We spraken Robbie Baauw over magische nachten, racisme en vrijdenkers

Je kunt je afvragen wat er vandaag nog over is van de basiswaarden van housecultuur, van tolerantie, saamhorigheid en vrijheid. Misschien wel veel te weinig. Daarom brengt Absolut een ode aan diversiteit in het nachtleven, en dat doen ze met een bonte, nieuwe campagnevideo waarin de originele tekst van Chuck Roberts uit My House de rode draad vormt.



Ook is er een aantal ambassadeurs aangesteld – mensen die een grote bijdrage leveren aan tolerantie en gelijkheid in de nacht. Een van hen is Robbie Baauw. Deze Amsterdammer is fotograaf, stylist, creative director en oprichter van twee agentschappen: het boekings- en evenementenbureau The Amazing Agency en het pro-diversiteit-modellenbureau The Movement Models (voorheen bekend als The Amazing Faces).

Met doorsnee en taboes heeft Robbie helemaal niks. Wel met kritisch denken, vrijheid van expressie, bijzondere persoonlijkheden, aandacht voor minderheden en het op losse schroeven zetten van de witte, westerse mode-industrie. Met zijn werk geeft hij dan ook, zowel letterlijk als figuurlijk, kleur aan de werkelijkheid. En daarmee maakt hij het Amsterdamse (nacht)leven spannender dan het al is.

We spraken Robbie over magische clubnachten, ontsnappen aan de realiteit en hoe vrijdenkend Amsterdam nou echt is.

Broadly: Ha Robbie, hoe rolde je het Amsterdamse nachtleven in?

Robbie Baauw: Toen ik net naar Amsterdam was verhuisd, raakte ik in gesprek met iemand die aan het flyeren was voor een feestje. Toen besloot ik dat ik daar zelf ook een avond wilde organiseren.

Hoe kwam je op het idee voor The Amazing Agency?

The Amazing Agency is ontstaan vanuit de inspirerende mensen die ik om mij heen had, die veelal gesommeerd werden naar openingen en feestjes. Ze brachten altijd iets unieks en authentieks wat belangrijk is op dat soort evenementen. Daar zag ik vervolgens iets in. Deze mensen hadden street cred en konden niet alleen op commercieel vlak bijdragen aan het feest, maar er zelf ook iets uit halen.

Heb je deze wereld gemaakt om te ontsnappen aan de realiteit?

Ja, enigszins wel. Al mijn werk ontstaat vanuit mijn fantasieën over hoe ik het leven zou willen zien.

Je agentschappen vertegenwoordigen talenten die je minder snel ziet in mainstream media, zoals jongeren die transgender of gay zijn of een donkere huid hebben. Welke minderheid heeft het volgens jou het moeilijkst, welke is het meest ‘onzichtbaar’?

De donkere gemeenschap, sowieso. In elke minderheid speelt racisme alsnog een rol. Bij welke minderheid je ook hoort, met een een donkere huid moet je daar nog extra tegenaan boksen. Daarnaast kun je, bijvoorbeeld in situaties waarbij het misschien even beter uitkomt om jezelf anders voor te doen, nooit ontkomen aan je huidskleur en de perceptie die mensen erbij hebben.

Zijn er taboes waar Amsterdammers niet mee geconfronteerd willen worden?

Ja, dat Amsterdam absoluut niet tolerant is. Nederland is een ontzettend racistisch en seksistisch land. Ik hoop dat we dat onder ogen durven te zien, zodat we er echt aan kunnen werken. Basisschoolleerlingen moeten andere geschiedenisboeken krijgen, zodat de nieuwe generatie opgroeit zonder oogkleppen en zonder de beperkingen van racisme, gender, seksisme en geaardheid.

Heb je ambities om met je agency uit te breiden naar het buitenland?

Voor The Amazing Agency gaan we nu samenwerken met partijen in het buitenlan, en door het succes van The Movement Models willen we ook divisies gaan starten in het buitenland.

Als je iedere stad in de wereld mocht kiezen, waar is het nachtleven dan het kleurrijkst?

Helaas heb ik zelf nog niet zoveel kunnen reizen, omdat het lastig is om lang van kantoor weg te zijn. Maar ik hoop heel snel het nachtleven van Tokio te ontdekken.

Je groeide op in een kleine stad in Utrecht, Montfoort. Hoe voel je je als je daar nu rondwandelt?

Het voelt nu eigenlijk een stuk fijner dan vroeger. Ik vind het zo mooi daar en de mensen herkennen me er niet meer goed genoeg om me uit te schelden.

Denk je dat je over 10, 20 of 30 jaar nog evenveel voldoening uit je werk haalt?

Ja, dat denk ik zeker. Beide agencies staan voor het representeren van talent waar wij in geloven, zonder rekening te houden met beperkingen of verwachtingen van de industrieën. Het zal voor ons altijd voldoening geven om op onze manier een verschil in te maken.

Zaterdag 21 oktober, tijdens ADE, kun je naar de Absolut-avond This is Our House in Canvas. Klik hier voor kaarten en meer info.