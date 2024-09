Wat moet ik doen met zwart geld?

Omdat je belastingaangifte eind deze week toch echt binnen moet zijn zoekt VICE Money uit hoe je deze het slimst aanpakt. Van fooizaken tot zwart geld — zo betaal je zo min mogelijk belasting. Klik hier voor meer belastingverhalen.

Geld, leuk als je het hebt, niet leuk als je het niet hebt. Maar wat is het eigenlijk? En wat kun je ermee, behalve spullen kopen? In deze serie bespreken we elementaire geldvragen van onze lezers, zodat jij ook te weten komt wat mensen die wel actief meededen tijdens de economielessen allang wisten.

Hi VICE Money!

Ik werk sinds een paar maanden als invaller bij een restaurant in Rotterdam. De eigenaar betaalt me altijd zwart omdat hij dat makkelijker vindt. Hij zegt dat hij het niet opgeeft bij de Belastingdienst, en dat ik dat ook niet hoef te doen.

Ik heb daar best nog wat geld verdiend, tot nu toe zo’n 2000 euro. Nu weet ik niet zo goed wat ik met dat geld moet. Ik wil het natuurlijk wel uitgeven, maar wil ook niet gepakt worden door de Belastingdienst. Wat moet ik doen?

Liefs,

Tamara

Beste Tamara,

Dat heeft die restauranteigenaar dan mooi voor elkaar. Hij betaalt jou lekker zwart zodat hij zelf minder belasting hoeft te betalen — anders had hij werkgeverspremies over jouw loon moeten betalen — maar nu zit jij opgescheept met een stapel bankbiljetten.

Ik weet zelf ook hoe het is, want ik heb vroeger als afwasser in de keuken van een Italiaans restaurant gewerkt. Bijna iedereen werd daar handje contantje uitbetaald. Ik had er nooit zo over nagedacht, want ik was allang blij dat ik wat verdiende. Ik zou het gezicht van mijn Italiaanse baas niet willen zien als ik hem zou vragen of hij mijn loon wel opgaf bij de belastingen. Hij had me waarschijnlijk meteen zijn zaak uitgetrapt.

Het voordeel voor jou is dat de Belastingdienst niet weet wat je verdient, en jij er daardoor ook geen inkomstenbelasting over hoeft te betalen. Als je het sluw wil spelen en geen risico wil lopen dat je belasting moet betalen, moet je het geld niet naar de bank brengen — want dan komt de Belastingdienst erachter. Als je online aangifte doet, komt meteen op het scherm te staan wat er op je bankrekening staat, en dan gaat de ambtenaar zich vast afvragen hoe je aan dat geld bent gekomen.

Schaduweconomie

Natuurlijk vinden we bij VICE Money dat iedereen netjes zijn belastingen moet betalen. Maar we zouden natuurlijk liegen als we zeiden dat we geen idee hadden wat je met dat zwarte geld kon doen.

Na mijn jaren als afwasser begon ik voor een bedrijfje te werken dat toeristen rondleidde. De eigenaar had wel een pinautomaat, maar ze liet zich de helft van de tijd contant betalen. Daar ging zij dan na het werk meteen een biertje van drinken in het café. Met haar huisbaas had ze een deal dat zij de huur ook cash kon betalen. Die huisbaas gaf dat bedrag ook niet op bij de belastingen, had het huis officieel niet eens te huur staan, en zo verdwenen die bankbiljetten in het zwarte circuit.

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek gaat er in Nederland 2,6 miljard euro om in die schaduweconomie en dat is maar het topje van de ijsberg: in totaal zouden er zelfs tientallen miljarden worden verdiend waar geen belasting over wordt betaald. Je bent dus echt niet de enige die zich afvraagt wat hij met zijn zwarte geld kan doen. Het grootste deel van het schaduwgeld wordt trouwens niet verdiend door serveersters zoals jij, door je oude oppas of de klusjesman, maar door drugshandelaren en sekswerkers.

Cash

Je moet niet alleen belasting betalen over wat je verdient, maar ook over wat je hebt. Zo pakt de Belastingdienst je twee keer. Ze willen dat je al je geld netjes opgeeft — ook contant geld dat je ergens in een oude sok hebt liggen. Behalve als het om kleine bedragen gaat, dan hoeft dat niet: je mag 522 euro cash in huis hebben zonder het bij de belastingen op te geven.

Dan heb je nog zo’n 1500 euro cash over die ze optellen bij het spaargeld dat je op je bankrekening hebt staan. Maar ook hier ga je denk ik nog wel lekker, want ik denk dat jij niet boven de 25.000 euro uitkomt — en dan hoef je er nog steeds geen belasting over te betalen. Het lijkt me sterk dat je bijbeunt in een restaurant als je zoveel geld op je spaarrekening hebt staan.

Foto: Timothy Krause via Flickr

Het zwarte circuit

Alhoewel, misschien had je al wat geld van je ouders gekregen of geërfd van een oom en kom je toch in de problemen. Dan kun je je geld gewoon uitgeven op plekken waar ze gewend zijn om cash aan te nemen, zoals in de kroeg. En ja, als je echt wil kun je er nog eens een slaatje uitslaan door het geld in het zwarte circuit uit te geven.

Een vriend van mij was laatst bij een juwelier in Amsterdam om een dure diamanten ring te kopen voor zijn vriendin. Hij had net als jij tweeduizend euro te besteden, maar zocht wel naar de beste deal. Die vriend deed wat moeilijk over de prijs van een heldere diamant. De juwelier zei: “Als je het goed vindt om geen factuur te krijgen, dan halen we een paar honderd euro van de prijs af, want dan hoef ik geen BTW meer te betalen”. De edelsmid die ernaast zat keek een beetje vreemd op toen de juwelier dat zei, en mijn vriend is ook snel naar een andere winkel gegaan. Hij dacht dat als de juwelier zo shady met zijn facturen omging, het goed zou kunnen dat de diamant ook nep was. Maar toch: de zwarte markt kan je een hoop geld besparen en je kunt er je geld witwassen.

Als je weinig verdient hoef je je trouwens nergens zorgen over te maken. Je zei dat je 2000 euro had verdiend? In een paar maanden? Dan zit je geloof ik wel goed, en hoef je deze trucjes niet uit te halen. We belden de Belastingdienst nog even, en daar zeiden ze dat het bedrag zo laag was dat je er waarschijnlijk niets extra’s over hoefde te betalen. Geef die 2000 euro dan gewoon op als bijverdienste. Dan heeft de restauranteigenaar wel een probleem omdat hij alsnog werkgeverspremies moet betalen. Had hij zijn zaakjes maar beter op orde moeten hebben. Zo erg is het niet als hij je zijn zaak uittrapt, je bent toch maar een invaller. Toch?

Headerfoto via Flickr. Iedere situatie verschilt, bel dus voor meer vragen de belastingtelefoon of kijk hier voor extra uitleg.

