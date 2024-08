Voor onze podcast spraken we een sneaker-reseller over hoe de zaken gaan

Beluister de tweede editie van onze podcast hieronder en abonneer je direct op ons podcastkanaal, zodat je nooit een aflevering mist. Het is een verdieping van onze gelijknamige videoserie, die mede mogelijk wordt gemaakt door ING en gaat over de innovatieve manieren waarop jonge mensen tegenwoordig hun boterham verdienen.



In deze aflevering spreken we Kars de Boer. Deze jonge ondernemer uit Noord-Brabant verdient met zijn bedrijf Kerimago een boel centen met het in- en verkopen van nieuwe sneakers – iets wat niet iedereen hem in dank afneemt. We praten verder met Jeff Hoogendijk, eigenaar van Almost Not Done, een high-end fashionwinkel in Amsterdam. Hij is een groot tegenstander van sneakers resellen en noemt het zelfs “kannibalisme van de cultuur.”



Elke twee weken komt er een nieuwe podcast online. In de komende edities spreken we nog een cryptomiljonair die op jacht is naar nieuwe handeltjes en een ethisch hacker.

