Wat er gebeurde toen ik met stroomstoten probeerde klaar te komen

The Science of Sex is een nieuwe column op Broadly waarin de technologie wordt onderzocht achter de fantastische en ingewikkelde manieren waarop we klaarkomen. Seks is sexy, maar wetenschap misschien wel nog meer. Deze week duikt seksschrijver S. Nicole Lane in de wereld van elektroseksspeeltjes.

“Brunettes zitten vol elektriciteit,” schreef de Franse science-fictionschrijver Villiers de L’isle-Adam in zijn boek L’Ève Future in 1886. Ik heb zelf bruin haar, en weet dit zo net nog niet.

Videos by VICE

Ik zie mezelf best als een kinky vrouw, maar ik had er nooit aan gedacht om mezelf onder stroom te zetten om een orgasme te bereiken. Maar toen ik de wondere wereld van elektroseksspeeltjes ontdekte, wilde ik wel een poging wagen om mezelf tot een orgasme te elektroshockeren. (Ik ben tenslotte journalist. Ik moet meer weten dan iedereen.)

Elektroseksspeeltjes stimuleren de geslachtsorganen of andere erogene zones, met lage niveaus van elektrische energie. Aangezien het menselijk lichaam grotendeels uit water bestaat, geleidt het elektriciteit goed. En als er elektriciteit door de zenuwcellen gaat, creëert dat een vibrerend gevoel dat sommigen ongemakkelijk vinden, maar anderen erotisch.

Maar waarom zouden sommige mensen een orgasme kunnen krijgen van stroomstoten door hun lichaam? Volgens de klinische seksuoloog Patsy Evens, ook wel bekend als Dr. Harmony, is het seksuele genot van deze speelse elektriciteit te vergelijken met BDSM. Sommige mensen houden ervan om geslagen te worden, anderen vinden het leuk om geëlektrocuteerd te worden.

Dr. Harmony legt uit dat het genotshormoon dopamine en adrenaline worden geactiveerd als je elektroseksspeeltjes gebruikt. “Vooral van dopamine is bekend dat het de genotsresponsen in de hersenen activeert, wat bijdraagt aan een veranderd bewustzijn.”

Elektroseksspeeltjes kunnen een intense ervaring veroorzaken, vooral als je ervan geniet seksueel onderdanig te zijn. Maar het is belangrijk om op te merken dat de stroomstoten geen ondraaglijke pijn veroorzaken. Het gevoel is vergelijkbaar met een intense gezichtspeeling of een zachte klap op de kont – het doet pijn, maar voelt zo lekker.

Foto eigendom van S. Nicole Lane

Elektro-stimulatie werd voor het eerst ontwikkeld in de jaren vijftig voor de uitvinding van de Relax-A-Cizor, een apparaat dat de spieren stimuleerde terwijl het individu ontspande. De stroomstoten waren bedoeld als een vorm van lichaamsbeweging, zodat mensen dun kon worden terwijl ze sliepen (het apparaat werd uiteindelijk verbannen door de Amerikaanse Food and Drug Administration, omdat het in verband werd gebracht met miskramen, verlamming, hernia’s en andere kwalen). En in de jaren zeventig werd medische transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENS) ontwikkeld om chronische pijn te verlichten, door elektrische impulsen door het pijngebied te sturen.

Die vroege apparaten maakten de weg vrij voor de hedendaagse elektronische seksspeeltjes. Je kunt nu vaginale dildo’s, buttplugs, penisringen, katheters, penis- en ballenmartelapparaten en tepelklemmen kopen – allemaal met elektrische stroom – om letterlijk wat spanning toe te voegen aan je slaapkameractiviteiten. De keuze is oneindig.

Het is tijd om geshockeerd te worden. Ik besloot om de zinderende wereld van elektroseksspeeltjes te ontdekken, een speeltje tegelijkertijd. (Voor alle duidelijkheid: de speeltjes die ik hier bespreek waren niet bedoeld voor intern gebruik, maar moesten bijdragen aan de sensatie en opwinding aan de buitenkant van het lichaam.)

De Neon Wand van Kinklab

Over het algemeen zijn er twee soorten apparaten die mensen kunnen gebruiken in hun elektroseks-ervaring: wands en TENS-apparaten. Wands komen met opzetstukken en worden op het huidoppervlak gebruikt, terwijl TENS-apparaten worden gebruikt om het lichaam te penetreren. Omdat ik een beginner ben, besloot ik om een Neon Wand van KinkLab te gebruiken.

De wand komt met vier glazen opzetstukken die statische elektriciteit ontladen. Tool Shed Boys, een educatieve sekswinkel in Milwaukee, stuurde me ook nog een Neon Wand Curved Y-opzetstuk, die ideaal is voor het verkennen van verschillende huidgebieden.

Ik voelde me nerveus. Ik heb weleens grapjes gemaakt over hoe ik zou willen doodgaan, namelijk met elektrische tepelklemmen op me, net zoals de erotische auteur Terence Charles Wakelin. Maar nu de elektro-wand mijn vlees naderde, probeerde ik vooral de gedachten over de dood uit mijn gedachten te zetten. (Voor de zekerheid zetten mijn partner en ik de wand op de laagste stand.)

De wand maakte een luid, niet-zo-sexy, zoemend geluid toen ik het opzetstuk bevestigde en aanzette. Het rook alsof er haar aan het verbranden was en de elektriciteit knetterde bij elke beweging. Dat klinkt best vreselijk, maar het voelde eigenlijk verrassend goed. De sensatie varieerde afhankelijk van welk opzetstuk je gebruikte.

Soms voelde het als kleine speldenprikken over je lichaam; bij andere opzetstukken voelde het als een scherp potlood dat in je huid prikt. Hoe hoger je de instellingen zette, hoe intenser en dieper de sensatie doordrong.

Mijn partner en ik waren allebei voorstanders van het kam-opzetstuk, omdat het de elektriciteit gelijkmatig verdeelde. (Hij liet me het op zijn ballen en penis proberen. Pro-tip: regel een partner die fucking te gek is.) Mijn persoonlijke voorkeur was om mijn kont onder stroom te zetten.

Voordat we elk opzetstuk testten, brachten we een klein beetje Electro Stimulation Conductive Gel aan van LoveHoney, een Britse sekswinkel. (Elektroden werken niet goed op een droge huid. De gel helpt om de stroom gelijkmatig te verspreiden, zodat je geen pijnlijke, scherpe schokken krijgt.)

Tussen de verschillende opzetstukken door, als we verveeld raakten met onszelf spanning toedienen, hadden we gewoon seks zoals we gewend waren. Dus hoewel ik de speeltjes niet overweldigend stimulerend vond, leidden ze wel tot seks. Dat telt wel, toch?

Electro Whip van Kinklab

Na onze eerste sessie ging ik terug naar mijn research. Het volgende speeltje: de Electro Whip, een siliconen mini-zweep uit The Stockroom, een sekswinkel in Californië.

De zweep staat in verbinding met de Neon Wand en de algehele ervaring is onthutsend. Ik merk dat ik geen onderscheid kan maken tussen de elektriciteit en de geseling. Op een gegeven moment kronkel ik door het bed en pak de hand van mijn lief, waardoor we beiden een schok krijgen. We raakten allebei in paniek en op dat moment wist ik weer dat we te maken hadden met elektriciteit. (Je moet niet met elektrospeeltjes spelen als je zwanger bent of hartproblemen, elektrische implantaten, open wonden of een geïrriteerde huid hebt, adviseren de fabrikanten. Waar ik aan zou willen toevoegen: niet gebruiken als je in de regen neukt.)

Ik kon maar niet beslissen of ik de elektro-zweep nou haatte of er dol op was. Hij ziet er te gek uit, maar de mix van geslagen worden en elektrisch gestimuleerd worden was een zintuiglijke overbelasting die mijn lichaam niet kon verwerken. Hoewel ik het lekker vond dat mijn kont werd gegeseld, wilde ik ook dat het stopte)

Macht windt me op, maar ik voelde me vrij machteloos met dit elektrische apparaat. Dat gezegd hebbende genoot ik ervan om de grenzen van mijn lichaam op nieuwe, onverwachte manieren te verleggen. Ik wilde echt van de zweep houden, omdat het sexy is, maar ik ben nooit iemand geweest die mijn opwinding kan faken.

De Power Tripper. Foto eigendom van de S. Nicole Lane

De Power Tripper van Kinklab

Mijn partner en ik wisselen af tussen een dominante en onderdanige rol. Tijdens de seks wisselen we wel eens halverwege een pijpbeurt of middenin een standje – en dat werkt voor ons. Met elektro-seksspeeltjes moet één persoon de dominante rol spelen, aangezien diegene de elektrische stroom beheert. Daardoor was ik niet in staat om zo snel van rol te veranderen als ik had gewild, omdat we allebei een schok kregen als we elkaar aanraakten. Je billen, dijen en zelfs je pink kunnen miniatuurbliksemstormen veroorzaken onder de lakens.

De Power Tripper van SheVibe is nogal heftig. Vanwege het ergonomische lichaamscontact (een gebogen rechthoekig stuk) worden jij en je partner menselijke elektroden. Ik las de instructies en dacht: oh hemel.

De Power Tripper moet goed worden vastgezet en vlak tegen de huid van je partner of die van jou aan zitten. De fabrikanten raden aan om het apparaat in je ondergoed, sokken of kousen te dragen, zodat je wel contact blijft houden. Als je het vervolgens aanzet wordt je een in feite een menselijke geleider: je kunt daarna met je vingertoppen elektrische stoten toedienen.

Hoewel de Power Tripper niet aantrekkelijk is en op iets lijkt dat wordt gebruikt om auto’s weer op te starten als de accu leeg is, is het extreem opwindend: de Power Tripper startte iedere vezel van mijn lichaam weer op.

Mijn partner droeg het apparaat terwijl ik op bed lag. Je kon de elektriciteit zichtbaar zien tussen de vingers en de huid, en mijn innerlijke nerd werd hysterisch enthousiast. Toen ik zag dat mijn partner elektriciteit uit zijn vingertoppen deed stromen, werd ik een en al pure opwinding. Op een gegeven moment begonnen de luidsprekers naast het bed te resoneren. De kamer werd door ons geëlektrificeerd. Ik houd van mijn werk. Dit was verreweg mijn favoriete speeltje.

De Flex Capacitor. Dit deed heel veel pijn. Foto eigendom van S. Nicole Lane

De Flex Capacitor van Kinklab

Voor mij geeft pijn – zoals bij mijn keel gegrepen worden of geslagen worden – een adrenalinestoot. Maar de Flex Capacitor van The Stockroom doet gewoon hartstikke veel pijn. Niet meer dan dat.

De fabrikanten liegen niet: ze adverteren ermee dat dit een van de meest intense elektro-seksspeeltjes is die er zijn. Het straalt en schuurt langs het oppervlak van je lichaam, alsof je iemand neukt in een bed van schuurpapier.

Nadat ik mijn partner een paar schokken gaf waar zijn billen van samenknepen en ik manisch om moest lachen, zei hij dat hij de Capacitor intens haatte. We stopten het apparaat weer terug in zijn doos, waar het waarschijnlijk zal blijven (tenzij iemand me kwaad maakt.)

Ik heb mijn zinderende avontuur gehad. Ik begrijp waarom elektrificatie schrikbarend opwindend is. Het is de moeite waard om te experimenteren met vastbinden of blinddoeken terwijl je de speeltjes uitprobeert – ze bouwen absoluut stimulatie en spanning op. (Om overduidelijke redenen zou slechts één van jullie geblinddoekt moeten zijn.)

Hoewel het lezen van handleidingen van de seksspeeltjes niet echt een de toon zet, heeft de ervaring me dichter bij mijn partner gebracht. Door iets nieuws te proberen, voegden we een intimiteit toe die we niet verwachtten. Op dit moment heeft mijn relatie echter geen extra vonken nodig, maar misschien houd ik de Power Tripper dicht bij mijn bed, voor als ik zin heb om elektrificerend gebeft te worden.