Veel van de dm’s die Anna Nooshin krijgt gaan over haar voeten

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we influencer, presentator en ondernemer Anna Nooshin over voetfetisjisten, ongegeneerd exces en angst voor een lubberend lichaam.

VICE: welke beautyproducten gebruik je?

Je dacht: Anna komt, ik vraag iets over beautyproducten. Ik gebruik niet eens zo heel veel spectaculaire dingen. Dagcrème, serum, nachtcrème. Qua make-up altijd een beetje dezelfde routine. Ik ben niet heel erg experimenteel in looks: heel erg in de aardetinten. Ik vind Charlotte Tilbury heel fijn voor make-up. Laura Mercier, Tom Ford, heel fijn. Dior, heel fijn. Die hebben mooie spulletjes.

Videos by VICE

Stel je hebt een tijdmachine, naar welke periode ga je dan?

Ik zou het liefst terug willen naar de jaren ‘90, het liefst ‘94, puur omdat ik dan een show van Tupac kan zien. Ik vind het heel jammer dat ik hem nooit live heb gezien. Of de jaren ‘20, want dat is mijn favoriete decennium. Heel fascinerend: alles kwam weer heel erg op gang, iedereen leefde in een soort ongegeneerd exces en zag er mooi uit.

Denk je dat drank en drugs gelukkig kunnen maken?

Nee, totaal niet. Is er iemand die hier ja op antwoordt? Ik denk dat er zich een soort kortstondig geluk kan manifesteren in je hoofd als je ze wijselijk gebruikt, weet te doseren, en er niet aan onderdoor gaat. De stofjes die drank en drugs vrijmaken zou je kunnen verwarren met geluk, maar het is niet wat geluk is. Geluk is innerlijke rust. Dat je blij kan zijn dat de zon schijnt.

Wat is jouw grootste daad van verzet?

Ik probeer me in te zetten voor dingen waar ik voor sta, of dingen waar ik in geloof. Maar ik vind niet dat ik een pionier ben in het opkomen voor mijn eigen idealen. Ik heb nog een lange weg te gaan. Ik heb me laatst uitgesproken over diversiteit in de media, bij de Televizier-Ring. En de hele Black Lives Matter-movement. Ik vind dat ik het steeds meer mag zeggen als ik dat voel. Het kan nog heel lang duren voordat het echt een manifest is waar je wat aan hebt, maar ik probeer het op mijn manier te doen, langzaamaan.

Waar gaat jouw bloed echt van koken?

Onrecht, in alle vormen. Als ik zelf niet gelijk wordt behandeld als iemand anders, als ik geen gelijke kansen krijg, dan kan ik geïrriteerd raken. Maar vooral onrecht in alle vormen in de wereld. Dat vind ik het allermoeilijkste.

Vind je het een eng idee dat je een steeds ouder lichaam krijgt?

Ja, zeker als je het zo zegt. Een ouder lichaam klinkt heel naar. Doodeng. Heel onprettig ook, en helemaal niet leuk. Ik sport helemaal niet, en bij vrouwen gaat dan gaat alles hangen. Mijn grootste angst is dat dit helemaal hier hangt op je knieën (wijst op haar decolleté, red.) en dat alles lubbert. Maar dat heb je ook wel zelf in de hand. Ik moet beginnen met iets van beweging.

Als je morgen zou sterven, wie is er dan niet welkom op je begrafenis?

Trump. Dat lijkt me niet zo gezellig, die neemt meteen de hele show over.

Wat is de vreemdste DM die je ooit hebt gehad?

Mijn zusje had laatst een wikifeet gevonden en daar stond ik dan heel vaak op. Terwijl: ik haat mijn voeten echt het meest van alles. Heel veel dm’s hebben te maken met gekke verzoekjes, waaronder voetenfoto’s. En of ik sokken wil opsturen naar mensen. Ik heb dat nog nooit gedaan, maar het vooruitzicht dat ik in barre tijden altijd nog een sok kan opsturen naar iemand, dat is er.

Een geruststellende gedachte. Bedankt Anna!