Voor slechts één miljoen euro haal je een stukje van de maan in huis

Hou jij toevallig heel erg van de ruimte en heb je een bodemloze portemonnee? Heb je al zoveel geconsumeerd dat aards bezit je steeds minder interesseert? En kijk je ‘s avonds als het helder is reikhalzend naar de sterren, en denk je dan: wauw, ik zou wel een stukje van het heelal willen bezitten? Nou, dan heb je geluk.

Deze november gaat het Londense veilinghuis Sotheby’s namelijk drie kleine maansteentjes veilen. De steentjes zijn verzameld tijdens een ruimtereis van de Sovjet-Unie in 1970. Volgens de website Gizmodo zullen ze waarschijnlijk voor 610.000 tot 875.000 euro verkocht gaan worden.

De leiders van de communistische partij gaven de steentjes ooit aan de weduwe van een Russische ruimtewetenschapper. Ze werden in 1993 ook al eens geveild bij Sotheby’s. Toen nam een dolgelukkige rijkaard ze mee naar huis voor slechts 385.000 euro. “Dat was de eerste keer dat we een stukje buitenaardse materie verkochten,” vermeldtSotheby’s. “Tot de dag van vandaag is dat de enige legale verkoop van een maansteen geweest. We zien ernaar uit om deze uiterst zeldzame, historische objecten nogmaals ter verkoop aan te kunnen bieden.”

Deze steentjes zijn overigens niet de enige stukjes van de maan die op onze planeet te vinden zijn. De NASA bezit ook flink wat maankeien, en heeft sommige stenen aan diverse overheden cadeau gegeven. De stenen die geveild gaan worden zijn de enige die normale stervelingen kunnen aanschaffen, zonder op de zwarte markt te hoeven rondstruinen.

Als je liever niet al je spaargeld uitgeeft aan een paar kiezelstenen, maar wel ruimte-memorabilia verzamelt, dan heeft Sotheby’s ook andere geinige ruimtespulletjes te koop. Wat dacht je van een Sovjet-geluidsrecorder van de eerste ruimtemissie waaraan een vrouw deelnam, in 1963? Deze gaat naar verwachting zo’n 35.000 euro opbrengen. Of een volledig Gemini-ruimtepak, met helm en al, waarin je nu ook Ryan Gosling kunt bewonderen in First Man? Helaas staat de precieze maat er niet bij, maar mocht je alvast een geinig carnavalspak op de kop willen tikken, dan is nu het moment. Het kost je zo’n 130.000 euro.

Als je de stenen van een miljoen even wil bekijken voordat een of andere rijke maanliefhebber ze mee naar huis neemt, dan kan dat. De collectie ruimtestenen en andere ruimtespullen is van 25 tot 28 november te bekijken bij Sotheby’s in Londen. Op 29 november begint de veiling.

