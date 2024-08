Red je weekend: doe één van deze dingen – 24 januari

Deze week begon met Blue Monday, en dat zou naar verluidt de meest deprimerende zeven dagen van het jaar opleveren. Bullshit, natuurlijk, al helemaal omdat wij goed nieuws hebben voor je: vanaf nu presenteren we je elke week een aantal zinnige (en minder zinnige) dingen die je het komende weekend kunt doen in België op vlak van Nightlife, Cultuur en… Andere Dingen.



Van Roemeense minimal house en Rare Akuma tot een gratis fotosessie met een slang of kameleon: dit is onze selectie voor dit weekend.

NIGHTLIFE

25 januari – MOM’s 2 Year Anniversary (Antwerpen)

Het Antwerpse nightlife concept MOM (Mind Of Mars) viert z’n tweede verjaardag en trakteert je op een tweedelige avond: het eerste deel is voor de vroege vogels, het tweede voor de nachtraven. Wij weten al waar MOM toe in staat is sinds onze Slamfest afterparty in Gent, dus beter mis je dit niet.

https://www.facebook.com/events/571444703693179/

23 januari – Dance rave for womxn (Brussel)

De naam spreekt voor zich: Dance rave for womxn is een feestje voor vrouwen en iedereen die zich als vrouw identificeert. Daarnaast is deze avond in de Pianofabriek vooral aan te raden voor wie vrijdag niet moeten werken, of gewoon niets geeft om de gevolgen van een wilde donderdagnacht.

https://www.facebook.com/events/1389340564602531/

24 januari – Full Scale: Premiesku live, Mihigh, Giuliano Lomonte (Antwerpen)

Het Brusselse minimal label Full Scale verhuist naar Ampere voor een micro-house avond met het Premiesku trio en Mihig, de koning van de Roemeense minimalscene, aan wie we het MIORITMIC festival te danken hebben. Voor liefhebbers van diepe, duistere en groovy sounds.

https://www.facebook.com/events/686086958595066/

24 januari – Rare Akuma, Silent Strike & Deliric (Brussel)

Zin om terug te keren naar de plaats delict van onze laatste epische VICE Party? VK nodigt de Antwerpse rapper/producer Rare Akuma uit, samen met twee artiesten die de Roemeense hiphop op de kaart zetten: beatmaker Silent Strike en rapper Deliric.

Wil jij gratis naar dit optreden in de VK? Wij geven 5 x 2 tickets weg. Stuur dus een DM naar onze Instagram en zeg ons waarom jij deze avond absoluut niet wil missen. Succes!

https://www.facebook.com/events/2531803310431912/

CULTUUR

T.e.m. 14 februari – Porno, pulp en literatuur (Antwerpen)

Seks is goed voor de moraal. Daarom raden we je aan om een bezoek te brengen aan de Antwerpse erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Niet om de Harry Potter uit te hangen tussen de eeuwenoude boekenrekken die je hier vindt, maar om te genieten van een gewaagde tentoonstelling over alles van populaire Vlaamse ‘blootbladen’ (magazines met titels als Sex Top en De Mascotte) tot fragmenten uit Vlaamse erotische films uit de jaren 70.

https://www.facebook.com/events/974479966260465/?event_time_id=974480129593782

25 januari – Chinees Nieuwjaarsfestival (Antwerpen)

Eerder vertelden we je al hoe je een klote Oudejaarsavond vermijdt, dus laten we nu ook het Chinese Jaar van de Rat met een knal inzetten. Verwacht Tai Chi– en Chinese theeworkshops, de Lion Dance Parade en vooral veel lekker eten in de Antwerpse Chinatown.

https://www.facebook.com/events/651896812005582/

26 januari – Colonialism then and now (Brussel)

Praten over de (de)kolonisatie blijft een taboe in België. Flagey organiseert een debat rond de mogelijke teruggave van Afrikaanse objecten die sinds de koloniale tijd in Europese musea tentoongesteld worden. Leg mee de vinger op de zere wonde.

https://www.facebook.com/events/313867032893365/

25 januari – R.E.V Party (Charleroi)

R staat voor Rockerill, E voor Eden en V voor Le Vecteur. Deze drie venues bundelen hun krachten en lanceren daarmee een nieuw concept in Charleroi: de R.E.V Parties. Dit is de eerste editie in een reeks van drie avonden die de culturele scene van de voormalige steenkolenstad verder zullen doen opbloeien.

https://www.facebook.com/events/841757866280501/

T.e.m. 26 januari – Berlin: Writing Graffiti (Brussel)

Zin om in 400 foto’s te zien wat er zoal op de Berlijnse muren (en Muur) te zien was tussen 1983 en nu? Dan heb je nog tot zondag tijd om in de Brusselse gallerij Manufacture 111 te geraken. De Berlijnse graffitiscene was en is nauw verbonden met de evolutie van de Duitse hoofdstad, en misschien leer je zo meteen ook het verhaal achter die ene dope graffitifoto die je zonder verder na te denken op je Insta had gezwierd toen je de laatste keer in Berlijn was.

https://www.facebook.com/events/421700582111933/?event_time_id=421700632111928

ANDERE DINGEN

25 januari – C12 Tattoo Day (Brussel)

Vijf getalenteerde tattoo-artiesten organiseren een ‘flash day’ in Brussel. De opbrengsten van de tattoo’s gaan naar ‘Migrations Libres’, een organisatie die vluchtelingen helpt. Als dat geen goed excuus is om wat meer inkt op je lichaam te laten zetten…

https://www.facebook.com/events/692251357972039/

22 januari – Nachtwandeling door het bos (Terhulpen)

De nacht is niet enkel om te dansen. Je kan ook gewoon door een bos gaan wandelen. (Maar begin niet over The Blairwitch Project. DOE HET NIET!)

https://www.facebook.com/events/363766387900426/

25 & 26 januari – Grote Opening van Papamaya Reptiles (Zoersel)

“Na alle tegenslag en vertraging…” klinkt het dramatisch op het Facebookevent. Maar ondanks alle struggles opent er dit weekend wel degelijk een nieuwe reptielenwinkel in een dorp op zo’n 30 km van Antwerpen: hoezee! Maar nog veel belangrijker: je kan er gratis op de foto gaan met een slang of kameleon, waarmee je je Instagramprofielfoto-game eindelijk naar het nieuwe decennium gaat tillen.

https://www.facebook.com/events/114710853195165/

Da’s alles! De volgende VICE Weekend Agenda verschijnt op woensdag 29 januari.

