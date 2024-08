Wat er (naast buitengewoon bier) nog meer te ontdekken is op Planet Oedipus

Op zaterdag 11 en zondag 12 augustus kleurt het Amsterdamse NoordOogst-terrein goudgeel, blond, amberkleurig en zelfs licht koperbruin. Dat komt omdat de astronauten van Oedipus Brewing in dat weekend hun vlaggen in de grond zullen steken voor een tweedaagse tussenstop op hun eindeloze expeditie door het bier-universum. De naam van dit alles: Planet Oedipus. Maar wat hebben die bierofiele pioniers nou precies voor je in petto, naast een karrenvracht aan de meest bijzondere bieren die momenteel onder de zon te vinden zijn?



Een boerderij!

Jazeker, de locatie van dit alles past bij Planet Oedipus past als een stel goeie vrienden bij een straffe IPA. NoordOogst is namelijk een kleinschalig, duurzaam stadslandbouwproject in Amsterdam–Noord. Dat is een vrij lange en een tikje ingewikkelde term voor EEN BOERDERIJ! Hoe vaak kun je nou onder het genot van een overheerlijke tripel met een hint van mango-extract een lief klein biggetje aaien? Nou ja, in principe kan dat best vaak, maar om nou met een rinkelende zak bierflessen midden in de nacht bij een varkensboer over de schrikdraad te gaan klauteren – dat is ook weer zo veel moeite, en er is een kans van 95% dat je schoenen heel vies gaan worden. Op Planet Oedipus wordt dit je gewoon in de schoot geworpen, en kun je ook nog wat opsteken over de duurzame voedselketen die ze daar in stand houden; op je paasbeste en brandschone sneakers.



Het eten!

Iedereen die zich met regelmaat laaft aan de zogenaamde craft beers weet dat het niet zomaar slok-slok-weg is met dat spul. Bier dat op kleine schaal en met heel veel zorg, kennis en vakmanschap gebrouwen wordt vergt meestal iets extra’s van de maag. Om goed beslagen ten hijs (sic) te komen is het daarom belangrijk dat je maag een gezond tegengewicht kan bieden tegen als dat lekkers dat er tijdens zo’n weekend naar binnen komt sijpelen. Daarom is er een zeer uitgebreid aanbod aan bijpassende droogjes bij al die glaasjes gerstenat. Vraag de brouwers om bijpassend smaakadvies; grote kans dat ze je doorverwijzen naar de kaasplankjes van fromagerie Kef, de overheerlijke – naar oude familierecepten gemaakte – Oh Na Mi Kimchi of de appetijtelijke worsten van Brandt & Levie.

Muziek!

De smaakpapillen zullen helemaal niets tekort komen als je eenmaal voet aan de grond hebt op de brouwplaneet; maar hee – het oor wil ook wat! De zorgvuldige programmering, verzorgd door Blip en Sugarfactory, zal je verzekeren van een dansbare muzikale omlijsting. Hier een aantal hoogtepunten om je vast lekker te maken:

Ronald Snijders

Bij een festival dat kolkt van het speciaalbier denk je normaal gesproken niet snel aan fluitjes. Om dat tekort te compenseren zal de Surinaams-Nederlandse jazzheld Ronald Snijders met zijn dwarsfluit het festival naar een hoger plan tillen. Wie de beste man durft te verwarren met de gelijknamige cabaretier moet 15 drankmuntjes inleveren, gaat niet langs START en moet per direct het festivalterrein verlaten.

LIEN

Afkomstig uit de Red Light Radio-stal en inmiddels van vaste waarde op het festival: verwacht het onverwachte bij deze topselector, die nooit verzaakt om de crème-de-la-crème uit haar platenkast onder de naald van de platenspelers te leggen. Leuk detail: LIEN werkt al sinds het begin bij Oedipus, in de taproom.

Koffie

Doorgaans niet geweldig te combineren met bier, maar let op: er zal sprake zijn van een geweldig yin-yang-effect wanneer dit zevenkoppige afrobeat-ensemble de bühne bestijgt.

Amber Arcades

Amber is naast de kleur van heerlijke bieren ook het eerste deel van de artiestennaam van Annelotte de Graaf, die je kent als Amber Arcades. In haar drukke festivalschema in binnen- en buitenland heeft ze de tijd gevonden om op Planet Oedipus langs te wippen.

Daarnaast treden ook St. Tropez, Conjunto Papa Una, Torii, Omni, de Akula Rhythm Band en San Dollar op, en komt een heel bataljon DJ’s de bezoekers – jou dus – omver blazen.

BIER!

Oke, het valt toch niet mee om het bier niet te benoemen naast al dat moois dat er op Planet Oedipus te doen is. Toch is het vooral het bier wat de klok-klok-klok-klok slaat. Daar kan niemand omheen, en jij ook niet. Dat hoeft ook zeker niet, en het advies is dan ook: duik erin! Leer meer over bier dan wat je al weet (dat het hartstikke lekker spul is) en ontdek nieuwe smaken. Als je van tevoren bij een van de vele stands aangeeft dat je nog een groentje bent in de wereld van de speciale bieren zullen de fijnproevers en bierminnaars je maar al te graag te woord staan. De drempel is hartstikke laag, en da’s maar goed ook. Niemand zit na een biertje of wat te wachten op al te hoge drempels.

Naast bieren van Nederlandse brouwerijen kun je op Planet Oedipus brouwsels uit onder meer Oostenrijk, Rusland en zelfs China proeven. Enkele van de topbtouwerijen die je op het festival terugvindt zijn Cloudwater, Thornbridge en Brewdog uit het VK, Flying Dog uit de VS en To Ol uit Denemarken. Verbreed je bierhorizon!

Haal nu vast hier je kaarten. Voor de trouwe fijnproever is er de Intergalactic Superdeal! Deze geeft je het hele weekend toegang tot Planet Oedipus, plus een proefglas en 10 munten als een prachtige schuimkraag bovenop dit alles. Proost!