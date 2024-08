Volgens de wetenschap stevenen we af op Armageddon

We hebben allemaal een beetje het idee dat de apocalyps er opeens zal zijn, als een grote vuurzee, en als het komt is doodgaan eigenlijk het enige dat er te doen valt. We kunnen staren naar de grote, oranje lucht terwijl-ie in de fik staat, en misschien nog een sms’je sturen naar onze ouders en partners, om ze vaarwel te zeggen. Tegelijkertijd houden we onze honden stevig vast. Ik hou van je, zeggen we, terwijl Het Einde op ons af komt gewoekerd, ons opblaast, en weer atomen van ons maakt. Daarna is er niets meer, behalve de duisternis.

Nou goed, dit verhaal is eigenlijk het allerbeste scenario. Maar in Duitsland is er iets veel ergers aan de hand. Het komt erop neer dat insecten uitsterven en we allemaal doodgaan.

Videos by VICE

Een studie die al zo’n 27 jaar aan de gang is heeft aangetoond dat de biomassa aan insecten 76 procent is gedaald in Duitsland. Deze zomer is de insectenpopulatie zelfs gedaald met 82 procent, terwijl insecten dan juist in hun piek zouden moeten zitten. Wetenschappers gebruikten tent-achtige netten om samples van de insecten te vangen, in 63 verschillende natuurreservaten. Het gewicht van elke tent liet zien dat er een enorme afname was. De jaarlijkse gemiddelden lagen rond die 76 procent, maar in het midden van de zomer – wanneer er juist een overvloed van insecten zou moeten zijn – was het gewicht van de netten drastisch lichter dan zou moeten. En wat het nog erger maakt: de samples zijn allemaal afgenomen in natuurgebieden die beschermd en ongerept zijn – juist de beste plek voor insecten om te zegevieren.

Het is moeilijk om je druk te maken om insecten, dat weet ik ook wel. Het zijn kleine, irritante stipjes die je picknick verpesten. Dat weten we allemaal. En je wordt waarschijnlijk ook niet warm van informatie over het afnemen van de insectenpopulatie, dat sinds 1989 gebeurt. “Ah, maar insecten zijn onmisbaar voor een gezond ecosysteem, ze zijn prima in kruisbestui…” – nou en. “Maar de insecten, die zijn een voedselbron voor andere dieren en zonder hen zal de hele voedselketen instor…” opbokken, lul. Er is precies niemand die een zier geeft om insecten. Maar kijk toch even naar deze quotes van wetenschappers in een stuk over het onderzoek van The Guardian:

“Insecten zijn ongeveer tweederde van al het leven op aarde. Maar op de een of andere manier is er een vreselijk grote afname aan de gang. Het lijkt erop dat we grote stukken land onbewoonbaar maken voor allerhande diersoorten. We stevenen af op een ecologische Armageddon. Als er geen insecten meer zijn dan breekt de hel los.”

— Aldus professor Dave Goulson van de universiteit van Sussex, die zojuist de woorden ‘ecologische Armageddon’ en ‘de hel breekt los’ in dezelfde alinea gebruikt. Het kan niet anders dat we doodgaan. We gaan dood.



“Het feit dat de populatie vliegende insecten op zo’n hoog tempo afneemt is een alarmerende vondst.”



— Aldus Hans de Kroon van de Radboud University Nijmegen, een van de hoofdonderzoekers. En dan hebben we het niet eens over de insecten die niet vliegen, want als die ook nog eens weggaan, gaan we allemaal dood.

“Al deze gebieden zijn beschermde, en goed onderhouden natuurreservaten. Maar, deze drastische afname is alsnog gebeurd.”

— Casper Hallmann van de Radboud Universiteit zegt hier eigenlijk dat deze insecten leefden als fucking koningen en alsnog verdwijnen. Maar hoe zit het met aaaalle insecten die vliegen over niet-beschermde gebieden, over gebieden die geen natuurreservaten zijn, en over het platteland? Hoe zit het met hen? Hoe zit het daarmee?

Hier komen twee wetenschappers aan het woord die heel veel weten van insecten omdat ze ook aan dat onderzoek hebben meegedaan, en die nog steeds geen flauw idee hebben waarom de insecten doodgaan, of verdwijnen:

“Het weer zou wellicht de fluctuatie binnen seizoenen en jaren kunnen verklaren, maar het verklaart niet waarom de populatie in zo’n razend tempo afneemt.”

— Aldus Martin Sorg, Krefeld Entomological Society

“Agrarische landschappen hebben wilde wezens weinig te bieden – en dat geldt voor elk dier. Maar de oorzaak van hun dood is nog voor niemand duidelijk. Het zou kunnen zijn dat er niet genoeg eten is, of dat chemische pesticiden hun dood betekenen. Maar het kan ook een combinatie zijn.”

— Aldus Dave Goulson, die opnieuw dit slechte nieuws brengt. Opnieuw.

Welke invloed gaat dit alles hebben op jouw leven? Behalve dat een stoner je dit hoogstwaarschijnlijk na elf uur ’s avonds nog even in geuren en kleuren gaat vertellen en je op het hart drukt dat “insecten een onmisbaar onderdeel zijn van het ecosysteem”, of die lul die ooit bij je in de klas zat op de kunstacademie, die tegen je gaat zeggen: ze bestuiven bloemen en ze zijn een bron van voedsel voor andere dieren, als ze weggaan dan start dat domino-effect man, en als alle bijen dood zijn dan gaan wij ook.” Ik wil je niet vertellen hoe je je leven moet leven, maar alle motten en vliegen en wespen gaan dood in Duitsland dus misschien is het tijd om, ehm,

Misschien weer te gaan roken, of

Ehm, misschien, toch weer een keertje wippen met je ex, of misschien met die eerste liefde die nog steeds in je hoofd zit, waarvan je denkt: “wat als?”, weet je wel, “wat als!?” Je denkt aan het parallelle universum waarin jullie samen zijn, gelukkig en tevreden. Misschien kun je het toch nog een keertje proberen met diegene, of

Weer contact op te nemen met je vader, of

Koop gewoon die laptop die je wil, je gaat toch dood voordat je de lening moet afbetalen, geniet er gewoon van nu het nog kan, of

Ga naar Goa. Je wilde altijd Goa nog eens zien. Ga erheen voordat het gewicht van alle dooie insecten het in de zee duwen, of

Ga terug naar de universiteit en je master halen, denk ik, of,

De lucht is oranje, de zee staat in vuur en vlam en er zijn vier mannenpaarden die door de straat galloperen en aan het schuddebuiken zijn, om ons, om de chaos en de verwoesting, en we kunnen het niet inzien, we willen het niet inzien, dus we leven gewoon ons leven zoals we dat doen, nu, geen dreiging van verdoemenis. De insecten gaan dood, lul! De apocalyps komt eraan! Leef!