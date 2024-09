Wij zijn de schuldigen

Nicole: Blouse van COS; Valerie: Parka van Christian Wijnants; Steffi: Trui van Sacks, T-Shirt van American Vintage

FOTOGRAFIE DOOR KURT PRINZ

Videos by VICE

STYLING: PIGEON DISCO

Make-up: Anita Obi

Modellen: Ben, Billie, Boris, Dalia, Florian, Gisa, Joli, Maria, Mira, Natascha, Nicole, Nora, Ron, Stefan, Steffi, Valerie, Vincent, Walter

Ben: Vintage overall, schoenen van Adidas; Steffi: T-Shirt van American Vintage, vest van Sacks, broek van Base Range, schoenen van Reebok; Vincent: Vintage overall, schoenen van Wood Wood; Valerie: Vintage T-shirt, parka van Christian Wijnant, rok van Fabrics Interseason, schoenen van Converse; Nicole: Vintage T-shirt, Blouse van COS, broek van Mango, vintage schoenen

Valerie: Vintage T-shirt, parka van Christian Wijnant, rok van Fabrics Interseason, schoenen van Converse; Gisa: T-shirt van American Vintage, vintage broek, schoenen van Nike; Steffi: T-shirt van American Vintage, hoodie van American Apparel, broek van COS, schoenen van Reebok; Nicole: Vintage T-shirt, Blouse van COS, broek van Mango, vintage schoenen; Dalia: T-shirt en broek van American Apparel, schoenen van Reebok

Steffi: T-shirt van American Vintage, hoodie van Sacks, broek van Base Range, schoenen van Reebok; Valerie: Vintage T-shirt, parka van Christian Wijnant, rok van Fabrics Interseason; Nicole: Vintage T-shirt, blouse van COS, broek van Mango

Mira: Parka van Monki; Nora: Jurk van Wood Wood, hoodie van American Apparel; Ron: Blouse van Schiesser by Kostas Murkudis, hemd van COS, vintage broek; Joli: Blouse van Femme Maison, rok van New Page; Boris: Shirt van Schiesser by Kostas Murkudis, vest van Indigo Fera, gilet van Pike Brothers, shorts van H&M

Natascha: Vintage T-shirt, tuinbroek van Mango, vintage sjaal; Nora: Jurk van Wood Wood, hoodie van American Apparel; Ron: Hemd van COS, vintage tas

Dalia: Blouse van COS, shorts van Nike; Steffi: Shirt van Nanushka, vintage lange mouwen shirt, broek van Base Range

Valerie: Vintage T-shirt, parka van Christian Wijnant, rok van Fabrics Interseason

Mira: Parka van Monki, schoenen van Vans; Joli: Blouse van Femme Maison, rok van New Page, schoenen van Top Shop; Natascha: Vintage T-shirt, tuinbroek van Mango, vintage sjaal, schoenen van Vans; Nora: Jurk van Wood Wood, hoodie van American Apparel, schoenen van Nike; Boris: Shirt van Schiesser by Kostas Murkudis, lange mouwen shirt van Indigo Fera, gilet van Pike Brothers, shorts van H&M, legging van Schiesser; Ron: Lange mouwen shirt van Schiesser by Kostas Murkudis, hemd van COS, vintage broek, vintage tas

Valerie: Blouse van Diptych, jas van Femme Maison; Gisa: Blouse van Femme Maison, muts van Post

Vincent: Lange mouwen shirt van Kostas Murkudis, baseball shirt van American Apparel, broek von Diptych; Stefan: T-shirt van American Apparel, regenjas van Stutterheim,broek van American Apparel

Natascha: Vintage T-shirt, tuinbroek van Mango, vintage sjaal; Boris: Shirt van Schiesser by Kostas Murkudis, lange mouwen shirt van Indigo Fera, gilet van Pike Brothers, shorts van H&M; Ron: Lange mouwen shirt van Schiesser by Kostas Murkudis, hemd van COS, vintage broek, vintage tas; Mira: Jurk van Lous Basic, parka van Monki; Joli: Blouse van Femme Maison, rok van New Page

Natascha: Vintage T-shirt, tuinbroek van Mango, vintage sjaal; Nora: Jurk van Wood Wood, hoodie van American Apparel; Ron: Lange mouwen shirt van Schiesser by Kostas Murkudis, hemd van COS, vintage broek, vintage tas; Mira: Jurk van Lous Basic, parka van Monki; Walter: Vintage overall; Billie: Jurk van Cult; Maria: Trui van Diptych, broek van COS; Joli: Blouse van Femme Maison, rok van New Page; Boris: Shirt van Schiesser by Kostas Murkudis, lange mouwen shirt van Indigo Fera, gilet van Pike Brothers, shorts van H&M; Florian: Vintage overall

Natascha: Vintage T-shirt, tuinbroek van Mango, vintage sjaal, schoenen van Vans; Joli: Blouse van Femme Maison, rok van New Page, schoenen van Top Shop

Valerie: Blouse van Diptych, jas van Femme Maison; Gisa: Blouse van Femme Maison, muts van Post