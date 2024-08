Wat je allemaal moet weten voordat je gaat studeren

Als je net klaar bent met de middelbare school en nu aan een studie bent begonnen, dan heb je de afgelopen maanden waarschijnlijk doorgebracht in een euforische staat, wetend dat je nooit meer een kleine pauze hoeft te overbruggen of een beschimmelde broodkorst in je locker aan zal treffen. Misschien behoor je zelfs tot de kleine minderheid die er in is geslaagd om een kamer te bemachtigen, en sta je op het punt je ouderlijk huis in te ruilen voor overweldigende vrijheid.

Maar met het afschudden van de ketenen van je kindertijd komt ook een nieuw besef: je moet opnieuw beginnen, samen met een heleboel andere net-volwassenen die ook niet weten wat ze aan het doen zijn. Maar maak je geen zorgen, we zijn er voor je: hierbij een lijst met alles wat je moet weten voordat je gaat studeren.

Videos by VICE

Leer een paar culinaire basisvaardigheden

Drie keer per dag Yum Yum-instant noedels eten is geen zinvolle manier om geld te besparen: je krijgt er scheurbuik van. Zorg ervoor dat je ten minste twee goeie pastasauzen leert maken, dat je een solide roerbakschotel in elkaar kunt zetten en dat je groente kunt bereiden op een manier waarop het niet naar babykots gaat smaken.

Het eerste jaar vergt de minste inspanning

Weet je nog dat je een 9 haalde voor aardrijkskunde? Nou, nu vier je dat je een zesje hebt gehaald. Superhoge cijfers halen in je eerste jaar hoeft helemaal niet. Zorg ervoor dat je niet alle lol mist omdat je zo verlangt naar academische bevestiging.

…maar zorg dat je het wel haalt

Zie je dit hele eerste jaar als een feestelijke bevrijding omdat je je ouderlijk huis bent ontvlucht? Dat feestgevoel wordt onvermijdelijk gedempt als je in de zomer herkansingen moet doen of als je het jaar niet haalt. Schrijf meteen je deadlines op zodra je ze krijgt en zorg dat je iets inlevert… ook al klinkt je werk alsof het is opgeschreven door een trippende hond.

Wees zuinig en luister niet naar anderen

Dat meisje in je werkcollege dat momenteel “zo fucking blut” is omdat ze haar hele studielening heeft uitgegeven aan nieuwe schoenen en cocaïne? “Papa zal heel boos zijn als ik hem vraag om nog eens 100 euro te sturen”, is anders dan jouw klaagzang: “ik-kan-geen-eten-betalen-tot-de-volgende-DUO-storting”. Vind de dichtstbijzijnde Lidl, sluit niet teveel abonnementen af en negeer de druk om meer uit te geven dan je hebt.

Je hebt echt niet meteen een relatie nodig

Het kan me niet schelen of ze goed pasta kunnen maken, je je eerste orgasme geven of vinyl in de platenkast hebben staan. Het eerste jaar is niet het moment voor gezellig monogaam geluk en het onvermijdelijke gebroken hart dat daarop volgt. Bewaar dat voor het laatste jaar, wanneer de pijn van een gebroken hart een welkome afleiding is van het scriptie schrijven.

Hou het schoon

Dat je je voeten moet afvegen voordat je in bed stapt omdat je slaapkamervloer zo smerig is, is niet chic!!!

Wees aardig, vooral voor je onenightstands…

Seks kan verwarrend, lastig en emotioneel zijn… vooral als je er niet veel ervaring mee hebt. Maar je hoeft je niet te gedragen als Patrick Bateman in American Psycho omdat je geen relatie met iemand wilt. Wees eerlijk, zwaai naar ze als je ze ziet en stuur ze de volgende dag een berichtje. Wees simpelweg geen lul.

Je leven is niet over als je niet naar elk feestje gaat…

In feite zal je leven waarschijnlijk beter worden. De mensen die binnen drie seconden na een ontmoeting op introweek je beste vriend willen zijn, zijn meestal nogal fake. Neem een avondje vrij, je lichaam en hersenen zullen je er dankbaar voor zijn. Goede vrienden komen meestal later als iedereen gestopt is met doen alsof ze aardig zijn. Dat brengt ons bij het volgende punt….

Wegwerpvrienden zijn geen echte vrienden

Al die nieuwe gezichten kunnen overweldigend zijn in het begin. Iedereen wil zoveel mogelijk mensen ontmoeten en niemand heeft nog een echte vriendengroep. Ook al voelt het alsof je een miljoen mensen per dag ontmoet, als je iemand vindt die je begrijpt, je aan het lachen maakt en dezelfde waarden deelt – spreek met ze af! Kwaliteit boven kwantiteit. Altijd.

Doe ook eens iets anders dat studeren of feesten

Word lid van een sportvereniging, ga vrijwilligen in een lokaal kattenasiel of zoek mensen die D&D spelen, gewoon voor de gezelligheid. Zeer waarschijnlijk worden je huisgenoten niet je hartsvrienden, de vriendelijkheid houdt op als je een keer vergeet het vuilnis buiten te zetten. Vermijd de passief-agressieve whatsapp-uitbarstingen door je lichaam elke woensdagavond tot het uiterste te drijven met badminton. Waarom niet?

Vermijd samenwonen met stelletjes

Het is onvermijdelijk dat twee mensen in je vriendengroep uiteindelijk gaan neuken. Ga in geen geval met hen samenwonen. Het wordt niet het schattige, hilarische bestaan dat Amerikaanse shows als Friends en How I Met Your Mother je ten onrechte doen geloven. Het eindigt of in een regelrechte burgeroorlog, of het stel wordt zo zichtbaar afhankelijk dat ze dingen gaan zeggen als “Je kunt onze favoriete mok niet als asbak gebruiken”.

Als je uni zich misdraagt, onderneem dan actie…

Als de pandemie ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat universiteiten eigenlijk hetzelfde opereren als elke andere commerciële organisatie – ze hechten meer waarde aan geld dan aan de behoeften van mensen. Na het online leren tijdens de lockdownmaanden, zonder verlaging van het collegegeld, werd het duidelijk dat studenten vaak niet de hoogste prioriteit hebben. Dus, als ze je afzetten, protesteer dan.

Niemand weet hoe je drugs moet gebruiken

Op feestjes zullen er altijd wel een paar mensen high uit hun ogen kijken, maar dat betekent niet dat ze weten wat ze doen. Als je besluit drugs te gebruiken, wees dan altijd voorzichtig en begin met een lage dosis. Jellinek biedt anoniem en gratis (2,50 euro in Amsterdam) een drugtestservice aan.

Je hoeft geen vrienden te zijn met mensen die je niet mag…

De hel van de middelbare school is nu voorbij. Grote, incestueuze vriendschapsgroepen waarin je minstens drie van je vrienden haat, hoeven niet langer aan de orde van de dag te zijn. Als je iemand niet leuk vindt – wees dan geen vrienden met ze. Het is echt zo simpel.

Niets mis met van gedachten veranderen!

Het meest gestoorde aan ons onderwijssysteem is dat we meestal al voordat we 18 zijn moeten beslissen wat we met ons leven willen doen. Persoonlijk zou ik mijn 18-jarige zelf niet vertrouwen om te besluiten naar welk festival te gaan na mijn eindexamen, laat staan een levensingrijpende beslissing. Als je je studie echt niet leuk vindt, wees eerlijk! Neem een jaar vrij, werk, reis, schrijf je opnieuw in en let niet op wat iedereen zegt of doet. Het is veel slimmer om toe te geven dat je van gedachten bent veranderd dan duizenden euro’s te betalen voor iets wat je haat.

Vind een bijbaantje

Al is het maar een paar uur per week. Want je gaat namelijk een heleboel vrije tijd hebben, maar geen geld om daarvan te genieten. Door vrienden te maken met mensen die geen student zijn, leer je je nieuwe stad ook vanuit een andere invalshoek kennen.

Maak fouten

Iedereen heeft het altijd over hoeveel ze hebben geleerd aan de universiteit. Maar weinig mensen geven toe dat die lessen voortkomen uit het feit dat je jezelf toestaat om fouten te maken terwijl je nog jong en single bent en maar twee uurtjes nodig hebt om te herstellen van een kater. Wees lief voor jezelf. Dingen gaan fout, maar dat hoeft niet het einde van de wereld te betekenen. Waarschijnlijk is iedereen zo bezig met wat ze de vorige avond hebben gedaan of gezegd, dat ze aan jouw fuck-ups echt geen aandacht meer besteden.

Dit stuk verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.