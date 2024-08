Verhalen van mensen die onderweg pijpten of gepijpt werden

Er zijn op internet maar weinig verhalen te vinden over orale seks in de auto. En waarom eigenlijk? Een standaard pijpbeurt is misschien geen artikel waard, maar een blowjob in een rijdend voertuig kan je fataal worden.

Dat is ook een deel van de aantrekkingskracht: je kant niet alleen betrapt worden, je kan ook een ongeluk krijgen en doodgaan. Ooit was er ‘The Road Head Song’, een rap over 24/7 gepijpt worden onderweg, maar, spoiler alert: de videoclip heeft geen happy end. Het is misschien minder gevaarlijk dan sms’en tijdens het rijden, maar het hangt allemaal af van hoe goed de jongen in kwestie het aankan.



Een artikel in The Cornell Daily Sun geeft tips voor de ideale pijpbeurt onderweg; ik vermoed dat de jonge schrijver een slechte ervaring heeft gehad en de wereld moest laten weten dat het afzuigen van iemand die achter het stuur zit, enige voorzorgsmaatregelen vereist. ‘Kies de juiste auto’, ‘doe je haar vast’ (dit is de enige keer dat dat vettige knotje op je hoofd sexy is), en ‘wanneer je bijna klaarkomt, moet je waarschijnlijk even aan de kant van de weg gaan staan’.

Videos by VICE

Toen ik een oproepje plaatste voor verhalen over pijpbeurten onderweg, hoorde ik in eerste instantie krekels tjirpen – misschien was het lastig voor de mensen om toe te geven dat je jezelf of anderen in gevaar had gebracht. Maar uiteindelijk kreeg ik toch reacties binnen van een paar pikkenzuigers, en wat voor reacties: eentje stikte bijna in een pik.

“Hij moest plotseling keihard remmen, om niet op de auto voor ons te botsen. Zijn pik schoot helemaal naar achter in mijn keel.”

Adrienne*

Toen ik 16 was had ik verkering met een wat oudere jongen. Hij was lang, had warrig blond haar (het was een skater) en blauwe ogen. Onze kortstondige relatie bestond vooral uit rondrijden, wiet roken en rotzooien op de achterbank of in zijn kamer. Hij woonde 25 minuten rijden (wat op de middelbare school heel ver weg was) van mij vandaan, en omdat we bijna altijd in zijn auto zaten, pijpte ik hem vaak onderweg.

Eén keer deed ik het terwijl we rondreden in de binnenstad van ons verachtelijke stadje, dat bestaat uit een vierbaansweg, omringd door grote winkels. We waren stoned en ik begon hem te pijpen. Hij trok op bij het stoplicht en terwijl ik bezig was, begon hij te lachen.

Ik kwam overeind en keek door het zijraam naar buiten en zie een auto naast ons staan; in de bestuurdersstoel zit een man ver naar achter geleund. Met zijn ene hand hield hij het stuur vast. Toen zag ik de schouders van een vrouw naar boven komen, en vervolgens haar achterhoofd en de rest van haar lichaam. Ze draaide haar hoofd om en de vrouw en ik keken elkaar recht aan terwijl mijn vriendje van toen en de andere man naar elkaar keken. De vrouw begon te grijnzen en barstte in lachen uit.

Ik wilde eigenlijk zeggen hoe surrealistisch dit moment was, om een andere vrouw exact hetzelfde te zien doen, maar toen sprong het stoplicht op groen en reed de auto weg. Mijn vriend begon hysterisch te lachen terwijl hij probeerde na te vertellen wat er zojuist was gebeurd. Op zo’n manier als stonede mensen doen: “Weet je nog die keer, een paar minuten geleden, toen we een andere man in de auto zagen die tijdens het rijden gepijpt werd, terwijl ik ook tijdens het rijden gepijpt werd?!”

Danielle

De laatste keer dat ik iemand pijpte onderweg was in de drive-through van een fastfoodrestaurant. Ik reed mee met een jongen waarmee ik soms afsprak. Ik was dronken, had honger en was blijkbaar enorm geil. Hoe dan ook, we vertrokken uit het cafe waar we waren en ik eiste dat we eten gingen halen.

Hij reed naar een fastfoodrestaurant ergens aan de kust. De rij was belachelijk lang. Terwijl we aan het wachten waren, begon ik hem als grapje te plagen, maar ik werd geil en wilde seks. Ik pijpte hem en was net op tijd klaar om een hamburger (zonder ui) en frietjes te bestellen bij een medewerker die langs de auto’s liep om bestellingen op te nemen. Hij reed me naar huis en onderweg at ik alles op. Het was prachtig.

Frasier

De eerste keer dat iemand me onderweg pijpte was onverwachts en leuk. Ik had net mijn vriendje geïntroduceerd bij mijn vrienden tijdens een kampvuur, en op de terugweg wilde hij me pijpen. Ik zette mijn stoel ver naar achter, trok mijn broek uit en hij begon. Ik was constant aan het kijken of ik een auto zag, want ik wist dat als ze dichtbij zouden komen, konden zien wat er gebeurde.

We reden door en ik kon maar half genieten van de blowjob, omdat ik zo nerveus was. Op het moment dat ik eindelijk relaxed genoeg was om volledig van het moment te kunnen genieten, reden we langs een politieauto die aan de kant van de weg stond. Ik probeerde rustig te blijven, lette extra goed op wat ik deed, en na ongeveer anderhalve kilometer gebeurd het meest vreselijke wat op dat moment kan gebeuren. Ik kwam klaar.

Meteen daarna zag ik blauwe lichten in de achteruitkijkspiegel.

Terwijl ik naar de zijkant van de weg reed, kwam mijn vriend snel overeind en ik probeerde mezelf weer bij elkaar te rapen. De agent liep met zijn zaklantaarn naar mijn raam en wilde weten waarom we zo laat nog op de weg waren en of we gedronken hadden. Hij hield ons aan vanwege een kapot achterlicht. Ondertussen had ik mijn broek pas half weer aan, stond mijn gulp open en was ik nat van het zweet. Hij liet me met een waarschuwing gaan, maar ik wist zeker dat hij wist wat er was gebeurd.

Anna

Ik pijpte mijn eerste vriendje op de middelbare school altijd terwijl hij reed in de BMW van zijn moeder. Als je opgroeit in een afgelegen dorp, kan dat prima. Het was totaal roekeloos, maar hij vond het geweldig. Ik deed het ook af en toe in latere relaties.

We zoenden voor het eerst in zijn auto op de parkeerplek van zijn school, dus de overgang naar pijpen ging heel natuurlijk. Ik vond het spannend hoe hard hij reed; het snelste dat we ooit gingen, was toen een andere BMW naast ons reed – ik was hem toen niet aan het pijpen –, maar ik zweer het, we reden bijna 210 kilometer per uur. Het gevoel dat ik me nog heel goed herinner, terwijl ik hem pijpte, was de hoop dat niemand voorbij zou rijden – of eigenlijk hoopte ik stiekem dat iemand ons wel snapte.

Lola

De laatste keer dat ik iemand in de auto pijpte, was ik iets ouder dan twintig. Mijn vriendje reed in zijn moeders busje. Ik ben vergeten waar we heen gingen, wat we deden of waarom ik het überhaupt deed, maar wat ik me wel herinner is dat hij keihard moest remmen, om niet op de auto voor ons te botsen. Zijn pik schoot helemaal naar achter in mijn keel, maar dat was niets vergeleken met de pijn die hij voelde. We hadden waarschijnlijk minder pijn gehad als we gewoon op de auto voor ons waren gebotst.