andere kant van de wondere wereld van poep en plas zien. Een toiletpot uit Paleis het Loo, een ecologische nachtspiegel, een urinoir waarmee je Donald Trump het water in de mond kan laten lopen, een icinolet – een gevaarlijk ogende elektrische wc – en zelfs een draagbare wc voor in je onderbroek. Er is een hoop moois te zien.



Maar niet alleen voor onderbroekenlol kun je terecht bij de expositie. Je kunt heel wat opsteken bij thema’s als ‘gezonde stoelgang’ en ‘mensenmest’, en meedoen aan discussies over ‘zitten of hurken,’ ‘geur, geluid en gêne’ en ‘ik ben mijn toilet’.

Maar bovenal is de tentoonstelling gewoon een kans om lekker potten te kijken. Aangezien Kerkrade voor veel mensen niet om de hoek ligt, geven we je hier alvast een overzicht van een aantal prachtige exemplaren:

Icinolet

Uritonnoir

Kamergemak met zitkussen in houten ombouw

Earth Closet Henry Moule

Compost Kliko Toilet Makkink & Bey





Kiebelton toilet uit de mijnen

DFree Toilet Timing Predicting Device





Nachtgemak met spoelsysteem. Beeld: Paleis Het Loo

Ecological Unisex Urinoir

Stilletje vermomd als stapel boeken

Pig Toilet Joep van Lieshout

Als je een middagje naar een verzameling wc-potten wilt gaan kijken, kun je dat doen in het Limburgse Kerkrade, waar de tentoonstelling Everything You Always Wanted To Know About Toilets nog tot en met 19 november te zien is.