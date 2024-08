Sjaak weet wél hoe je moet reageren als je oog in oog staat met een zombie

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we rapper en sprookjesverteller Sjaak over schuilen voor zombies bij Sidney Samson, een dronken braakpartij op een politiebureau en de scheve voorvork van Lexxxus.

VICE: Wat is het grootste wat je ooit hebt gesloopt?

Sjaak: Een televisie? Soms krijg je een woede aanval, toch. Dan gaat alles naar beneden. Of, een grote gast? Een gast van twee meter? Dat ook. Ik ben wel meer relaxed dan eerder, maar soms triggert er iets toch. Onrecht, ofzo. Dan krijg ik een black-out. Een storing.

Voor welk nummer van een ander zou je een moord plegen om het zelf te hebben geschreven?

Get Low, van de Ying Yang Twins. To the windoooooow, to the wall. Ja man, gap. Dat is ‘m helemaal. Als je dit hoort in de club gooi je gelijk al je glazen weg. Ik ben gelukkig niet jaloers aangelegd. Mijn hart is schoon, niffo.

Wanneer zei je voor het laatst tegen jezelf: ‘ik ga nooit meer drinken’?

Pfff, dit zeg ik bijna elke keer als ik drink. Ik ga nooit meer drinken, ouwe! Tot het avond wordt, en hatsiekadatsie. Iedereen heeft dat toch wel een keertje? Dat je helemaal fucked up gaat, broski.

Ik kwam van het metrostation Van der Madeweg, en ik was met zo’n Russische jongen. Hij had een flesje wodka uit Rusland meegenomen. Onderweg naar het Rembrandtplein, vanaf de metro, begonnen we met shotten. Super lekker gaan natuurlijk. Ik stap een tent binnen, en ik zie een meid dansen op zo’n box. Hup, ik ga er gewoon bij. Er waren nog drie andere meiden onderweg, dus ik ging even naar buiten om ze te halen. Ik loop naar buiten en woosh, ik krijg een windvlaag in m’n gezicht. Daarna zag ik alleen nog dubbel. Ik haal die meiden op, en ik zeg tegen ze dat ze alvast naar binnen moeten gaan en dat ik eraan kom. Maar eigenlijk wist ik al hoe laat het was. Ik moest snel naar huis, want dit gaat niet goed.

Bro, ik loop over een brug, en ik kon ineens niet meer staan. De balans is weg. Ik kon me nog net vastpakken aan zo’n Amsterdams paaltje. Ik val op de grond en ik kon niet meer opstaan. Dus ik pak m’n ketting, telefoon en m’n armband, en doe ze bij m’n ballen. Dit kon ik nog, maar opstaan, ho maar. Ik ging nokkie daar. Maar ik hoorde nog wel mensen praten en vragen of ik dood was. Politie erbij. Busje erbij. Ik werd wakker in het celletje. Kots. Alles. Boete voor openbare dronkenschap. Vies. Regen. Als je zoiets meemaakt, wil je nooit meer drinken.

Wanneer schrok je voor het laatst toen je in de spiegel keek?

Laatst nog toen ik 35 werd. Zo, jezus. Dit shit gaat zo snel. Gelukkig zie ik er nog wel relaxed uit. Zeker wanneer je een kind krijgt, dan gaat het helemaal snel. Ik weet nog precies de dag dat ik 25 werd. Toen vond ik het al erg dat ik vijf jaar later dertig zou worden, want dan moet alle domme shit die je doet als je jonger bent officieel voorbij zijn. Wat kan ik zeggen, amigo. Ik denk dat iedereen het een beetje moeilijk vindt om ouder te worden. Maar je moet het gewoon accepteren, en gewoon gaan met die banaan. We gaan het zien.

Zijn er complottheorieën waar jij in gelooft?

Ik weet het niet, man. Af en toe check ik wat dingen, maar ik duik er nooit helemaal Lange Frans-stijl in. Dat niet. Maar goed, iedereen z’n ding, toch. Het internet is zo fucked up dat je niet meer weet wat er waar is en wat niet. Op de cover van m’n album Strijdersysteem staan een berg en een zon, en toen het uitkwam dachten de mensen die te veel haze roken ook dat het illuminati was. Doe rustig.

Van welke film of serie moet jij heel hard huilen?

Ik huil niet zo snel bij films of series, maar bij Braveheart? William fucking Wallace man. Hij ging echt fucked up. Een klein traantje. Freedom, ouwe, freedom.

Maak de volgende zin af: ‘het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is…’

Ze kijken te veel Instagram, ouwe topper. Dat is helemaal geen realiteit man, amigo. Iedereen is ook rapper ineens, of zit in een pyramid-scheme. Dat dit zo geloofd wordt is het grootste probleem. Mijn kleine krijgt niet gelijk Instagram, no way. En als ik haar een telefoon geef gaat-ie sowieso begrensd worden. Broer, ik ga volledig als een spion op die telefoon. Ze moet scherp blijven naar de realiteit.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot een superdier, welke dieren zouden dat dan zijn?

Ik denk toch een haai met een leeuw. Dan kun je op land en op zee. Dus wat gaan we doen, niffo? Of een leeuw kruisen met een adelaar. Maar dat bestaat al toch? Dat is folklore, broer.

Als jij een darter was, met welk nummer zou je dan opkomen?

Oh, je bedoelt muziek? Haha. Hoe heet dit ook alweer. Pam, papapam, pam, skadadam, skadadaaaang, kang, kang. Iets met black. Oh, AC/DC. Ja man. Jammer dat er zo weinig Marokkaanse darters zijn. We spelen vooral bordspellen. Of Taekwondo.

Wat vind jij het leukste aan het internet?

Dat je alles kan opzoeken wat je niet weet. Het is vooral handig voor kleine dingetjes. Maar ook dat je films kunt kijken, en dat je connected bent. Facetimen met iemand aan de andere kant van de wereld is wel handig. Vroeger moest je helemaal iemand opzoeken en dan aanbellen. Ik kom uit de eighties toch, dus ik heb alles al meegemaakt. TMF chat, MSN chat – al die shit. Iedereen was aan het chatten. Hier om de hoek was een internetcafé waar je voor een euro een uur kon internetten. In het buurthuis hadden we ook een computer waar iedereen constant alles aan het downloaden was. Limewire, Napster, virussen, porno. Goede oude tijden man, de tering.

Welke docent heeft jou getekend voor het leven?

School was niet echt iets voor mij, dus ik weet dat niet zo goed meer. Meester de Waal was wel relaxed, geloof ik. Ik heb meer geleerd van Lexxxus. Ik zat bij hem in de klas op de middelbare school. We zijn allebei blijven zitten, en allebei weggestuurd.

We hadden allebei een Suzuki Street Magic. Ik had een gele, hij had een paarse. Later haalde ik een quad en hij een Gilera DNA. Dat was toen heel sick. Op een dag kwam ik hem tegen op het Muiderpoortstation, waar hij vroeg of we niet even konden ruilen. Dus ik rijden op dat ding, naar huis. M’n broer zag dat, en hij had net z’n been gebroken, dus hij vroeg of ik hem even naar de Staatsliedenbuurt kon brengen, achter Centraal.

Natuurlijk wilde hij rijden, met z’n been in het gips, omdat het een nieuwe motorscooter was. Dus ik achterop met zijn krukken in mijn hand. Vroeger kon je bij de pont je auto parkeren. Wij reden daar net op het moment dat er een auto uit de parkeerplek komt. Baaaam, ik vloog helemaal over die motorkap.

De hele voorvork van die Gilera van Lexxxus was scheef. Je kunt je voorstellen hoe veel hoofdpijn dat oplevert. Moet ik weer betalen, of vechten. Weet ik veel. Ik wacht voor m’n deur, wachten op Lex, en toen hij aankwam rijden zag ik vanuit de verte al dat er iets mis was. Bleek hij ook mijn voorvork kapot te hebben gereden. Dus ik, eh, ja, man, gap, bro, en hij ook. Wat nou, gap? Kijk mijn fucking voorvork? Ben je wel lekker ofzo?

Alles was scheef die dag.

Naar welke periode zou je gaan als je een tijdmachine had?

Ik ben best wel benieuwd naar hoe de toekomst eruit ziet, eigenlijk. Het verleden weten we allemaal een beetje. Al zou ik wel even willen zien what’s poppin’ met de T-rex, en die kleine handjes. Gewoon benieuwd, toch. Hoe zag het eruit?

Wat zou je doen als je een dag de onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter had?

Veel, man. Veel. Ik denk dat ik zou kijken wat Mark Rutte doet in dat kleine hokje van ‘m, weet je, daarboven in Den Haag. Kijken wat mensen bespreken met hem. Of naar de Nederlandse Bank, kijken wat daar poppin’ is. Paar goudstaafjes meenemen. Hatsekadats. Je bent toch invisible, man.

Stel de Apocalyps breekt uit, bij welke collega ga jij schuilen?

Ik zal je zeggen, broer: toen corona pas in the making was dacht ik: straks breekt de teringpleuris uit ergens in een laboratorium. In veel films zie je dat wanneer mensen voor het eerst een zombie zien, dat ze vragen: hey, you alright? Dikke lul dat ik die shit ga doen. En dan: oh, nee, een zombie. Ja, dikke lul, man, gap. Ik herken een goddamn zombie van ver.

Alle collega’s zijn fucked up, man. Niemand heeft een schuilkelder. Fuck alle collega’s. Je moet water regelen, je moet wapens regelen, je moet alles regelen. Ik wil ook niet dat ze bij mij komen schuilen, want ze worden allemaal gescot. Ik zou schuilen bij Sidney Samson. Hij woont in een toren, lekker hoog. En dicht bij het station. Ja, bij Sidney ben ik veilig.