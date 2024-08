VICE Money zoekt freelance schrijvers die (bijna) alles weten over geld

Headerfoto door Flickr-gebruiker Robert Anders.

VICE Money, het platform over geld en economie van VICE, brengt je de ultieme lifehacks om geld te besparen, of vertelt je hoe je als twintigjarige in de huizenbubbel toch nog een betaalbaar huis kunt kopen. We vragen straatmuzikanten en drugsdealers naar hun businessmodel en spreken instagrammer Gianluca Vacchi over zijn zakeninstinct. De redactie van VICE Money maakt video’s, en soms spreken we een filosoof over de economie van de toekomst.

Videos by VICE

We zijn op zoek naar freelancers die op zoek zijn naar het gat in de markt. Je hoeft geen afgestudeerd econoom te zijn, maar bent vooral nieuwsgierig. Er komen voortdurend vragen in je op als: ‘Wat gebeurt er met mijn studielening als ik doodga?’, of; ‘Is het slim om mijn fooi op te geven bij de Belastingdienst?’ Je hebt een neus voor nieuwe ontwikkelingen binnen de deeleconomie, drugshandel, zwarte markt, cryptocurrencies of de woningmarkt. En je bent er in elk geval zelf van overtuigd dat je kennis en mening ertoe doen.

Mocht je overtuigd zijn van jezelf, dan rest je slechts één ding: ons mailen met daarin een korte introductie, motivatie en als het kan in de bijlage twee artikelen die je eerder hebt geschreven. Mail willem.vanewijk@vice.com met als onderwerp ‘reactie freelance schrijver VICE Money’.

Tegenover het schrijven voor VICE Money staat een vergoeding.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: