Wat vind jij een redelijke prijs voor je nier?

Marc uit Amersfoort zette ooit zijn nier voor 50.000 euro te koop op Marktplaats waarna het Openbaar Ministerie hem aanklaagde. Want dat mag dus niet, je organen verkopen. Volgens de wet op orgaandonatie zou het toestaan van dit soort handel mensen die het financieel moeilijk hebben in de verleiding brengen hun organen te verkopen voor geld. Je lichaam wordt handel. Ethici strijden nu al jaren over de vraag of dat verantwoord is.

In Sri Lanka betaal je op de zwarte markt zo’n 200.000 dollar voor een nier. In India kun je een nier, inclusief hotel en vervoer van en naar het ziekenhuis, voor slechts 15.000 dollar op de kop tikken. Flink wat Nederlanders reizen dan ook af naar het buitenland om hiervan te profiteren.

Als orgaanhandel legaal wordt, kan geld een chantagemiddel worden om arme mensen hun organen af te troggelen. Zo heeft de vluchtelingencrisis ervoor gezorgd dat in Turkije de orgaanhandel is opgebloeid. Syrische vluchtelingen verkopen er hun organen voor nog geen tienduizend euro. De wereld wordt ook wat ongelijker, omdat rijke nierpatiënten grotere overlevingskansen hebben dan arme. Toch denken voorstanders van de legalisering van nierhandel in Nederland dat het een goede manier is om het tekort aan donororganen tegen te gaan. Maar voor hoeveel geld verkoop je dan je nier? Ik ging de straat op om het te vragen.



Duylinh, 24

VICE Money: Hoi! Voor hoeveel geld zou jij je nier verkopen?

Duylinh: Mijn nier? Eh, liever niet denk ik. En als ik er iemand mee kan helpen dan zou ik het gratis doen.



Ook als je die persoon niet kent?

Ja, dat denk ik wel.



Stel dat iemand je een flinke zak geld aanbiedt.

Nee, geld heeft geen waarde voor mij. Ik zou wel diegene willen blijven zien. Vriendschap is voor mij meer waard dan geld en bovendien is geld vragen voor een lichaamsdeel niet goed.



En als je zelf een nier nodig hebt, zou je er dan voor 10.000 euro een kopen op de zwarte markt?

Nou, als ik zelf een nier nodig zou hebben, zou ik er wel eentje willen kopen. Ja, het klinkt scheef, ik weet het. Maar goed. Ik vind die 10.000 euro op de zwarte markt trouwens wel veel. Als het in Nederland legaal zou worden vind ik dat mensen er maximaal duizend of tweeduizend euro voor moeten krijgen.



Sergio, 26





Is het oké om een nier van iemand te kopen op de zwarte markt?

Sergio: Ja, als iemand ‘m uit vrije wil verkoopt en er geld voor krijgt, waarom niet? In Nederland zou dat ook gewoon moeten kunnen. We moeten vrij zijn om te doen wat we willen.



De nierhandel moet legaal worden in Nederland.

Ja, dat lijkt me goed. Ik zou zelf mijn nier trouwens alleen afstaan aan familie en vrienden. Ik zou er dan niets voor hoeven hebben.



Wat vind je ervan dat er mensen zijn die hun nier voor een paar duizend euro verkopen?

Schokkend. Voor dat geld koop je net één paar high-end sneakers.



Joost, 26





Voor hoeveel geld zou jij je nier verkopen?

Joost: Een ton.



Dat klinkt resoluut.

Nu ik er nog eens over nadenk, weet ik het niet zo zeker. Als ik er later zelf eentje nodig heb, moet ik hem weer terug gaan kopen. Dan heb je dat probleem weer. Bovendien ben ik al orgaandonor, en er zijn in Nederland genoeg andere manieren om aan geld te komen. En als iemand een nier wil kopen, kan dat vast wel ergens anders. Daar hebben ze mij niet per se nodig.



Kunnen ze beter naar India gaan.

Nou nee. Maar als het in Nederland legaal zou worden, kan je hier wel iemand anders vinden. Voor mij voelt het toch niet oké. Ik wil er niet aan bijdragen dat het normaal wordt om je organen te verkopen.



Jim, 18



Voor hoeveel geld zou jij je nier verkopen?

Jim: Hangt ervan af aan wie. Maar dat mag ook niet zomaar, toch?



Klopt. Zou het moeten kunnen?

Ja dat lijkt me wel terecht. Ik denk dat de donorwachtlijst er een stuk minder lang van zou worden.



Oké. Maar voor hoeveel dan?

9.000 euro lijkt me een goed bedrag.



Dat is best goedkoop. Zou jij je nier voor dat bedrag aan een onbekende donor afstaan?

Nou, misschien wel ja. Het hangt er wel van af of iemand het zelf heeft verpest met zijn levensstijl. Als diegene niet rookt en niet drinkt wil ik het best doen.

