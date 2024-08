Vrouwen kunnen narcisten en psychopaten herkennen, zelfs als ze dronken zijn

Alcohol laat je slechte dingen doen (zoals in je eentje 48 kipnuggets opeten als je in de taxi naar huis zit), maar uit recent onderzoek blijkt dat er in ieder geval één ding is waar we alcohol niet de schuld van kunnen geven: het vermogen van vrouwen om narcisten, machiavelliaanse typetjes en psychopaten te herkennen.



Een onderzoeksteam van de Universiteit van Liverpool onder leiding van Gayle Brewer onderzocht in welke mate alcoholgebruik invloed heeft op hoe vrouwen naar mannen met duistere persoonlijkheidskenmerken kijken. Ze kwamen erachter dat drank geen invloed heeft op het vrouwelijke vermogen om een narcistische rotzak te herkennen, zelfs nadat de onderzoekers hen wodka-limonade te drinken gaven.

Brewer bouwde voort op bestaand onderzoek, waaruit bleek dat vrouwen negatief reageren op gezichten van mannen met slechte karaktereigenschappen. Het onderzoeksteam van Brewer onderzocht of alcohol het beoordelingsvermogen van vrouwen negatief zou beïnvloeden. 96 vrouwen van tussen de 18 en 26 jaar kregen foto’s te zien van mannelijke gezichten, die zo waren bewerkt dat ze veel kenmerken hadden van duistere persoonlijkheidstrekken. Helaas zijn er geen specifieke gezichtskenmerken die geassocieerd worden met psychopaten of narcisten, en daarom gebruikten onderzoekers morphing-technologie om de kenmerken zo goed mogelijk te benaderen.

“We namen bijvoorbeeld het gezicht van iemand met een hoge mate van psychopathie,” legt Brewer uit. “En die foto voegden we samen met een foto van een ‘controle’-gezicht. Daardoor krijg je een mix van het gezicht van een psychopaat en, bijvoorbeeld, mijn gezicht.”

Brewer zegt dat het belangrijk is om te benadrukken dat er geen foto’s van mannen zijn gebruikt die daadwerkelijk klinisch gediagnosticeerd zijn met psychopathie of narcisme. In plaats daarvan gebruikte het team voor het onderzoek foto’s van mannen waarbij duistere persoonlijkheidstrekken zichtbaar waren na het voltooien van een persoonlijkheidsbeoordeling (iedereen heeft deze kenmerken in meerdere of mindere mate).

In overeenstemming met het eerdere onderzoek kwamen Brewer en haar team erachter dat vrouwen een afkeer hebben van gezichten van mannen die hoog scoren op psychopathie, narcisme en machiavellisme. Zelfs nadat ze alcohol hadden gedronken, herkenden de vrouwen de gezichten met deze kenmerken, en reageerden ze er negatief op. “Mensen met deze gezichten worden als minder aantrekkelijk en bedreigender gezien,” zegt Brewer.

Ze speculeert dat vrouwen een aangeboren, onbewust vermogen hebben om deze duistere eigenschappen te herkennen, en dat het een evolutionair voordeel kan hebben. “Vanuit evolutionair perspectief pikken we misschien sneller op dat iemand bedreigend, onbetrouwbaar of een gevaar voor onze veiligheid is,” zegt Brewer. Ze voegt eraan toe dat ze deze hypothese graag een keer zou willen testen op vrouwen die in het verleden te maken hebben gehad met slechte relaties. “Het zou heel interessant zijn om te zien of vrouwen die een bedreigende relatie hebben gehad gevoeliger zijn voor deze gezichten.”

Natuurlijk is er ook een nadeel aan dit alles: je kunt alcohol niet meer de schuld geven van je beslissing om naar bed te gaan met die ene narcistische vriend. Dat heet gewoon ‘een slechte smaak’.